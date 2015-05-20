Написание статьи - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лишь бы к моменту публикации проблему не пофиксили (см. пост выше) :-)
Конечно, почему нет. Удачи.
Дак пусть фиксят на здоровье, я даже рад буду! Но, почему же этого раньше не сделали?
Одно за другое цепляется. Латали трендовые - упали веера, подлатали веера - рухнула сетка... Не знаю, почему так.
Мне надоело возиться с проблемной графикой МТ; учитывая, что в МТ выше дня ничего не анализирую, а ниже - не всё, тратить время попусту как то нерационально.
Собственно, и поднял то вопрос в ОБВ, потому что наступил на грабли, про которые забыл :-)
Одно за другое цепляется. Латали трендовые - упали веера, подлатали веера - рухнула сетка... Не знаю, почему так.
Мне надоело возиться с проблемной графикой МТ; учитывая, что в МТ выше дня ничего не анализирую, а ниже - не всё, тратить время попусту как то нерационально.
Собственно, и поднял то вопрос в ОБВ, потому что наступил на грабли, про которые забыл :-)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
MetaQuotes, 2014.12.11 10:20
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1035: Построитель опционных стратегий и доступ к тикам
В пятницу 12 декабря будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:
Построитель прост в обращении: трейдер выбирает опцион по дате истечения и базовом активу, а затем выбирает одну из более 30 доступных стратегий. Построитель отобразит соответствующую комбинацию опционов и рассчитает по ним параметры для оценки - так называемые "греки" (Greeks). В нижней части окна при этом можно посмотреть график прибыли/убытка, а также графики по грекам.
В дополнение к большому количеству встроенных стратегий, трейдер может создавать и сохранять для последующего использования собственные стратегии.
Новая функция расширяет возможности написания скальперских торговых роботов. Функция OnTick не является обработчиком каждого тика, она уведомляет эксперта об изменениях на рынке. Изменения могут быть пакетными: в терминал может одновременно прийти несколько тиков, но функция OnTick будет вызвана лишь один раз для уведомления эксперта о последнем состоянии рынка. Функция CopyTicks позволяет получать и анализировать все пришедшие тики.
Тики можно запросить по дате, указав значение from, или по количеству, указав значение count. Если ни один из параметров не указан, передаются все доступных тики, но не более 2000. Также тики можно запрашивать по типу при помощи параметра flags. Доступные значения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Обязательно протестируем...
Скажите, пожалуйста, как ввести в текст статьи формулы, написанные в ворд?
Картинкой вставить. И, кстати, не вставляйте текст прямо из Word'a - так как при таком способе копируется очень много мусора (стили и тому подобное).
Весь текст с формулами в виде картинок?
Нет. Картинкой вставляйте только формулы. Например так:
А текст лучше копировать из Word'a и вставлять в Блокнот и уже из Блокнота копировать и вставлять текст в статью. Таким образом из текста убираются стили и форматирование.