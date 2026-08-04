Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3090: Улучшения в работе - страница 2

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и странное ограничение длины URL измените в фунции WebRequest, пожалуйста. Даже браузеры дают больше, а формального ограничения вообще нет 
 
Andrei Trukhanovich #:

ну да, 260 это логично, потому что MAX_PATH

Есть еще длина пути до песочницы, поэтому странно видеть даже такие ограничения.

Выбираем длинный путь (или прощай MAX_PATH)
Выбираем длинный путь (или прощай MAX_PATH)
  • 2016.08.05
  • habr.com
Многим пользователям ПК под управлением ОС Windows, не говоря о разработчиках, знакомы проблемы при работе с длинными (более 260 символов, MAX_PATH) путями файлов или каталогов. В данной статье рассматриваются способы избавления от этого пережитка при разработке приложений на различных платформах (WinApi, .Net Framework, .Net Core) и активации...
 
A100 #:

А почему 255, а не 260 ?

Про ограничение 260 все знают, а 255 - еще догадаться нужно

Это секретное число у программистов:
2^8-1
Есть ещё и другие :)
 

Пользователь (https://www.mql5.com/de/forum/379965#comment_25387714) постоянно, каждые 5 минут получает сообщение об ошибке (-окно): "новости" не могут быть найдены ...

Как это можно отключить?

A user (https://www.mql5.com/de/forum/379965#comment_25387714) gets constantly, every 5 minutes the error message (-window): "news" could not be found ...

How can this be turned off?

 

Ständige Fehlermeldungen seit Update vom Freitag
Ständige Fehlermeldungen seit Update vom Freitag
  • 2021.10.18
  • www.mql5.com
Ich bekomme seit dem Update vom Freitag fast im Minutentakt diverse Fehlermeldungen im MT5. Was kann ich machen um das Problem zu lösen bzw...
 
Carl Schreiber #:

Пользователь (https://www.mql5.com/de/forum/379965#comment_25387714) постоянно, каждые 5 минут получает сообщение об ошибке (-окно): "новости" не могут быть найдены ...

Как это можно отключить?

A user (https://www.mql5.com/de/forum/379965#comment_25387714) gets constantly, every 5 minutes the error message (-window): "news" could not be found ...

How can this be turned off?

 

Это сообщение не терминала, а какой-то другой программы или эксперта.

В коде терминала вообще нет таких сообщений.

 
Renat Fatkhullin # :

Это сообщение не терминала, а какой-то другой программы или эксперта.

В коде терминала вообще нет таких сообщений.

Спасибо - посмотрю, что он скажет, и свяжусь.

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