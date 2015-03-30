Как попасть на первую страницу Маркета - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемая администрация. Можете объяснить, как рассчитывается рейтинг программы, чтобы попасть на первую страницу?
от суммы продаж? допустим если программа, советник стоит дешево, то ей не суждено быть на первой странице?
Предположим я выставил товар, по дешевке. Цена маленькаЯ, продал около 15 раз за неделю, но на первой странице он не появляется,
А если товар с высокой ценой, достаточно продать его 1 раз в 3 месяца, и он долгое время висит на первой странице.
Как попасть на первую страницу Маркета ?
Надо забашлять администрацию ... )
Да, многим внапряг все эти формальности с написанием отзывов, чё-то там расписывать, оценки ставить... Проще кинуть пару фраз на форуме и всё, без лишнего пафоса.
А кто-то, не разобравшись в продукте, может написать всякую чушь в отзыве. На форуме бы его сразу поправили, указав в чём он ошибся. А так отзыв будет висеть и сбивать с толку.
Ну и откаты пользователям за удаление ими негативных отзывов - тут уже была ветка на эту тему, приводилась реальная ситуация, и я думаю подобные случаи тут не редкость. В общем если рейтинг составляется на основе отзывов, то это может существенно искажать картину.
Как попасть на первую страницу Маркета ?
Надо забашлять администрацию ... )
я не написал 95 % ты достал уже своими догадками и так далее, если у тебя не идут дела в маркете, так не отвечай в теме, которая тебя не касается.
И мои продукты итак в топе. я спросил как рассчитывается топ,
И зная наперед что ты начнешь лезть в западлянку, скажу, "как попасть в топ" и "как рассчитывается топ" имеют один смысл. .
1. рынимый вы какой-то -- сразу хамить начинаете, тыкать, врать, оправдываться -- манеры, что поделаешь.
2. вы сказали:
сколько продал продуктов (много) отзывов 5%
-- это тоже самое, что написали 95%
3. да и не нашёл ваших продуктов в топе -- все топы пересмотрел и с фильтрами и без.
4. поскольку в маркете я не зарегистрован, то мои дела в маркете никак не идут и не планируют никак идти.
именно поэтому -- я по маркету независимый наблюдатель и могу писать и пишу "как есть".
5. кстати, Vladon, могу конструктивную критику навести в ваших продуктах -- мне не сложно и даже в развлечение.
Вот-вот, меня тоже это наводит на такие мысли ) Раз нет прозрачности, то это всегда чревато подтасовкой и коррупцией
Ну-ну,осталось только узнать сколько они зарабатывают - чтоб знать сколько предлагать :)
Может надо хороший продукт начать продавать с десяти долларов,ну а потом как он попадёт в топ ,наберёт отзывов - постепенно увеличивать его стоимость ,пропорционально продажам
Может надо хороший продукт начать продавать с десяти долларов,ну а потом как он попадёт в топ ,наберёт отзывов - постепенно увеличивать его стоимость ,пропорционально продажам
Ну-ну,осталось только узнать сколько они зарабатывают - чтоб знать сколько предлагать :)
Может надо хороший продукт начать продавать с десяти долларов,ну а потом как он попадёт в топ ,наберёт отзывов - постепенно увеличивать его стоимость ,пропорционально продажам
Да не попадёт он в топ. Там все места уже куплены ) Всякие бобры, курицы, слоны и прочие твари... кто-то явно крышует весь этот зоопарк )
Не верю,и даже не заставите поверить в эту глупость.
Про зоопарк смешно :)
Непонятно? Это предположения, рекомендации, или мысли вслух? где знак вопроса "?" ?
Это рекомендации,если хотите предложение - ну а вообще это работает почти в любом "продажном" бизнесе
Забыл добавить , в любом случае продукт надо продвигать ,прекрасно понимаю что на это надо время и некоторые затраты - таковы реалии этого бизнеса
От души желаю всем достичь намеченные цели
1. рынимый вы какой-то -- сразу хамить начинаете, тыкать, врать, оправдываться -- манеры, что поделаешь.
2. вы сказали:
-- это тоже самое, что написали 95%
3. да и не нашёл ваших продуктов в топе -- все топы пересмотрел и с фильтрами и без.
4. поскольку в маркете я не зарегистрован, то мои дела в маркете никак не идут и не планируют никак идти.
именно поэтому -- я по маркету независимый наблюдатель и могу писать и пишу "как есть".
5. кстати, Vladon, могу конструктивную критику навести в ваших продуктах -- мне не сложно и даже в развлечение.
ага, сейчас дам ссылку и сразу пойдет, "реклама и так далее".
я к этом у не стремился, Если нет ответом по теме, плиз , - не нужно хамить мне.Я же не кричу на каждой ветке - как ты выполняешь свою работу...........
а конструктивной критики я всегда рад, только если она конструктивна, а не написана с сарказма.