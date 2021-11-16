советники которые работают - страница 5

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Renat Akhtyamov #:

за день больше 100% можно делать, причем легко и не принужденно

имея 10 баксов, а не 10к, через 10 дней уже 10к наростет

поэтому не надо с 3% людей смешить

Что же ты не делаешь?
 
Renat Akhtyamov #:

за день больше 100% можно делать, причем легко и не принужденно

имея 10 баксов, а не 10к, через 10 дней уже 10к наростет

поэтому не надо с 3% людей смешить

Странно, что вас нет в списке ФОРБС. Или вы только сегодня начали?))))

 
darirunu1 #:

Странно, что вас нет в списке ФОРБС. Или вы только сегодня начали?))))

косячит чуток

не готов пока запустить на полную катушку

предстартовые подготовки, от силы неделю
 
Renat Akhtyamov #:

косячит чуток

не готов пока запустить на полную катушку

предстартовые подготовки, от силы неделю

Сигналы на графике на Н4 рисунок можете показать?

 
Renat Akhtyamov #:

за день больше 100% можно делать, причем легко и не принужденно

А на другой день все слить 🤣


имея 10 баксов, а не 10к, через 10 дней уже 10к наростет

Уже по этой фразе про 10 баксов видно какой серьезный уровень работы у местных лжепророков-хвастунишек. 😄

 
darirunu1 #:

Сигналы на графике на Н4 рисунок можете показать?

вот

Файлы:
5.png  27 kb
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

вот

Попытался запустить 5.mq4, что-то не открывает
 
Aleksei Stepanenko #:
Попытался запустить 5.mq4, что-то не открывает

это картина

;)

[Удален]  
Ренат, то что вы там с Хорошем писали, я почитал. Не понимаю, откуда вероятность продолжения движения будет больше 50? Ведь все три пары могут развернуться в любой момент...
 
Aleksei Stepanenko #:
Ренат, то что вы там с Хорошем писали, я почитал. Не понимаю, откуда вероятность продолжения движения будет больше 50? Ведь все три пары могут развернуться в любой момент...

аааа

просто вдумчиво надо

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