Как попасть на первую страницу Маркета - страница 4
ага, сейчас дам ссылку и сразу пойдет, "реклама и так далее".
я к этом у не стремился, Если нет ответом по теме, плиз , - не нужно хамить мне.Я же не кричу на каждой ветке - как ты выполняешь свою работу...........
а конструктивной критики я всегда рад, только если она конструктивна, а не написана с сарказма.
не знаю с чем это связано, но на всех ваших продуктах страница 404
не знаю с чем это связано, но на всех ваших продуктах страница 404
ага, получил бан.
Молчу как рыба.
теперь вроде все ок.
и топ вернулся. тссс.
Мы сами хотим сделать ротацию и подъем наверх всех продуктов.
Пока не придумали как и будет интересно собрать идеи на форуме.
Как по мне все просто - нужно дать возможность каждому попробовать товар без каких либо ограничений - провести так званую "дегустацию":
1. Каждую неделю предоставляется в безграничное пользование 4 рандомных товара с маркета с разных категорий (эксперт, индикатор ....) и одни товар выбранный полькозователем
2. За неделю человек ощупывает понимает +- и стоит ли его покупать
3. И так каждую неделю приходит что-то новое, или старое, просто что бы заинтересовать человека. (можно неделю пришло - неделю перерыв, что бы ломка началась)
4. Если уже пользовался каким-то товаром, то второй раз ты его ни как не получишь - можешь только купить, или демо вариант.
Кстати, у нас уже готова лиценционная модель на основе временных лицензий.
То есть, можно продавать подписку на продукты. И самое важное, что для этого не надо обновлять терминалы - эту поддержку в них мы давно включили и сейчас просто активируем.
В качестве стимулирующих действий можно сделать:
Как вариант -- отменить ТОП в Маркете. Формировать список продуктов динамически.
Какие основания для предпочтительного ранжирования продуктов Маркета? По каким критериям можно сравнивать продукты Маркета?
По цене, по продажам? Как можно выстроить по предпочтению индикатор, советник и панельку? Или по каким критериям можно сравнить один индикатор с другим или предпочесть две разнофункциональные панельки?
Совершенно верно. Если неизвестны критерии, по которым формируется топ, то выходит что Топ - это лучшие товары по мнению магазина (торговой площадки) рекомендуемые к покупке. И в случае возникших проблем с этим товаром ответственность будет также на магазине, почему он рекомендовал этот товар покупателю, вводя его в заблуждение.
Нужно делать топы по конкретным критериям: Топ продаж, Топ по отзывам, Топ по посещаемости.
Топы не нужны это точно.
ТОПы нужны и полезны. Но в случае Маркета -- ТОП абсурден, т.к. невозможно выделить критерий для сравнения продуктов. Нельзя сравнивать индикаторы, советники, панельки и скрипты. Даже нельзя выделить критерий для сравнениях двух индикаторов.
Если уже и формировать ТОП, то должны быть определены критерии сравнения.
В случае же Маркета -- критерии сравнения скрыты и непонятны.
Если понаблюдать за продажами и покупательским выбором в Маркете -- то тезис "предпочтения человека нерациональны" в случае с Маркетом трансофрмируется в "предпочтения человека абсурдны" -- настолько смешана грань между осмысленными покупками и покупками на грани "глаза-навыкате".
С каждыми такими продажами -- ТОП будет становиться всё недоступнее и недоступнее для нормальных продуктов -- и Маркет в итоге превратится в витрину супер-мусора, качественно отфильтрованного и отобранного.