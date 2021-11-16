советники которые работают - страница 10
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Мессионер ты наш
Миссионером я был бы, если бы утверждал, что в ведре - золото, и немного мусора. К сожалению, это не так. К большому сожалению. В Лиге абсолютное большинство систем - безусловный мусор. И есть лишь ценные крупицы, да и те - не слишком постоянны.
"Стабильную" - это, судя по всему, означает "в течении нескольких лет".
Мой ответ - таких НЕТ. По крайней мере, на форексе. На акциях - возможно, и есть, но там и заработки меньше, а депозит нужен больше. Любой советник через несколько месяцев максимум начинает показывать убытки, и его нужно, как минимум, переоптимизировать, а нередко, и вобще снимать с торговли. Со скальперами такое случается вобще через три-четыре недели стабильно.
По форуму ходят легенды о советниках, которые десятилетиями на реале показывают стабильную прибыль, но никто ни разу даже счет реальный с такого эксперта не продемонстрировал... про самого эксперта - уж и речи
да, стабильно это значит несколько стабильную работу в плюс без просадок более полгода, и с постоянным ростом баланса
. например я прогоняю по истории в 20-15 лет. и стараюсь вообще работать без оптимизации. тойсть я не использую пункты для стоплосса или ТП.
Миссионером я был бы, если бы утверждал, что в ведре - золото, и немного мусора. К сожалению, это не так. К большому сожалению. В Лиге абсолютное большинство систем - безусловный мусор. И есть лишь ценные крупицы, да и те - не слишком постоянны.
у вас в лиге только форекс роботы ? раскажите о самом лучшем для вас роботе (какие у него показатели) . вы поставили кагото на реал , с какими показателями тестирования он показывал?
Если ты о Walk-Forward-Optimization, то я начинал именно с нее, и убедился, что даже самые высокие показатели при этом методе - совершенно не связаны с устойчивостью системы.
значит ты или ничего не понял, или делал что-то неправильно, или просто ездишь по ушам сейчас, возможно все сразу.
Миссионером я был бы, если бы утверждал, что в ведре - золото, и немного мусора. К сожалению, это не так. К большому сожалению. В Лиге абсолютное большинство систем - безусловный мусор. И есть лишь ценные крупицы, да и те - не слишком постоянны.
"Стабильную" - это, судя по всему, означает "в течении нескольких лет".
Мой ответ - таких НЕТ. По крайней мере, на форексе. На акциях - возможно, и есть, но там и заработки меньше, а депозит нужен больше. Любой советник через несколько месяцев максимум начинает показывать убытки, и его нужно, как минимум, переоптимизировать, а нередко, и вобще снимать с торговли. Со скальперами такое случается вобще через три-четыре недели стабильно.
По форуму ходят легенды о советниках, которые десятилетиями на реале показывают стабильную прибыль, но никто ни разу даже счет реальный с такого эксперта не продемонстрировал... про самого эксперта - уж и речи нет.
бектест за 10 лет, без оптимизации, на дефолтных настройках MT5. Не то чтобы это круто, но как подтверждение того что 10 лет стабильной работы это не сказки, понятно что там просадка и все дела, но можно оптимизировать и будут нормальные показатели. Счета такие в легкую делаются, повесил 5-6 вариантов, половина точно останется через 5 лет
бектест за 10 лет, без оптимизации, на дефолтных настройках MT5. Не то чтобы это круто, но как подтверждение того что 10 лет стабильной работы это не сказки, понятно что там просадка и все дела, но можно оптимизировать и будут нормальные показатели. Счета такие в легкую делаются, повесил 5-6 вариантов, половина точно останется через 5 лет
прикольно, но советник показывающий прибыль в течении 5-3-х лет В ТЕСТЕРЕ, должен отправляться на заслуженный отдых :-)
у нас валютные рынки (их волатильность и скажем так лидер-шип), в силу объективных причин, менялись коренным образом и это некоим образом нельзя из котировок было предвидеть.
тот-же самый пресловутый корона или мега-срачь про american-presidents, или траблы с газом
бек-тесты в данном случае не показывают ничего. вообще ничего совсем. и довольно хорошие стратегии отправляются в помойку. потому что бек-тест.
ТЕСТЕР, ОПТИМИЗАТОР - ЗЛОЕ ЗЛО
точнее в приложениях это ЗЛО, неверно это используется и ложно интерпретируется. Пытаетесь вытащить щуку изо льда, когда достаточно рубить прорубь.
Бек-тест и оптимизатор это-же не детектор универсального грааля вашу мать..
бектест за 10 лет, без оптимизации, на дефолтных настройках MT5
бектест за 10 лет, без оптимизации, на дефолтных настройках MT5. Не то чтобы это круто, но как подтверждение того что 10 лет стабильной работы это не сказки, понятно что там просадка и все дела, но можно оптимизировать и будут нормальные показатели. Счета такие в легкую делаются, повесил 5-6 вариантов, половина точно останется через 5 лет
просто уточнить : реальная просадка по балансу , например во время тестирования не была ниже 14 % ?
он обогнал по росту сам инструмент торгов ?ну и конечно , это не сеточник и не мартин ?
прикольно, но советник показывающий прибыль в течении 5-3-х лет В ТЕСТЕРЕ, должен отправляться на заслуженный отдых :-)
у нас валютные рынки (их волатильность и скажем так лидер-шип), в силу объективных причин, менялись коренным образом и это некоим образом нельзя из котировок было предвидеть.
тот-же самый пресловутый корона или мега-срачь про american-presidents, или траблы с газом
бек-тесты в данном случае не показывают ничего. вообще ничего совсем. и довольно хорошие стратегии отправляются в помойку. потому что бек-тест.
ТЕСТЕР, ОПТИМИЗАТОР - ЗЛОЕ ЗЛО
точнее в приложениях это ЗЛО, неверно это используется и ложно интерпретируется. Пытаетесь вытащить щуку изо льда, когда достаточно рубить прорубь.
Бек-тест и оптимизатор это-же не детектор универсального грааля вашу мать..
ну бэк тест на 15 лет, этого разве не достаточно ?