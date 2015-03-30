Как попасть на первую страницу Маркета - страница 7
Это в мт4 ?
Это в жизненном напутствии бывает "много дорог, ведущих в будущее и успеху!", а в бизнесе 99% всех дорог ведут исключительно на кладбище.
На последних страницах прозвучали зачотные предложения убить сервис. Большая часть из идей направлена на "индивид сможет вылезти наверх" и игнорирует главные задачи - максимизации продаж и дать шансы подняться всем из глубин хотя бы на время ради повышения продаж. Решение должно быть общественным (поднимающее уровень продаж у всех продавцов), а не индивидуалистическим (дать кому-то преимущество за деньги или еще как).
Именно поэтому мы не торопимся реформировать маркет и думаем, как сделать лучше. Нужна здравая логика ротации, не убивающая принципа максимизации общего уровня продаж.
да
Все работает, только что проверил.
В журнале что-нибудь пишется?
в журнале ничего не пишется. в поиске ничего не находится
в журнале ничего не пишется. в поиске ничего не находится
С сайта устанавливается
но в поиске отсутствует
Renat:
Решение должно быть общественным (поднимающее уровень продаж у всех продавцов)
У вас какие-то социалистические идеалы. Вы никак не сможете поднять всех, просто потому, что 99% из них продают фигню, никому не нужную. Подниматься должны только те, кто реально достоин. Но они теряются среди кучи остального хлама. Поэтому задача в том, чтобы отсеить левак, тогда и продажи поднимутся.
Если вы внимательно читали ветку, то могли многократно заметить упоминания о том, что многие размещают продукты вообще не ради продажи, а для привлечения к себе внимания, поднятии своей репутации и т.д. Т.е. например человек продаёт 10 товаров в Маркете - значит он крут. А то что эти 10 товаров возможно шлак, никому не нужный - никто не обратит внимания.
Сделать две колонки на странице, как сделано в сигналах - в одной колонке будут прокручиваться платные продукты в другой бесплатные,демо
Механизм подачи продуктов в колонки по времени - например, по десять минут каждый продукт будет показываться на главной странице (учитывая временные пояса стран + день,ночь, в разное время суток разная посещаемость сайта)
При выборе на странице ,слева любой ссылки ( эксперты,индикаторы,панели,библиотеки,анализаторы,улиты) открывается страница с продуктами - они тоже прокручиваются по времени
