советники которые работают - страница 11
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фу, мартышка, или арбитражник, еще хуже
Сам ты мартышка это тупо облизун рынка на усреднении. Какой арбитаржник? Ок я умываю руки. Давайте забудем что я отправил этот скриншот, продолжайте .
При чём тут результаты за квартал? )))
Любой школьник такие результаты покажет! )))
Вы покажите результаты хотя бы за 10 лет. Да хотя бы за 5, если не сможете за 10.
При чём тут результаты за квартал? )))
Любой школьник такие результаты покажет! )))
Вы покажите результаты хотя бы за 10 лет. Да хотя бы за 5, если не сможете за 10.
:-) живой облизун рынка - октябрь!
Roman Shiredchenko #:
;-)
Тож конкурс!
У меня нет таких.... счета постоянно меняю, снимаю, перевывожу, перезахожу..... прячусь от кукла.... ;-)
Так а зачем такие примеры приводить?
В конкурсах участвуют дети (либо по возрасту, либо по уму), цель которых потешить своё тщеславие и получить приз в 100 (1000) баксов.
Я могу привести в пример один из своих полностью автоматизированных счетов. Но доходность тут такая никого не привлекает. Я бы тоже хотел больше, но больше риски и слив...
Но что есть. Во всяком случае, это мой счёт, а не какие-то сраные соревнования.
:-) живой облизун рынка - октябрь!
Так а зачем такие примеры приводить?
В конкурсах участвуют дети (либо по возрасту, либо по уму), цель которых потешить своё тщеславие и получить приз в 100 (1000) баксов.
Я могу привести в пример один из своих полностью автоматизированных счетов. Но доходность тут такая никого не привлекает. Я бы тоже хотел больше, но больше риски и слив...
Но что есть. Во всяком случае, это мой счёт, а не какие-то сраные соревнования.
На своем своих роботах не можешь заработать, но продаешь
Мне хватает 1-4% в месяц. И моим покупателям тоже.
Это, ты, Вовчик, из года в год кидаешь на центовик 1-5 долларов и пытаешься 10500% сделать за месяц.
Может и сделаешь когда-нибудь.
Удачной торговли!
По сути, на форуме, ты один из самых логично мыслящих, несмотря на своё ёрничанье, но погоня за своим журавлём в небе, не даёт тебе покоя.
Roman Shiredchenko #:
При таком подходе слив обеспечен.
А можно поинтересоваться, когда? Тут мне уже плешь проели, что я три года вожусь со своей Лигой, а результатов нет. Но ведь нет и слива! Тебе не кажется, что "обеспечение слива" какое-то ненадежное?
Roman Shiredchenko #:
Вот они на акциях умножающие размер баланса в разы за квартал роботы, свыше 5000 сделок!!!!!
Роман, я не против.
Почему ими не пользуются все? Раз они такие замечательные?
А можно поинтересоваться, когда? Тут мне уже плешь проели, что я три года вожусь со своей Лигой, а результатов нет. Но ведь нет и слива! Тебе не кажется, что "обеспечение слива" какое-то ненадежное?