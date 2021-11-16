советники которые работают - страница 17

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JRandomTrader #:

Так это в магазин граалей надо!

этот вывод совсем не очевиден: тут 1000 роботов, сигналы,  куча програмистов , математиков , трейдеров все что то пытаются. А ты такой самый умный и спокойно заявляешь - нету такого алгоритма, чтоб он торговал прибыльно...

 
Sergey Genikhov #:
этот вывод совсем не очевиден: тут 1000 роботов, сигналы,  куча програмистов , математиков , трейдеров все что то пытаются. А ты такой самый умный и спокойно заявляешь - нету такого алгоритма, чтоб он торговал прибыльно...

Я ж там не зря отквотил: "и гарантированно не слил".

 
Sergey Genikhov #:
этот вывод совсем не очевиден: тут 1000 роботов, сигналы,  куча програмистов , математиков , трейдеров все что то пытаются. А ты такой самый умный и спокойно заявляешь - нету такого алгоритма, чтоб он торговал прибыльно...

Вы просто странное просите. Ну кто за Вас работу то будет делать? Я бы тоже так хотел, чтобы мне робота хорошего просто так дали и с настройками, а лучше, много денег. Прибыльные роботы есть, но не каждый сможет ими воспользоваться, потому что важно выбрать не только стратегию, но и настроить ее. Тут люди десятилетия на это тратят, на минуточку. Готовые решения есть в местах сотрудничества, памы и прочее.
 

что вы мучаетесь ? принцип несливающего советника был открыт (явлен миру) не столь давно : если счёт часто пополнять, то баланс не падает :-)

а вообще несливающих советников нет даже в теории. Просто не существует, советнки используют куцый мизер информации и с таким объёмом можно только гадать

Есть те которые временно зарабатывают в конкретных текущих условиях.

 
  Все Советники нужно дорабатывать под определенную стратегию. Здесь есть отличные программисты с хорошими торговыми идеями. Но у каждой идеи должен быть еще и алгоритм настройки Советника. Исторические данные всегда в прошлом, поэтому и Советник нуждается время от времени в перенастройке. Полностью настроенные Советники я вижу, даже понимаю, как они работают, только цена вряд ли тебе понравится. 
 
так !!! хорошие советники есть . привидите конкретные примеры или статистику (не оптимизированую, и с поямнениям за кокой периуд была сделана оптимизация) или ссылки например в маркет,  посмотреть и обусудить эти советники.  я вот в маркете еще не нашол не одного адекватного. может плохо искал ?
 

Грааля у меня нет, но вот "поквартальный" результат пары роботов, файлы прилагаю.

На истории они не работают (там есть не вся требуемая информация), результат с имитации сделок на реальном графике, торговля на ФОРТС, одним контрактом, настройки не менялись.

Тот, что на RTS - трендовый, он у меня и на реале уже почти два года торгует, на RTS, Si, MIX с одинаковыми настройками, на RTS-3.22 планирую дополнительно поставить с чуть другими.

Тот, что на Si - условно-контртрендовый, поставлю на реальную торговлю начиная с Si-3.22.

 
Borys Ivanov #:
так !!! хорошие советники есть . привидите конкретные примеры или статистику (не оптимизированую, и с поямнениям за кокой периуд была сделана оптимизация) или ссылки например в маркет,  посмотреть и обусудить эти советники.  я вот в маркете еще не нашол не одного адекватного. может плохо искал ?

 Нет проблем. Откройте сервис Сигналы  https://www.mql5.com/ru/signals/mt4&nbsp; там есть реально работающие Советники на сигналах. Там же можете посмотреть и историю. Некоторые продаются. Чужую стратегию и Советники  комментировать  считаю не уместным. Так что не обессудьте. 

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Vladimir Gulakov #:

 Нет проблем. Откройте сервис Сигналы  https://www.mql5.com/ru/signals/mt4&nbsp; там есть реально работающие Советники на сигналах. Там же можете посмотреть и историю. Некоторые продаются. Чужую стратегию и Советники  комментировать  считаю не уместным. Так что не обессудьте. 

+++
 
Работающие есть, но сама тема ветки - глупость. Просто так никто ничего никому не будет показывать работающее публично в такой ветке потому что это может сойти за рекламу. Я бы мог найти такие советники, да и не только я, даже градацию составить по цене и возможностям, но делать этого публично на форуме это полный бред. По меньшей мере это не этично по отношению к площадке. Вот предположим возьмем любого человека который знает сию истину как же найти советник прибыльный, с какой радости он должен это выкладывать всем на блюдечке? Тут действительно только посраться да поржать.
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