советники которые работают - страница 16

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JRandomTrader #:

Вот тоже есть несколько роботов, не то, чтобы флэтовых, но условно-контртрендовых. Тем не менее, благополучно переживших ковидный провал в начале 2020 года.

А какие это роботы? Можете показать?
 
osmo1709 #:
А какие это роботы? Можете показать?

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JRandomTrader #:

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Роботов
 
osmo1709 #:
Роботов

роботы:

наслаждайтесь

 
Человек попросил рекомендации на торгового эскперта, чтоб поставить на счет и забыть и чтоб он заробатывал и гарантированно не слил. Как обычно: набежали философы , докапались до каждого слова, опять 25 со воими , "на тренде , на флете", надо оптимизировать.....

Я такого не нашел и так понимю, что и остальные тоже.
[Удален]  
Sergey Genikhov #:
Человек попросил рекомендации на торгового эскперта, чтоб поставить на счет и забыть и чтоб он заробатывал и гарантированно не слил. Как обычно: набежали философы , докапались до каждого слова, опять 25 со воими , "на тренде , на флете", надо оптимизировать.....

Я такого не нашел и так понимю, что и остальные тоже.
Что искать, всё перед вами. Какие проблемы
 
Vladimir Baskakov #:
Что искать, всё перед вами. Какие проблемы

Вот конкретно даже по тому что первый на скрине, у меня он этого аvтора несколько советников. По моему мнению, у этого автора , в долгосроке, ни один даже не блозок к требованиям, ну может Advanced Scalper. Тот который "Reaper" - это ночник, у меня , его предыдущая версия Ред Хавк и я на него большую сумму не поставлю, по тому что однажды ночью, будет лось.. 

А ты любой с этих роботов готов был бы на свой счет поставит, на серьезные средства? Поставить и на полгода не смотреть ?

[Удален]  
Sergey Genikhov #:

Вот конкретно даже по тому что первый на скрине, у меня он этого аvтора несколько советников. По моему мнению, у этого автора , в долгосроке, ни один даже не блозок к требованиям, ну может Advanced Scalper. Тот который "Reaper" - это ночник, у меня , его предыдущая версия Ред Хавк и я на него большую сумму не поставлю, по тому что однажды ночью, будет лось.. 

А ты любой с этих роботов готов был бы на свой счет поставит, на серьезные средства? Поставить и на полгода не смотреть ?

Я не захожу в маркет
 
osmo1709 #:
А какие это роботы? Можете показать?
JRandomTrader #:

Показать что?

Эквити, что еще может быть интересно ;)

 
Sergey Genikhov #:
торгового эскперта, чтоб поставить на счет и забыть и чтоб он заробатывал и гарантированно не слил.

Так это в магазин граалей надо!

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