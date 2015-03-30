Как попасть на первую страницу Маркета - страница 11

artmedia70:

Вот читаю ваше, как бы помягче-то сказать, ... опусы... ваши опусы, и возникает к вам предложение: разложите здесь по полочкам ваше видение полезности/бесполезности тех, или иных продуктов. И кто вам сказал, что бесплатные продукты не приносят пользу как потребителям, так и продавцу?

Покажите нам всем пальцем на бесполезный шлак/хлам/помои/бомжовские_кирпичи в Маркете. Поглядим-с.

Ну просто, пример. Штук тридцать бесполезного хлама. А лучше - штук сто, двести конкретных товаров.

И приведите примеры хорошего, нужного товара. Штук 10, а лучше 30 - 50.

ты очень категоричен.

нет здесь прямого и быстрого ответа.

например, продавец советника ставит его на реальный сигнал -- если советник за год не сливает -- не хлам (вопрос: сколько советников останется при таком критерии отбраковки?)

далее, продавец индикатора должен описать способы понимания сигналов этого индикатора (естественно, с целью профита) -- если сигналы надо фильтровать, то должен привести рекомендации фильтров.

как итог -- продавец индикатора пишет советник по своим рекомендациям и ставит советник на реальный сигнал -- если советник продержится год -- не хлам (вопрос: сколько индикаторов останется при таком критерии отбраковки?)

p.s. данные соображения, это примеры (на правах рукописи), а не зачотные предоложения Ренату убивать маркет.

 
Renat:
 

Мы не предлагаем бесплатно.

Мы получаем 20% комиссии с продаж и кровно заинтересованы как в хороших продажах бестселлеров, так и в рождении новых звезд. Именно желание не пропустить рождение хороших продуктов и заставляет нас думать над разумной ротацией.

Это вы просто так интерпретируете это.  А можно представить и по-другому:  вы платите 80% продавцу.  Потому для него это бесплатно.

Когда мы говорим про бесплатность, то подразумеваем безрисковость.  Делать бизнес, ничем не рискуя - это противоречит законам рынка.

Я вот сам являюсь продавцом здесь, и с удовольствием бы платил некую фиксированную арендную плату, в обмен на снижение вашей доли (допустим до 10%). И я уверен, многие продавцы согласились бы аналогично. Это чисто вопрос математики.   Тот кто продаёт качественный продукт - заинтересован в максимизации выхлопа от своего продукта, т.е. минимизации вашей доли.  А вот тот, кто пришёл просто, чтобы засветиться и пропиариться, заинтересован лишь в бесплатном входе. Остальное ему не важно, т.к. он не ради продаж сюда пришёл.

У нас база продуктов меньше и мы пока имеем возможность дополнительно вкладываться в раскрутку всего списка.

Ну это пока. Рынок быстро наводнится пустышками.
 
artmedia70:
 

Покажите нам всем пальцем на бесполезный шлак/хлам/помои/бомжовские_кирпичи в Маркете. Поглядим-с.

Ну просто, пример. Штук тридцать бесполезного хлама. А лучше - штук сто, двести конкретных товаров.

Такое не корректно делать на форуме.  Тут вроде никто особо не отрицал такого положения вещей.   Да, насчёт 99% я конечно преувеличил, каюсь. Скорее процентов 50-60. Но это пока.
 
abolk:

ты очень категоричен.

нет здесь прямого и быстрого ответа.

например, продавец советника ставит его на реальный сигнал -- если советник за год не сливает -- не хлам (вопрос: сколько советников останется при таком критерии отбраковки?)

далее, продавец индикатора должен описать способы понимания сигналов этого индикатора (естественно, с целью профита) -- если сигналы надо фильтровать, то должен привести рекомендации фильтров.

как итог -- продавец индикатора пишет советник по своим рекомендациям и ставит советник на реальный сигнал -- если советник продержится год -- не хлам (вопрос: сколько индикаторов останется при таком критерии отбраковки?)

p.s. данные соображения, это примеры (на правах рукописи), а не предоложения Ренату убивать маркет.

Андрей, человек пришет про "сейчас", он не пишет про "спустя года тестирования". Вот мне и интересно, что уже сейчас там хлам.

Мне интересно, почему это, например я, выкладывая в пользование индикаторы бесплатно в Маркете, выметаю свой мусор, тащу на площадку кирпичи со свали, сдув с них пыль?

Как думаешь, можно вразуметь статистику, и сделать выводы из неё для себя?

 
meat:
Такое не корректно делать на форуме.  Тут вроде никто особо не отрицал такого положения вещей.   Да, насчёт 99% я конечно преувеличил, каюсь. Скорее процентов 50-60. Но это пока.

А корректно, самому являясь продавцом, говорить об остальных своих коллегах, что они мальчики-самоучки, да бомжи со свалки, завалили ваше Эльдорадо своими отходами? Или вы себя тоже к 99% причисляете?

Тут явно налицо ваша заинтересованность в скидывании "с хвоста"...

 
artmedia70:

Артём, у меня нет продуктов в маркете и не придвитися, я вообще там не зарегистрирован -- с 99% согласен.

пусть продавцы советников и индикаторов применят к своим продуктам мою формулу "тест-драйва" и через год скорректируем мнение о "99%".

 
artmedia70:

А корректно, самому являясь продавцом, говорить об остальных своих коллегах, что они мальчики-самоучки, да бомжи со свалки, завалили ваше Эльдорадо своими отходами? Или вы себя тоже к 99% причисляете?

Тут явно налицо ваша заинтересованность в скидывании "с хвоста"...

Я ни о ком конкретно не говорил, пальцем ни показывал, имён не называл. Чё вы так разнервничались?  Если я скажу, что 99% трейдеров сливает, то, по вашему, я обидел тех кто зарабатывает?

А говоря про свалку, я сказал, что рынок превратится в свалку (или помойку). Т.е. не сейчас. Но скоро.

 
meat:

Я ни о ком конкретно не говорил, пальцем ни показывал, имён не называл. Чё вы так разнервничались?  Если я скажу, что 99% трейдеров сливает, то, по вашему, я обидел тех кто зарабатывает?

А говоря про свалку, я сказал, что рынок превратится в свалку (или помойку). Т.е. не сейчас. Но скоро.

Ну так назовите. Раз сказали - приведите примеры ненужностей. А так - беспредметный разговор, из которого напрашивается вывод о желании монополизации Маркета под, и для себя.
 

 Это очевидно, что как будто маркет создан для нищих.

И по этому там дают бесплатных советников, и продают индикаторы за 10$, это и есть кирпич.

И как вы представляете, что среди них можно продавать робота за 50 000$. Это будет смешно.

 
Petros:

 Это очевидно, что как будто маркет создан для нищих.

И по этому там дают бесплатных советников, и продают индикаторы за 10$, это и есть кирпич.

И как вы представляете, что среди них можно продавать робота за 50 000$. Это будет смешно.

  Легко представляю 

 Чем вы отличаетесь от другого продавца - который продаёт по 10$ раков,но очень маленьких ,а вы продаёте за 50 000$ но  очень больших,если видите отличия - то это дискриминация ,такого же продавца как вы . 

Не в обиду сказано - маркета ради

 

