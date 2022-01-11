Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 8
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Задайте общий вопрос на каком-нибудь смартлабе, делают ли брокеры для своих клиентов без прямого подключения снепшоты котировок или нет.
Зачем Брокеру вмешиваться в биржевую информацию?
Все делает МТ5 САМ!Пришли данные
в Сервер МТ-5 и сервер МТ-5 должен передать их в терминал МТ5 и все!
При чем тут брокер?
Брокер организует физическую передачу данных.
Spectra - Промсервер шлюза ФОРТС - протокол Plaza2 сервер (МТ-5) - Терминал МТ5!
Шлюз - Шлюз ФОРТС, Сервер систеиы ИН-трейдинга фирмы участника - Промсервер ФОРТС Открывашки (в зоне биржи),
сеть в которую входит сервер МТ-5, работающий по протоколу Plaza II (Spectra CGate)
Сервер МТ5 подключается к шлюзу ФОРТС Брокера открывашкии работает по протоколу, указанному в этом документе.
Что же вы не видите очевидного. В приведенном списке указаны все брокерские торговые системы, допущенные до подключения к бирже. И QUIK, и MT5, и AlorTrade и д.р. Они не транслируют ордерлог в клиентские терминалы. Это физически невозможно и большинству трейдеров не нужно. Как же вы торгуете с такими навыками анализа информации?
Что же вы не видите очевидного. В приведенном списке указаны все брокерские торговые системы, допущенные до подключения к бирже. И QUIK, и MT5, и AlorTrade и д.р. Они не транслируют ордерлог в клиентские терминалы. Это физически невозможно и большинству трейдеров не нужно. Как же вы торгуете с такими навыками анализа информации?
Оставайтесь при своем мнении, но я для кого выкладываю цитаты из документа?
Оставайтесь при своем мнении.
Это не мое мнение. Я безрезультатно пытался донести до вас информацию как работает связка Биржа-Брокер-Клиент.
Это не мое мнение. Я безрезультатно пытался донести до вас информацию как работает связка Биржа-Брокер-Клиент.
Не нужно доносить информацию (отсебятину).
Прочтите документ, там все написано.
Стаканы транслируются ....
И никто их не "нарезает"....
(картинка для тех, кто читать не умеет)
СРЕЗ СТАКАНА У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЙ!
Это утверждение основано на документе Биржи.
Доктор, предоставьте документ, где "донесете" до меня Ваше утверждение, что Брокер сам нарезает стаканы!
Здесь много людей из ФОРЕКСа, и они постоянно путают ДЦ и Биржу.
Раньше, когда Full orders log был бесплатным и стаканы транслировались не так быстро, как сейчас,
HFTшники сами "нарезали" себе стаканы из Full orders log, но разработчики терминалов всегда использовали
только готовые стаканы, транслируемые биржей.
Именно потому, что стаканы транслируются всем одинаково, то мы и видим в разных терминалах одни и теже
цены и объемы
На видео Открывашка (МТ5) -БКС (МТ5) - Окрывашка (КВИК)
Правда, как всегда, у КВИК (справа) большие тормоза!
Это не мое мнение. Я безрезультатно пытался донести до вас информацию как работает связка Биржа-Брокер-Клиент.
Не спорьте с дедушкой. Он здесь "главный специалист по FORTS", он давно все знает. Как лучше, как надо и прочее. Его не переубедить. Просто примите, как есть. Если нужны нормальные люди для общения про алго на бирже, напишите мне в личку, покажу пальцем.
Не спорьте с дедушкой. Он здесь "главный специалист по FORTS", он давно все знает. Как лучше, как надо и прочее. Его не переубедить. Просто примите, как есть. Если нужны нормальные люди для общения про алго на бирже, напишите мне в личку, покажу пальцем.
Это технический форум и никому нет дела бабушка или дедушка я.
Я, лично, сомневаюсь в Вашей нормальности.
Одни пустые слова и ни кода, ни документов, ни подтверждений высказанного!
Пообщался сегодня с поддержкой QUIК. Кратко:
1) Стаканы сервер QUIК не собирает, а транслирует с плазы.
2) Потоки стаканов, таблицы всех сделок и таблицы текущих торгов не синхронизированы между собой. Поэтому могут возникать ощущения "сделок вне стакана".
3) Визуально сравнивать стаканы разных брокеров некорректно из-за асинхронности и задержек. Если есть сомнения, надо писать колбэки в файл и сравнивать файлы.
Как-то так.
Пообщался сегодня с поддержкой QUIК. Кратко:
1) Стаканы сервер QUIК не собирает, а транслирует с плазы.
2) Потоки стаканов, таблицы всех сделок и таблицы текущих торгов не синхронизированы между собой. Поэтому могут возникать ощущения "сделок вне стакана".
3) Визуально сравнивать стаканы разных брокеров некорректно из-за асинхронности и задержек. Если есть сомнения, надо писать колбэки в файл и сравнивать файлы.
Как-то так.
1. наконец-то донесли....
2. Это понятно, но на "спокойном" рынке цена Last слишком отличается от цен в стакане
3. Никто не сравнивает визуально все берется из истории с помощью функции CopyTicksRange()
prostotrader #:
2. Это понятно, но на "спокойном" рынке цена Last слишком отличается от цен в стакане
3. Никто не сравнивает визуально все берется из истории с помощью функции CopyTicksRange()
Квиковцы утверждают, что ничего "не утаивают", всё с плазы транслируют в терминал. При этом квик на каждую порцию биржевой информации генерирует событие. Поэтому было бы логично в обработчиках этих событий писать соответствующие данные в файл. А потом сравнить файл "все сделки" с файлом "снимки стакана".
И здесь есть одна тонкость. В обработчик события прихода стакана сам стакан не приходит. И его нужно в обработчике запрашивать. И можно замешкаться и получить не тот срез стакана, который вызвал событие, а, например, следующий. Т.е. пропустить срез, и получить "сделки вне стакана".
Почти тоже самое в MT5. И метаквотовцы об этом честно предупреждают: