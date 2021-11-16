советники которые работают - страница 16
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Вот тоже есть несколько роботов, не то, чтобы флэтовых, но условно-контртрендовых. Тем не менее, благополучно переживших ковидный провал в начале 2020 года.
А какие это роботы? Можете показать?
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Показать что?
Роботов
роботы:
наслаждайтесь
Что искать, всё перед вами. Какие проблемы
Вот конкретно даже по тому что первый на скрине, у меня он этого аvтора несколько советников. По моему мнению, у этого автора , в долгосроке, ни один даже не блозок к требованиям, ну может Advanced Scalper. Тот который "Reaper" - это ночник, у меня , его предыдущая версия Ред Хавк и я на него большую сумму не поставлю, по тому что однажды ночью, будет лось..
А ты любой с этих роботов готов был бы на свой счет поставит, на серьезные средства? Поставить и на полгода не смотреть ?
Вот конкретно даже по тому что первый на скрине, у меня он этого аvтора несколько советников. По моему мнению, у этого автора , в долгосроке, ни один даже не блозок к требованиям, ну может Advanced Scalper. Тот который "Reaper" - это ночник, у меня , его предыдущая версия Ред Хавк и я на него большую сумму не поставлю, по тому что однажды ночью, будет лось..
А ты любой с этих роботов готов был бы на свой счет поставит, на серьезные средства? Поставить и на полгода не смотреть ?
А какие это роботы? Можете показать?
Показать что?
Эквити, что еще может быть интересно ;)
Так это в магазин граалей надо!