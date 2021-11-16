советники которые работают - страница 5
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за день больше 100% можно делать, причем легко и не принужденно
имея 10 баксов, а не 10к, через 10 дней уже 10к наростет
поэтому не надо с 3% людей смешить
за день больше 100% можно делать, причем легко и не принужденно
имея 10 баксов, а не 10к, через 10 дней уже 10к наростет
поэтому не надо с 3% людей смешить
Странно, что вас нет в списке ФОРБС. Или вы только сегодня начали?))))
Странно, что вас нет в списке ФОРБС. Или вы только сегодня начали?))))
косячит чуток
не готов пока запустить на полную катушкупредстартовые подготовки, от силы неделю
косячит чуток
не готов пока запустить на полную катушкупредстартовые подготовки, от силы неделю
Сигналы на графике на Н4 рисунок можете показать?
за день больше 100% можно делать, причем легко и не принужденно
А на другой день все слить 🤣
имея 10 баксов, а не 10к, через 10 дней уже 10к наростет
Уже по этой фразе про 10 баксов видно какой серьезный уровень работы у местных лжепророков-хвастунишек. 😄
Сигналы на графике на Н4 рисунок можете показать?
вот
вот
Попытался запустить 5.mq4, что-то не открывает
это картина
;)
Ренат, то что вы там с Хорошем писали, я почитал. Не понимаю, откуда вероятность продолжения движения будет больше 50? Ведь все три пары могут развернуться в любой момент...
аааа
просто вдумчиво надо