Сколько раз я говорил что надо реорганизовать ПОИСК  в маркет


По диапазон цене  продуктов от ......  до ......


А то сейчас сидят там эксперты :платные ,бесплатные, со скачивания, без скачивания ,купленные не купленные и Бог знает какие и почему они там сидят  и как там оказались - никто не понятно 

 

Рекламу я делаю в яндексе. 50 долл в неделю = хороший результат.

продукты попали потому что я сменил географичесское местоположение. уехал в отпуск на 1800 км.  

Разблокировали -  так что все ок.  

 
Alex2356:
Точно влияет количество скачанных демок. Или просто скачивание. Большой вес в месте расчета рейтинга. 
не влияет абсолютно. 
 
Vladon:

Вы не держите людей за идиотов -- разблокированы продукты -- ну что же -- посмотрим, что там у вас покупается ежедневно. 

1. Это ваш демо-сигнал вашего советника, который, как вы говорите, ежедневно покупается за 99 долл

 

2. А это демо-сигнал вашего советника, который покупается за 499 долл:

 

Если советники, которые у вас покупаются ежедневно -- это советники-скальперы -- и они в исполнении самого продавца -- так скальпируют на демо-счёте -- то не удивительно, почему ваши продукты до сих не на первой странице маркета.

Ждём-с. 

 
Vladon:
не влияет абсолютно. 
я бы не стал писать, если бы точно не проверил лично. А я проверил. Допускаю что возможно алгоритмы подсчета рейтинга в разных разделах маркета может быть разным, но в Утилитах точно влияет.
 
abolk:

Я как-то делал небольшие обзоры и также изучал различные параметры сигналов и средства(зеленая) так пляшет вниз, это явно сильное пересиживание убытков+видно что, в итоге, она часто совпадает с балансом. Даже если бы баланс шел вверх, на это стоило бы обратить внимание. Поначалу, по первому скрину, неплохо шел, но потом, видно появилась ситуация, что привела в шок робота.
 

Alex2356:

Поначалу, по первому скрину, неплохо шел, но потом, видно появилась ситуация, что привела в шок робота.

Если посмотреть на график -- то 50% времени он шел нейтрально сделав 80% просадки.

Затем 25% времени он по каким-то причинам шел вверх.

Затем оставшиеся 25% резко обвалился. 

На что здесь в этом сигнале обращать внимание?

Если и обращать внимание, то только на одно: демо сигнал советника-скальпера стоимостью в 499 долл в исполнении автора (топикстартера) сливает.

Почему обратили внимание, потому что автор сетует что его продукты не на первой странице маркета. 

Ну а 2й график -- это сигнал от советника-скальпера, который по словам автора (топикстартера) покупают ежедневно -- так там сплошной слив -- не на что внимание обращать.

 

Аболк, спасибо за рекламу, только не говори потом что я скрины выставил.

да сейчас слив после 5 месяцев тестов, и что?

ладно бы если бы ты был новичок, понятно, видишь слив - не разбираешся в показателях,

Но ты же вроде умный человек, не первый день на форексе.

 

Да это скальпер, Советник без искусственного интеллекта. Работает на всех парах. 

Да получил стоплосс, и что? У него есть стоплосс, он его заработал спустя 5 месяцев, первую серию стопов. открытых в середине марта. стоплосс не большой = 250 спредов. все остальное успешно закрывается в плюс.  

 
я не говорил про 499 долларов Вы если и критикуете - без проблем. 

Посмотрите название продукта, стоимость продукта 99 долларов.  

второй продукт стоит 299 долларов.

о каких 499 долларов идет речь?

давайте полную картину смотреть

 

5 месяцев средний месячный рост, на 6 месяце пошла серия стоплоссов.

 

Серия стоп-лоссов, если я правильно понял, привела к -70% месячного прироста. Средний убыток в 3,8 раза выше, чем средняя прибыль. Прибыльность трейдов - 80,2%. Но макс. серия 65 при прибыли в 52,32, а макс. убыток при всего шести в минус составил в 3,4 раза больше и кол-ве трейдов в 10,8 меньше. Мат. ожидание 5 центов. Из полной картины, что вы предоставили, я вижу, что если я буду его использовать, он может давать, теоретически, 2-3 месяца прибыль, потом сольет прибыль двух из трех этих месяцев, при этом, конечно нет никакой гаратнии того, что следующие 2-3 снова будет прибыль. Фактор восстановления 0,11. Т.е. по статистике выходит, что если пошел слив, шанс что я даже выйду в ноль не очень высок, ведь чтобы окупить слив в -179,53 за 6 трейдов, мне нужно сделать около 223 прибыльных.
