Silent:

Лишь бы к моменту публикации проблему не пофиксили (см. пост выше) :-)

Конечно, почему нет. Удачи.

Дак пусть фиксят на здоровье, я даже рад буду! Но, почему же этого раньше не сделали?
 
Tapochun:
Дак пусть фиксят на здоровье, я даже рад буду! Но, почему же этого раньше не сделали?

Одно за другое цепляется. Латали трендовые - упали веера, подлатали веера - рухнула сетка... Не знаю, почему так.

Мне надоело возиться с проблемной графикой МТ; учитывая, что в МТ выше дня ничего не анализирую, а ниже - не всё, тратить время попусту как то нерационально.

Собственно, и поднял то вопрос в ОБВ, потому что наступил на грабли, про которые забыл :-)

Да я тоже в индикаторе трендовых линий долго думал, блин, почему же  точки привязки получаются с другими значениями. О точности построений сразу можно забыть. Отскоки не фиксируются программно. Пробои - еле-еле. Зачастую - путаются пробои с отскоками из-за неправильной цены. Я там уже все занормализовал, думал вдруг... нифига... потом допер откуда что берется... 
    Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

    Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal

    MetaQuotes, 2014.12.11 10:20

    Обновление платформы MetaTrader 5 build 1035: Построитель опционных стратегий и доступ к тикам

    В пятницу 12 декабря будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:

    1. Terminal: Продолжаются работы по внедрению возможности торговли опционами. Добавлен построитель опционных стратегий. Он призван помочь скомбинировать различные опционы в инвестиционном портфеле, оценить потенциал и риски.



      Построитель прост в обращении: трейдер выбирает опцион по дате истечения и базовом активу, а затем выбирает одну из более 30 доступных стратегий. Построитель отобразит соответствующую комбинацию опционов и рассчитает по ним параметры для оценки - так называемые "греки" (Greeks). В нижней части окна при этом можно посмотреть график прибыли/убытка, а также графики по грекам.

      В дополнение к большому количеству встроенных стратегий, трейдер может создавать и сохранять для последующего использования собственные стратегии.

    2. Terminal: Добавлен показ количества новостей, полученных за последние 24 часа.




    3. Terminal: Оптимизирована и ускорена синхронизация больших объемов истории торговых ордеров и сделок.
    4. Terminal: Исправлена вставка нескольких пользовательских индикаторов в одно подокно графика.
    5. Terminal: Исправлен пересчет индикатора "Bill Williams Market Facilitation Index" при смене периода графика.
    6. Terminal: Исправлена минимизация окна "Инструменты".
    7. Terminal: Исправлено формирование отчета о состоянии торгового счета, публикуемого по FTP.
    8. Terminal: Обновлен перевод интерфейса на немецкий язык.
    9. Terminal: Добавлен перевод интерфейса на греческий и узбекский языки.
    10. MQL5: Добавлена функция работы с тиковой историей CopyTicks. Функция позволяет получить массив тиков, накопленных терминалом за текущую рабочую сессию. Глубина получаемых тиков ограничена последними 2 000.

      Новая функция расширяет возможности написания скальперских торговых роботов. Функция OnTick не является обработчиком каждого тика, она уведомляет эксперта об изменениях на рынке. Изменения могут быть пакетными: в терминал может одновременно прийти несколько тиков, но функция OnTick будет вызвана лишь один раз для уведомления эксперта о последнем состоянии рынка. Функция CopyTicks позволяет получать и анализировать все пришедшие тики.
      int  CopyTicks(
   const string      symbol_name,           // имя символа
   MqlTick           &ticks_array[],        // массив, в который будут помещены тики
   uint              flags=COPY_TICKS_ALL,  // флаг, определяющий тип получаемых тиков
   ulong             from=0,                // дата, начиная с которой получаются тики, указывается в миллисекундах с 01.01.1970
   uint              count=0                // количество последних тиков, которые необходимо получить
   );
      Тики можно запросить по дате, указав значение from, или по количеству, указав значение count. Если ни один из параметров не указан, передаются все доступных тики, но не более 2000. Также тики можно запрашивать по типу при помощи параметра flags. Доступные значения:

      • COPY_TICKS_ALL - все тики.
      • COPY_TICKS_INFO - только информационные тики (Bid и Ask).
      • COPY_TICKS_TRADE - только торговые тики (Last и Volume).

    11. MQL5: Добавлена возможность перегрузки шаблонных функций с помощью параметров-массивов.
    12. MQL5: Добавлена возможность перегрузки метода по его константности.
    13. MQL5: Добавлена генерация события CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (в точке входа OnChartEvent) по нажатию правой кнопки мыши на графике.
    14. MQL5: Исправлена работа оператора Switch при наличии в case-условии отрицательного значения.
    15. MQL5: Повышена точность расчетов в функциях ObjectGetValueByTime() и ObjectGetTimeByValue(), позволяющих получить значение цены для указанного времени объекта и наоборот - значение времени для значения цены.
    16. Tester: Добавлена возможность тестирования и оптимизации MQL5-программ, купленных в магазине MetaTrader AppStore, на агентах облачной сети MQL5 Cloud Network и удаленных агентах.
    17. Tester: Исправлен расчет свопов в пунктах для позиций с объемом менее 1 лота.
    18. Tester: Исправлена проверка и нормализация уровней SL-TP при открытии позиции по торговому инструменту с режимом исполнения "Market Execution".
    19. Tester: Исправлено поведение функции ObjectGetValueByTime. В некоторых случаях поведение функции в тестере отличалось от поведения в терминале.
    20. MetaEditor: Исправлено зависание MetaEditor при отладке и профилировании зацикленных программ.
    21. MetaEditor: Добавлен перевод интерфейса на греческий и узбекский языки.
    22. Исправления по крешлогам.
    23. Обновлена документация.

    Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.


Обязательно протестируем...
На первый взгляд тесты хорошие. Молодцы MQ. При различном вертикальном масштабе. В точках привязки расхождение отсутствует.
 
Скажите, пожалуйста, как ввести в текст статьи формулы, написанные в ворд?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Скажите, пожалуйста, как ввести в текст статьи формулы, написанные в ворд?
Картинкой вставить. И, кстати, не вставляйте текст прямо из Word'a - так как при таком способе копируется очень много мусора (стили и тому подобное).
 
Karputov Vladimir:
Картинкой вставить. И, кстати, не вставляйте текст прямо из Word'a - так как при таком способе копируется очень много мусора (стили и тому подобное).
Весь текст с формулами в виде картинок?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Весь текст с формулами в виде картинок?

Нет. Картинкой вставляйте только формулы. Например так:

Формула


А текст лучше копировать из Word'a и вставлять в Блокнот и уже из Блокнота копировать и вставлять текст в статью. Таким образом из текста убираются стили и форматирование.

