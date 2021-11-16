советники которые работают - страница 25
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Или самый простой выход - торговать в ручном исполнении. БЕЗ СТОПОВ И ПРОФИТОВ закрывать на своё усмотрение.
Проведу эксперимент - открывать буду в ручном исполнении, а закрывать тоже в ручном, только через робота.
Проведу эксперимент - открывать буду в ручном исполнении, а закрывать тоже в ручном, только через робота.
Проведу эксперимент - открывать буду в ручном исполнении, а закрывать тоже в ручном, только через робота.
Да! забыл поделится роботом - может кто захочет, тоже по экспериментировать.
Вот как раз - у нас в России, это самая сложная задача, найти добросовестного Брокера.
Крупные - давно уже все добросовестные. Особенно, когда дело касается микродепозитов, какие у большинства местных обитателей.
Лет эдак более 10 тому назад я вышел на форум Альпари и выложил в бесплатный доступ советника, в которого встроил множество вариантов трейлингстопа. Подобных советников тогда ещё не было, и программа оказалась народу интересна. Я попросил людей потестировать её, высказать пожелания, мол, от вас идеи, от меня код. 2,5 месяца мы отлаживали эксперта. В теме этой ветки меня нашёл парень из Питера. Он в личку заказал мне советника. Слово-за-слово, договорились до того, что он будет рассказывать мне о трейдинге, а я ему бесплатно программить.
Он не был многословен. И в зачастую говорил лишь общие принципы поведения трейдера, а мне уже самому приходилось придумывать как их применять в жизни. Например, среди прочего он говорил, что трейдеру нужно затачивать характер под свою торговую систему. Он имел ввиду, что человеческий фактор вклинивается в процесс торга и мешает следовать торговой системе безупречно. В результате трейдер вылетает с рынка за недостатком денег и дисциплины.
Он рассказывал, что работал (на тот момент) в Питерской финансовой организации, специализирующейся на подобных торгах. Он сосредоточен был на межбанковском торге. А фрекс у него шёл как сопутствующий материал. Рассказывал о том, что у них организация время от времени приглашает из Америки успешных трейдеров, оплачивает им перелёт, гостинницу и уроки - америкосы обучали их сотрудников торговать.
Торговала их организация в основном индексами и акциями. Он говорил, что у них есть штат программистов, которые пишут целые комплексы фильтров, которые прогоняют через себя котировки сотен финансовых инструментов и выбрасывают трейдеру на экран те, которые пришли в движение.
Ну так вот, к чему это я? В очередной момент, я спросил у него разрешения поставить на продажу очередного советника, которого ему сделал. Я был готов даже прибылью с продаж с ним делиться. Он улыбнулся и сказал, что делиться не нужно, что я могу продавать его сколько хочу. Среди прочего он также сказал, что, мол, не бойся обнародовать торговую систему или советника. От того, что он станет массовым, это на работу рынка не повлияет ни как. И те, говорит, кто думает, что как только в народ выйдет эффективный советник, то он сразу перестанет быть прибыльным, они просто заблуждаются. Во-первых, говорит, твоим советником, или торговой системой будут пользоваться реально единицы. По сравнением с количеством всех участников торгов, та малая группа, которая возьмёт в руки твой продукт, это капля в море. Они ни как не смогут повлиять на работу рынка в целом. Так что диллинговому центру нет ни какой нужды отслеживать твою эффективность в плане навредить - ты и сам себе навредишь своими действиями, а будешь думать, что это нехорошие дяди из ДЦ и винить во всём их.
Ребят, по-ходу он был прав.
Я сейчас напишу эффективного торгового робота и буду раздавать его бесплатно. Много из вас поверят мне? Многие из вас смогут им торговать? Даже если это будет полный автопилот, он должен работать с определёнными параметрами. В каждой торговой системе, в каждом эффективном советнике есть мелочи, не верное применение которых приводит к катастрофическим результатам.
Я уже не раз говорил тут на форуме, сейчас я дам вам в руки скрипку Страдивари или хорошую испанскую гитару. Да, выполучите инструмент в руки, но это ещё не значит, что вы тут же сможете на нём виртуозно играть.
Думаю, что нужно винить себя, а не брокера. Искать ошибки в своей системе принятия решений, а не в поступках брокера. Я тут алгоритм принятия решений в торге для себя набросал. Ниже приложу скриншот и файл исходник - мож кому пригодится... (Он правда для бинарников, но один чёрт, что там японские свечи, что тут, разницы мало)
Я тут вот что подумал, глупо было бы не использовать человеческие ресурсы форума, имея их в руках. Давайте ко напишем советника, который будет реально эффективно работать? Реально приносить прибыль. Я стартону. С моей подачи мож кто-то увидит изъян, которого не вижу я, озвучит его. Совместно исправим и потестируем.
Итак, чего я хочу? Поскольку код буду делать для МТ4, сейчас в разделе MQL4 и MetaTrader 4 форума я создам ветку с названием "Пишем эффективного советника" и всех желающих прошу туда. Чуть позже я отредактирую этот пост и дам ссылку на вышеуказанную тему. Добро пожаловать на коллективный "субботник" :)
P.S.
Ну вот, ветка создана, добро пожаловать. https://www.mql5.com/ru/forum/382020
Я тут вот что подумал, глупо было бы не использовать человеческие ресурсы форума, имея их в руках. Давайте ко напишем советника, который будет реально эффективно работать? Реально приносить прибыль. Я стартону. С моей подачи мож кто-то увидит изъян, которого не вижу я, озвучит его. Совместно исправим и потестируем.
Итак, чего я хочу? Поскольку код буду делать для МТ4, сейчас в разделе MQL4 и MetaTrader 4 форума я создам ветку с названием "Пишем эффективного советника" и всех желающих прошу туда. Чуть позже я отредактирую этот пост и дам ссылку на вышеуказанную тему. Добро пожаловать на коллективный "субботник" :)
Свеча - это графическое изображение движения цены, т.е. постфактум. Почему звучит лозунг - против свечи не торговать? Это уже изначально утопия, мне так кажется. Но против ничего не имею. Продолжайте, ведь есть еще и тестер. Если итогом станет тестирование, то я только за.
Алгоритм, повторюсь, я делал для бинарных опционов!
Вот Вам ответ из копилки моих ошибок (понадобятся подробности - дам ссылку):
Алгоритм, повторюсь, я делал для бинарных опционов!
Вот Вам ответ из копилки моих ошибок (понадобятся подробности - дам ссылку):