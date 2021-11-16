советники которые работают - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так это в магазин граалей надо!
этот вывод совсем не очевиден: тут 1000 роботов, сигналы, куча програмистов , математиков , трейдеров все что то пытаются. А ты такой самый умный и спокойно заявляешь - нету такого алгоритма, чтоб он торговал прибыльно...
Я ж там не зря отквотил: "и гарантированно не слил".
этот вывод совсем не очевиден: тут 1000 роботов, сигналы, куча програмистов , математиков , трейдеров все что то пытаются. А ты такой самый умный и спокойно заявляешь - нету такого алгоритма, чтоб он торговал прибыльно...
что вы мучаетесь ? принцип несливающего советника был открыт (явлен миру) не столь давно : если счёт часто пополнять, то баланс не падает :-)
а вообще несливающих советников нет даже в теории. Просто не существует, советнки используют куцый мизер информации и с таким объёмом можно только гадать
Есть те которые временно зарабатывают в конкретных текущих условиях.
Грааля у меня нет, но вот "поквартальный" результат пары роботов, файлы прилагаю.
На истории они не работают (там есть не вся требуемая информация), результат с имитации сделок на реальном графике, торговля на ФОРТС, одним контрактом, настройки не менялись.
Тот, что на RTS - трендовый, он у меня и на реале уже почти два года торгует, на RTS, Si, MIX с одинаковыми настройками, на RTS-3.22 планирую дополнительно поставить с чуть другими.
Тот, что на Si - условно-контртрендовый, поставлю на реальную торговлю начиная с Si-3.22.
так !!! хорошие советники есть . привидите конкретные примеры или статистику (не оптимизированую, и с поямнениям за кокой периуд была сделана оптимизация) или ссылки например в маркет, посмотреть и обусудить эти советники. я вот в маркете еще не нашол не одного адекватного. может плохо искал ?
Нет проблем. Откройте сервис Сигналы https://www.mql5.com/ru/signals/mt4 там есть реально работающие Советники на сигналах. Там же можете посмотреть и историю. Некоторые продаются. Чужую стратегию и Советники комментировать считаю не уместным. Так что не обессудьте.
Нет проблем. Откройте сервис Сигналы https://www.mql5.com/ru/signals/mt4 там есть реально работающие Советники на сигналах. Там же можете посмотреть и историю. Некоторые продаются. Чужую стратегию и Советники комментировать считаю не уместным. Так что не обессудьте.