советники которые работают - страница 13
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Зачем подтверждать сказанное балаболом?
У Жоржа есть мониторинг. По моему, если не ошибаюсь, называется Start_2016. На "Ал..." искать.
да по фигу, на все эти ПАММы и прочее - я о шАре!!!
Буду только рад, если его ПАММ попрет только в плюса, залью и ему в управление!
1. вы похоже граматей, он может и собрал идеи, но не в качестве кода
2. я лично не приветствую его идею, робот должен быть гораздо хитрее, не просто классические формулы
2. у него не робот, но куча амёб, которые за счет характера движения рынка, тем более на разных инструментах, ест-нно время от времени будут торговать в плюсА, вопрос в другом, что таким образом внятно зарабатывающую систему не построить... ИМХО.
Проблема выбора из этой совокупной лажи - у него до сих пор не решена!
Так а зачем такие примеры приводить?
В конкурсах участвуют дети (либо по возрасту, либо по уму), цель которых потешить своё тщеславие и получить приз в 100 (1000) баксов.
Я могу привести в пример один из своих полностью автоматизированных счетов. Но доходность тут такая никого не привлекает. Я бы тоже хотел больше, но больше риски и слив...
Но что есть. Во всяком случае, это мой счёт, а не какие-то сраные соревнования.
как по мне это хороший советник .!! ! отношении просадки 60 к прибыли 1490 это суперю. респект
ну это отдельный вид роботов которых надо ставить на отдельный счет и все доже если у вас будет 10 таких роботов и сольют 9 то вы в прибыли. это отличный экземпляр на дтверсификацию. я таких собераю :)
ну вот для примера есть такой робот, это история с 2005 по сей день. с фикс лотом. но просадка по балансу 40 процентов. , без оптимизации и без стопов.
ваше мнение эксперты ?
но на других инструментах совсем не очень.
ну вот для примера есть такой робот, это история с 2005 по сей день. с фикс лотом. но просадка по балансу 40 процентов. , без оптимизации и без стопов.
ваше мнение эксперты ?
но на других инструментах совсем не очень.
Без графика эквити тяжело что то предполагать и нет смысла.
Без графика эквити тяжело что то предполагать и нет смысла.
ну вот для примера есть такой робот, это история с 2005 по сей день. с фикс лотом. но просадка по балансу 40 процентов. , без оптимизации и без стопов.
ваше мнение эксперты ?
но на других инструментах совсем не очень.
качество истории 67% .. Истории ! ИСТОРИИ, Карл !!
качество истории 67% .. Истории ! ИСТОРИИ, Карл !!
та да :)
та да :)
Так то впечатляет, но бот только покупает, не шортит.
Глобальный тренд изменится и он всё сольёт. Ведь сеточник же.
Поэтому, подгонка под историю, не более того.