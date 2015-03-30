Как попасть на первую страницу Маркета - страница 7

Новый комментарий
 
Vladon:
Это в мт4 ? 
да
 

Это в жизненном напутствии бывает "много дорог, ведущих в будущее и успеху!", а в бизнесе 99% всех дорог ведут исключительно на кладбище.

На последних страницах прозвучали зачотные предложения убить сервис. Большая часть из идей направлена на "индивид сможет вылезти наверх" и игнорирует главные задачи - максимизации продаж и дать шансы подняться всем из глубин хотя бы на время ради повышения продаж. Решение должно быть общественным (поднимающее уровень продаж у всех продавцов), а не индивидуалистическим (дать кому-то преимущество за деньги или еще как).


Именно поэтому мы не торопимся реформировать маркет и думаем, как сделать лучше. Нужна здравая логика ротации, не убивающая принципа максимизации общего уровня продаж.

 
deskipper:
да

Все работает, только что проверил.

В журнале что-нибудь пишется?

 
Renat:

Все работает, только что проверил.

В журнале что-нибудь пишется?

в журнале ничего не пишется. в поиске ничего не находится

 

 
deskipper:

в журнале ничего не пишется. в поиске ничего не находится

 

чего, вроде все ок. 

 
Vladon:

чего, вроде все ок. 

С сайта устанавливается

но в поиске отсутствует 

 

Renat:

 Решение должно быть общественным (поднимающее уровень продаж у всех продавцов)

У вас какие-то социалистические идеалы. Вы никак не сможете поднять всех, просто потому, что 99% из них продают фигню, никому не нужную. Подниматься должны только те, кто реально достоин. Но они теряются среди кучи остального хлама. Поэтому задача в том, чтобы отсеить левак, тогда и продажи поднимутся.

Если вы внимательно читали ветку, то могли многократно заметить упоминания о том, что многие размещают продукты вообще не ради продажи, а для привлечения к себе внимания, поднятии своей репутации и т.д.  Т.е. например человек продаёт 10 товаров в Маркете - значит он крут. А то что эти 10 товаров возможно шлак, никому не нужный - никто не обратит внимания.

 
Vladon:

чего, вроде все ок. 

это я вклеил картинку, если об этом.
 

Сделать две колонки на странице, как сделано в сигналах - в одной колонке будут прокручиваться платные продукты в другой бесплатные,демо

Механизм подачи продуктов в колонки по времени - например, по десять минут каждый продукт будет показываться на главной странице (учитывая временные пояса стран + день,ночь, в разное время суток разная посещаемость сайта)

При выборе на странице ,слева любой ссылки ( эксперты,индикаторы,панели,библиотеки,анализаторы,улиты) открывается страница с продуктами - они тоже прокручиваются по времени

 
meat:

У вас какие-то социалистические идеалы. Вы никак не сможете поднять всех, просто потому, что 99% из них продают фигню, никому не нужную. Подниматься должны только те, кто реально достоин. Но они теряются среди кучи остального хлама. Поэтому задача в том, чтобы отсеить левак, тогда и продажи поднимутся.

Если вы внимательно читали ветку, то могли многократно заметить упоминания о том, что многие размещают продукты вообще не ради продажи, а для привлечения к себе внимания, поднятии своей репутации и т.д.  Т.е. например человек продаёт 10 товаров в Маркете - значит он крут. А то что эти 10 товаров возможно шлак, никому не нужный - никто не обратит внимания.

Вы принципиально ведёте маркет к монополии  - предоставьте стандарты,госты "фигни" и не "фигни" 
1234567891011121314...17
Новый комментарий