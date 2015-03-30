Как попасть на первую страницу Маркета - страница 11
Вот читаю ваше, как бы помягче-то сказать, ... опусы... ваши опусы, и возникает к вам предложение: разложите здесь по полочкам ваше видение полезности/бесполезности тех, или иных продуктов. И кто вам сказал, что бесплатные продукты не приносят пользу как потребителям, так и продавцу?
Покажите нам всем пальцем на бесполезный шлак/хлам/помои/бомжовские_кирпичи в Маркете. Поглядим-с.
Ну просто, пример. Штук тридцать бесполезного хлама. А лучше - штук сто, двести конкретных товаров.
И приведите примеры хорошего, нужного товара. Штук 10, а лучше 30 - 50.
ты очень категоричен.
нет здесь прямого и быстрого ответа.
например, продавец советника ставит его на реальный сигнал -- если советник за год не сливает -- не хлам (вопрос: сколько советников останется при таком критерии отбраковки?)
далее, продавец индикатора должен описать способы понимания сигналов этого индикатора (естественно, с целью профита) -- если сигналы надо фильтровать, то должен привести рекомендации фильтров.
как итог -- продавец индикатора пишет советник по своим рекомендациям и ставит советник на реальный сигнал -- если советник продержится год -- не хлам (вопрос: сколько индикаторов останется при таком критерии отбраковки?)
p.s. данные соображения, это примеры (на правах рукописи), а не зачотные предоложения Ренату убивать маркет.
Мы не предлагаем бесплатно.
Мы получаем 20% комиссии с продаж и кровно заинтересованы как в хороших продажах бестселлеров, так и в рождении новых звезд. Именно желание не пропустить рождение хороших продуктов и заставляет нас думать над разумной ротацией.
Это вы просто так интерпретируете это. А можно представить и по-другому: вы платите 80% продавцу. Потому для него это бесплатно.
Когда мы говорим про бесплатность, то подразумеваем безрисковость. Делать бизнес, ничем не рискуя - это противоречит законам рынка.
Я вот сам являюсь продавцом здесь, и с удовольствием бы платил некую фиксированную арендную плату, в обмен на снижение вашей доли (допустим до 10%). И я уверен, многие продавцы согласились бы аналогично. Это чисто вопрос математики. Тот кто продаёт качественный продукт - заинтересован в максимизации выхлопа от своего продукта, т.е. минимизации вашей доли. А вот тот, кто пришёл просто, чтобы засветиться и пропиариться, заинтересован лишь в бесплатном входе. Остальное ему не важно, т.к. он не ради продаж сюда пришёл.
У нас база продуктов меньше и мы пока имеем возможность дополнительно вкладываться в раскрутку всего списка.
Андрей, человек пришет про "сейчас", он не пишет про "спустя года тестирования". Вот мне и интересно, что уже сейчас там хлам.
Мне интересно, почему это, например я, выкладывая в пользование индикаторы бесплатно в Маркете, выметаю свой мусор, тащу на площадку кирпичи со свали, сдув с них пыль?
Как думаешь, можно вразуметь статистику, и сделать выводы из неё для себя?
Такое не корректно делать на форуме. Тут вроде никто особо не отрицал такого положения вещей. Да, насчёт 99% я конечно преувеличил, каюсь. Скорее процентов 50-60. Но это пока.
А корректно, самому являясь продавцом, говорить об остальных своих коллегах, что они мальчики-самоучки, да бомжи со свалки, завалили ваше Эльдорадо своими отходами? Или вы себя тоже к 99% причисляете?
Тут явно налицо ваша заинтересованность в скидывании "с хвоста"...
Артём, у меня нет продуктов в маркете и не придвитися, я вообще там не зарегистрирован -- с 99% согласен.
пусть продавцы советников и индикаторов применят к своим продуктам мою формулу "тест-драйва" и через год скорректируем мнение о "99%".
Я ни о ком конкретно не говорил, пальцем ни показывал, имён не называл. Чё вы так разнервничались? Если я скажу, что 99% трейдеров сливает, то, по вашему, я обидел тех кто зарабатывает?
А говоря про свалку, я сказал, что рынок превратится в свалку (или помойку). Т.е. не сейчас. Но скоро.
Это очевидно, что как будто маркет создан для нищих.
И по этому там дают бесплатных советников, и продают индикаторы за 10$, это и есть кирпич.
И как вы представляете, что среди них можно продавать робота за 50 000$. Это будет смешно.
Легко представляю
Чем вы отличаетесь от другого продавца - который продаёт по 10$ раков,но очень маленьких ,а вы продаёте за 50 000$ но очень больших,если видите отличия - то это дискриминация ,такого же продавца как вы .
Не в обиду сказано - маркета ради