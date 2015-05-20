Написание статьи - страница 2
Первое приближение. Максимальный вертикальный масштаб для текущего отрезка. Обратите внимание: даты на первом и последующих скринах второй точки привязки совпадают (значения цены получаем именно для нее, хотя это не важно):
Как видно, все работает корректно, как и должно. Значение my_price (мои расчеты) совпадает со значением func_price ( значение, полученное ч/з функцию ObjectGetValueByTime() ).
Второе приближение. Уменьшаем масштаб.
Как видим, начинаются "чудеса". Значение, полученное через функцию на два пункта отличается от нормы.
Третье приближение. Еще уменьшаем масштаб.
Значение, почему-то стало ближе к истине. Может быть не так и велика погрешность из-за масштаба? Пара пунктов - не страшно...
Четвертое приближение.
Тут комментарии излишни. Разница в 13 пунктов. И это для точки привязки, координата которой "примагничена" к тени свечи. Думаю для точек на гораздо большем удалении от точек привязки результат будет более пугающим.
Первый прогон. Максимальный вертикальный масштаб для текущего отрезка. Обратите внимание: даты на первом и последующих скринах второй точки привязки совпадают:
попробуйте не изменять масштаб, а просто запустить скрипт 2 раза с промежутком 1 мин.
ЗЫ: проверил, действительно, непорядок )
Если присмотреться к собственно линии, видна её дискретность.
Для сравнения, макс увеличение, и это не фотошоп
Т. е., "ноги растут", видимо, отсюда
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
alexvd, 2014.11.24 14:30
Но вообще проблема точности отрисовки упирается в дискретность перевода координат дата/цена в координаты XY на чарте с учетом масштаба на чарте. Никто ведь не делает построений в масштабе 1:1
Ежели Вы хотите пожаловаться на глюки в терминале, то уместнее будет в сервисдеск обратиться. А если можете предложить своё альтернативное решение, расширяющее или улучшающее возможности терминала, то такое вполне будет интересно читателям в виде статьи.
Обычно как то так
но недочеты, баги, некорректные обработки и проч. - темы для форума и сервисдеска, а не для статьи, согласен с Reshetov'ым.
Между прочим. "До кучи".
Так выглядят линии под лупой
Цена у всех линий одинаковая, та, что у коричневой. Правильно ли то, что при увеличении толщины увеличивается и длина линии? (пункт на пятизнаке примерно визуально).
И толщина коричневой линии и самой тонкой зелёной на самом деле одинаковые, если что.
Повторюсь, раз Вы принимали участие еще в ветке 2012 года и до сих по ничего... может быть пора что-то самим придумать? В ветке ошибки, баги, вопросы хотел у, как мне кажется, более опытного программера спросить, в чем же "подводные камни" таких построений, ответа не получил... чтож, будем сами...
Проблема, судя по всему, где то глубоко в ядре терминала.
Реально выход вижу только один - привлекать народ и держать тему на плаву, чтобы разработчики видели, что
проблема интересует не парочку юзеров со своими тараканами, а достаточно большую группу трейдеров, которых с текущим состоянием дел касательно графики терминал в таком виде просто не интересует.
Статья - попробуйте, я же дал ссылку, кому план и черновик отправить. В процессе ещё что нибудь узнаете, разработчики не жадничают обычно, если могут помочь в разумных по затратам времени пределах.
Ну раз из разработчиком меня никто не отговорил, допишу индикатор и накидаю план.
Лишь бы к моменту публикации проблему не пофиксили (см. пост выше) :-)
Конечно, почему нет. Удачи.