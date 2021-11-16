советники которые работают - страница 13

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Uladzimir Izerski #:

Зачем подтверждать сказанное балаболом?

У Жоржа есть мониторинг. По моему, если не ошибаюсь, называется Start_2016. На "Ал..." искать.


да по фигу, на все эти ПАММы и прочее - я о шАре!!!

Буду только рад, если его ПАММ попрет только в плюса, залью и ему в управление!

 
Fast235 #:

1. вы похоже граматей, он может и собрал идеи, но не в качестве кода

2. я лично не приветствую его идею, робот должен быть гораздо хитрее, не просто классические формулы

1. Идеи уже были в роботах... дак вот именно, что он собрал в код ряд сливаторов (на МА и прочей лабуте) и гоняет их в цикле.   Понятно, что время от времени, когда фаза рынка за счет характера его движения например, идет вверха, то обычная шАра на пересечении МА будет рвать пену! :-)

2. у него не робот, но куча амёб, которые за счет характера движения рынка, тем более на разных инструментах, ест-нно время от времени будут торговать в плюсА, вопрос в другом, что таким образом внятно зарабатывающую систему не построить... ИМХО.

Проблема выбора из этой совокупной лажи - у него до сих пор не решена!

 
Boris Gulikov #:

Так а зачем такие примеры приводить?

В конкурсах участвуют дети (либо по возрасту, либо по уму), цель которых потешить своё тщеславие и получить приз в 100 (1000) баксов.

Я могу привести в пример один из своих полностью автоматизированных счетов. Но доходность тут такая никого не привлекает. Я бы тоже хотел больше, но больше риски и слив...

Но что есть. Во всяком случае, это мой счёт, а не какие-то сраные соревнования.


как по мне это хороший советник .!! !    отношении просадки 60 к прибыли 1490 это суперю.   респект

 
Shoker #:
Сейчас от нечего делать скачал с маркета бесплатного робота-сеальпера и прогнал в тесте. На минутах не пошел, на пятиминутках быстро слился. На 15 минутах такой результат дал за два года - мама не горюй: с 15$ раскочался до 150.000. Без стопа и выдерживал просадки более 2000 пунктов (по 4ех знаку). И отрицательных трейдера по пальцам одной руки можно пересчитать. Будь я молод, залился бы на него - так раскачиваться-то... Но какдоверять таким, которые удерживаются только за счёт средств депозита...
Но ведь работают и ещё как!

ну это отдельный вид роботов которых надо ставить на отдельный счет и все доже если у вас будет  10 таких роботов и сольют 9 то вы в прибыли.  это отличный экземпляр на дтверсификацию. я таких собераю :)

 

ну вот для примера есть такой робот, это история с 2005 по сей день.  с фикс лотом.  но просадка по балансу 40 процентов. , без оптимизации и без стопов.

ваше мнение эксперты ?     

но на других инструментах совсем не очень.

Файлы:
Sin_tstulo.png  159 kb
 
Borys Ivanov #:

ну вот для примера есть такой робот, это история с 2005 по сей день.  с фикс лотом.  но просадка по балансу 40 процентов. , без оптимизации и без стопов.

ваше мнение эксперты ?     

но на других инструментах совсем не очень.

Без графика эквити тяжело что то предполагать и нет смысла.

 
Uladzimir Izerski #:

Без графика эквити тяжело что то предполагать и нет смысла.

но просадка по   эквити  40 процентов.  на пару дней. и потом востанавливаеться
 
Borys Ivanov #:

ну вот для примера есть такой робот, это история с 2005 по сей день.  с фикс лотом.  но просадка по балансу 40 процентов. , без оптимизации и без стопов.

ваше мнение эксперты ?     

но на других инструментах совсем не очень.

качество истории 67% .. Истории ! ИСТОРИИ, Карл !!


 
Maxim Kuznetsov #:

качество истории 67% .. Истории ! ИСТОРИИ, Карл !!


та да :)

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Sin_tztulo1.png  155 kb
 
Borys Ivanov #:

та да :)

Так то впечатляет, но бот только покупает, не шортит.

Глобальный тренд изменится и он всё сольёт. Ведь сеточник же.

Поэтому, подгонка под историю, не более того.

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