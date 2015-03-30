Как попасть на первую страницу Маркета - страница 13
я имел ввиду, что эксперты останутся после покупки экспертами, индикаторы индикаторами. а будут ли приносить прибыль советники так же не гарантировано, как то, что ноут будет актуален через год.
не придирайся, ты ведь понимаешь такие вещи. :)
вот пример. без подобной панели фильтров уже не обходится ни один маломальски уважающий себя магаз:
и там есть топ? - нету, потому что он нах... не нужен.
Лидеры продаж - отфильтровываются по формуле - количество продаж/кол-во дней на сайте=рейтинг?
Новинки - сколько дней новинки?
Специальные цены - не менее х и не более х дней?
Акции - купи эксперта и получи платный индюк в придачу?
насчёт акций, было бы удобно, чтобы придача скачивалась с маркета автоматически вместе с экспертом. опять же временные рамки для акций и не более определённого коли-ва акций в месяц, дабы избежать злоупотреблений?
было бы интересно если бы действительно, все советники с маркета ставились бы на терминал, на ВПС удаленный виртуальный, и тестировались, в том виде что есть в маркете.
За эту услугу бы каждый платил бы определенные средства,
Все это на стороне MQ
как в чемпионате. - было бы интересно.
я понимаю что условия депозит у каждого свой, но у продавцов бы появилось обязанность сразу же настраивать эксперта.
Ещё ,хорошо когда продавец может дать индивидуальную скидку - на своё усмотрение,по договорённости с покупателем
А вот с этим на мой взгляд надо бороться.
Продай мне за доллар свой индюк, а я тебе с пяти аккаунтов (свой, жены и трёх любовниц) напишу такие отзывы, что индюк за день топ порвёт.
Ну почему же - я могу помогать ему продвигать продукты да ещё много чего можно ( а разве можно отзыв оставить не купив продукт ?)
Вы любвеобильный.
1. товары рекомендуемые администрацией (по каким соображениям она будет размещать товары - её дело).
1. вы лично можете взять на себя ответственность и порекоментовать хоть один продукт маркета (чтобы не разводить демагогию -- выбор сделайте из советников)
Был такой замечательный околокомпьютерный журнал ...
2. Постоянно манипулируют несравнимым -- то продажу советников приравняют к продаже телевизоров -- то форум приравняли к журналу.
В журнале, как и в любом другом издании -- содержание отбирают и преподносят -- концентрированно.
В данном случае -- речь идёт о форуме -- уже и блоги есть, и маркет, и сигналы, и статьи, и сам форум и везде свои ветки обсуждения.
3. И всё не так. Может проблема в объективном отсутствии содержания, полезности, интереса?
Например, если нет профитных советников и нет профитных стратегий (или они едлиничны и требуют подтверждения длительного по времени) -- то где найти к этому интерес?
Или, судя по наполнению маркета -- ничего кроме илана не придумали -- что обсуждать?
p.s. До блогов сетовали, мол, на форуме нельзя обсуждать торговые стратегии. Мол, форум чисто программистский.
Как блоги появились, там разрешили обсуждать торговые стратегии. Стали сетовать, мол, в блогах нет программистского раздела.
Очень правильное было бы решение. Только наверно для покупателей, а не для владельцев сайта )))