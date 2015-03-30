Как попасть на первую страницу Маркета - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Маркет администрация
Сколько раз я говорил что надо реорганизовать ПОИСК в маркет
По диапазон цене продуктов от ...... до ......
А то сейчас сидят там эксперты :платные ,бесплатные, со скачивания, без скачивания ,купленные не купленные и Бог знает какие и почему они там сидят и как там оказались - никто не понятно
аболк. Иди в другую ветку. Ты с своими подозрениями задолбил.
Рекламу я делаю в яндексе. 50 долл в неделю = хороший результат.
продукты попали потому что я сменил географичесское местоположение. уехал в отпуск на 1800 км.
Разблокировали - так что все ок.
Точно влияет количество скачанных демок. Или просто скачивание. Большой вес в месте расчета рейтинга.
аболк. Иди в другую ветку. Ты с своими подозрениями задолбил.
Рекламу я делаю в яндексе. 50 долл в неделю = хороший результат.
продукты попали потому что я сменил географичесское местоположение. уехал в отпуск на 1800 км.
Разблокировали - так что все ок.
Вы не держите людей за идиотов -- разблокированы продукты -- ну что же -- посмотрим, что там у вас покупается ежедневно.
1. Это ваш демо-сигнал вашего советника, который, как вы говорите, ежедневно покупается за 99 долл
2. А это демо-сигнал вашего советника, который покупается за 499 долл:
Если советники, которые у вас покупаются ежедневно -- это советники-скальперы -- и они в исполнении самого продавца -- так скальпируют на демо-счёте -- то не удивительно, почему ваши продукты до сих не на первой странице маркета.
Ждём-с.
не влияет абсолютно.
Вы не держите людей за идиотов -- разблокированы продукты -- ну что же -- посмотрим, что там у вас покупается ежедневно.
1. Это ваш демо-сигнал вашего советника, который, как вы говорите, ежедневно покупается за 99 долл
2. А это демо-сигнал вашего советника, который покупается за 499 долл:
Если советники, которые у вас покупаются ежедневно -- это советники-скальперы -- и они в исполнении самого продавца -- так скальпируют на демо-счёте -- то не удивительно, почему ваши продукты до сих не на первой странице маркета.
Ждём-с.
Alex2356:Поначалу, по первому скрину, неплохо шел, но потом, видно появилась ситуация, что привела в шок робота.
Если посмотреть на график -- то 50% времени он шел нейтрально сделав 80% просадки.
Затем 25% времени он по каким-то причинам шел вверх.
Затем оставшиеся 25% резко обвалился.
На что здесь в этом сигнале обращать внимание?
Если и обращать внимание, то только на одно: демо сигнал советника-скальпера стоимостью в 499 долл в исполнении автора (топикстартера) сливает.
Почему обратили внимание, потому что автор сетует что его продукты не на первой странице маркета.
Ну а 2й график -- это сигнал от советника-скальпера, который по словам автора (топикстартера) покупают ежедневно -- так там сплошной слив -- не на что внимание обращать.
Аболк, спасибо за рекламу, только не говори потом что я скрины выставил.
да сейчас слив после 5 месяцев тестов, и что?
ладно бы если бы ты был новичок, понятно, видишь слив - не разбираешся в показателях,
Но ты же вроде умный человек, не первый день на форексе.
Да это скальпер, Советник без искусственного интеллекта. Работает на всех парах.
Да получил стоплосс, и что? У него есть стоплосс, он его заработал спустя 5 месяцев, первую серию стопов. открытых в середине марта. стоплосс не большой = 250 спредов. все остальное успешно закрывается в плюс.
Если посмотреть на график -- то 50% времени он шел нейтрально сделав 80% просадки.
Затем 25% времени он по каким-то причинам шел вверх.
Затем оставшиеся 25% резко обвалился.
На что здесь в этом сигнале обращать внимание?
Если и обращать внимание, то только на одно: демо сигнал советника-скальпера стоимостью в 499 долл в исполнении автора (топикстартера) сливает.
Почему обратили внимание, потому что автор сетует что его продукты не на первой странице маркета.
я не говорил про 499 долларов Вы если и критикуете - без проблем.
Посмотрите название продукта, стоимость продукта 99 долларов.
второй продукт стоит 299 долларов.
о каких 499 долларов идет речь?
давайте полную картину смотреть
5 месяцев средний месячный рост, на 6 месяце пошла серия стоплоссов.
Vladon:
давайте полную картину смотреть
5 месяцев средний месячный рост, на 6 месяце пошла серия стоплоссов.