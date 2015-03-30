Как попасть на первую страницу Маркета - страница 13

joo:

я имел ввиду, что эксперты останутся после покупки экспертами, индикаторы индикаторами. а будут ли приносить прибыль советники так же не гарантировано, как то, что ноут будет актуален через год.

не придирайся, ты ведь понимаешь такие вещи. :)

вот пример. без подобной панели фильтров уже не обходится ни один маломальски уважающий себя магаз:

и там есть топ? - нету, потому что он нах... не нужен.


 

Лидеры продаж - отфильтровываются по формуле - количество продаж/кол-во дней на сайте=рейтинг?

Новинки - сколько дней новинки?  

Специальные цены -  не менее х и не более х дней? 

Акции - купи эксперта и получи платный индюк в придачу?

насчёт акций, было бы удобно, чтобы придача скачивалась с маркета автоматически вместе с экспертом. опять же временные рамки для акций и не более определённого коли-ва акций в месяц, дабы избежать злоупотреблений?

 

было бы интересно если бы действительно, все советники с маркета ставились бы на терминал, на ВПС удаленный виртуальный, и тестировались,  в том виде что есть в маркете. 

За эту услугу бы каждый платил бы определенные средства,

Все это на стороне MQ

как в чемпионате. - было бы интересно.  

 

я понимаю что условия депозит у каждого свой, но у продавцов бы появилось обязанность сразу же настраивать эксперта.

 
deskipper:


 

Ещё ,хорошо когда продавец может дать индивидуальную скидку - на своё усмотрение,по договорённости с покупателем
 
server:
Ещё ,хорошо когда продавец может дать индивидуальную скидку - на своё усмотрение,по договорённости с покупателем

А вот с этим на мой взгляд надо бороться. 

Продай мне за доллар свой индюк, а я тебе с пяти аккаунтов (свой, жены и трёх любовниц) напишу такие отзывы, что индюк за день топ порвёт.

 
Вы любвеобильный. 
 
deskipper:

А вот с этим на мой взгляд надо бороться. 

Продай мне за доллар свой индюк, а я тебе с пяти аккаунтов (свой, жены и трёх любовниц) напишу такие отзывы, что индюк за день топ порвёт.

Ну почему же - я могу помогать ему продвигать продукты да ещё много чего можно ( а разве можно отзыв оставить не купив продукт ?)
 
server:
Ну почему же - я могу помогать ему продвигать продукты да ещё много чего можно ( а разве можно отзыв оставить не купив продукт ?)
Нельзя, конечно, оставить отзыв не купив продукт))) А так то это уже отдельная тема которую мы с вами уже практически год обсуждаем и никаких ответов от администрации((((
 
Vladon:
Вы любвеобильный. 
не я, они))) но тсс, уже флудим))
 
joo:

1. товары рекомендуемые администрацией (по каким соображениям она будет размещать товары - её дело). 

1. вы лично можете взять на себя ответственность и порекоментовать хоть один продукт маркета (чтобы не разводить демагогию -- выбор сделайте из советников) 

joo:
 Был такой замечательный околокомпьютерный журнал ...

2. Постоянно манипулируют несравнимым -- то продажу советников приравняют к продаже телевизоров -- то форум приравняли к журналу.

В журнале, как и в любом другом издании -- содержание отбирают и преподносят -- концентрированно.

В данном случае -- речь идёт о форуме -- уже и блоги есть, и маркет, и сигналы, и статьи, и сам форум и везде свои ветки обсуждения.

3. И всё не так. Может проблема в объективном отсутствии содержания, полезности, интереса?

Например, если нет профитных советников и нет профитных стратегий (или они едлиничны и требуют подтверждения длительного по времени) -- то где найти к этому интерес?

Или, судя по наполнению маркета -- ничего кроме илана не придумали -- что обсуждать?

p.s. До блогов сетовали, мол, на форуме нельзя обсуждать торговые стратегии. Мол, форум чисто программистский.

Как блоги появились, там разрешили обсуждать торговые стратегии. Стали сетовать, мол, в блогах нет программистского раздела. 

 
Vladon:

было бы интересно если бы действительно, все советники с маркета ставились бы на терминал, на ВПС удаленный виртуальный, и тестировались,  в том виде что есть в маркете. 

За эту услугу бы каждый платил бы определенные средства,

Все это на стороне MQ

как в чемпионате. - было бы интересно.  

 

я понимаю что условия депозит у каждого свой, но у продавцов бы появилось обязанность сразу же настраивать эксперта.


Очень правильное было бы решение. Только наверно для покупателей, а не для владельцев сайта )))
