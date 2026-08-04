Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3090: Улучшения в работе - страница 2
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ну да, 260 это логично, потому что MAX_PATH
Есть еще длина пути до песочницы, поэтому странно видеть даже такие ограничения.
А почему 255, а не 260 ?
Про ограничение 260 все знают, а 255 - еще догадаться нужно
Пользователь (https://www.mql5.com/de/forum/379965#comment_25387714) постоянно, каждые 5 минут получает сообщение об ошибке (-окно): "новости" не могут быть найдены ...
Как это можно отключить?
A user (https://www.mql5.com/de/forum/379965#comment_25387714) gets constantly, every 5 minutes the error message (-window): "news" could not be found ...
How can this be turned off?
Пользователь (https://www.mql5.com/de/forum/379965#comment_25387714) постоянно, каждые 5 минут получает сообщение об ошибке (-окно): "новости" не могут быть найдены ...
Как это можно отключить?
A user (https://www.mql5.com/de/forum/379965#comment_25387714) gets constantly, every 5 minutes the error message (-window): "news" could not be found ...
How can this be turned off?
Это сообщение не терминала, а какой-то другой программы или эксперта.
В коде терминала вообще нет таких сообщений.
Это сообщение не терминала, а какой-то другой программы или эксперта.
В коде терминала вообще нет таких сообщений.
Спасибо - посмотрю, что он скажет, и свяжусь.