За сколько готовы продать час работы одного ядра компьютера для оптимизации советника

Новый комментарий
 
  • 43% (41)
  • 8% (8)
  • 20% (19)
  • 28% (27)
Всего проголосовало: 85
 

Хочу узнать у сообщества о справедливой стоимости ядра компьютера за час оптимизации советника для  MT.

Часто необходимо в поисках решения оптимизировать разные параметры, в том числе что бы понять лучше рынок.

Требуются дополнительные отчеты, формируемые советником, поэтому сетевая оптимизация не подойдет. 

 
1$ приличная цена, я бы продал
 
223231:
1$ приличная цена, я бы продал
Осталось найти дурака, который готов купить ;)
 
Contender:
Осталось найти дурака, который готов купить ;)
Вроде топикстартер был готов ) Но после вашего поста наверно передумает
 
meat:
Вроде топикстартер был готов ) Но после вашего поста наверно передумает
А... Извиняюсь. В таком случае, искать не надо. :))
 
В общем если чё - я тоже продам, причём со скидкой: всего за 0.99$.  А при оплате сразу за месяц покупатель получит бонус:  ядро в подарок )
 
На мой взгляд, цена на данный момент, устраивать только арендаторов мощностей. Так как они платят только за предоставляемый процесс вычислений. За все остальные риски и обеспечение, платит производитель мощностей. Как мне кажется, что бы вывести приемлемую цену за предоставляемый ресурс, нужно учесть риски и затраты не только арендаторов, но и тех кто производит эти вычислительные мощности.
 
Alexey:
На мой взгляд, цена на данный момент, устраивать только арендаторов мощностей. Так как они платят только за предоставляемый процесс вычислений. За все остальные риски и обеспечение, платит производитель мощностей. Как мне кажется, что бы вывести приемлемую цену за предоставляемый ресурс, нужно учесть риски и затраты не только арендаторов, но и тех кто производит эти вычислительные мощности.
Поясните, о каких существенных дополнительных затратах идет речь.
 

Цены странные у вас...

К примеру:

amazon 

32 ядра за 3-3.5  $/час

Зачем же 1 ядро за 5$ брать? )) 

 
-Aleks-:
Поясните, о каких существенных дополнительных затратах идет речь.
Допустим я предоставляю процесы к вычислениям, их проводит мой компьютер, компьютер не на светом духе работает на электричестве, при минимальном потреблении энергии, может сожрать 1КВ за 5 часов, я исхожу примерно из максимальной мощности блока питания в 200вт, хотя у меня он гораздо мощней.   Второе в процессе вычислений, ядра иной раз нагружаются так, как будто, там игруху кто то играет до 100% и по несколько часов нагрузка может не спадать, со временем идет износ, перегрев и выход оборудования из стоя, это неоплаченные риски поставщика ресурсов. К тому же я полагаю что используется не только процессор в вычислениях, но и оперативная память для хранения промежуточных результатов иначе сильно горел бы сетевой трафик от постоянной передачи данных, а это тоже ресурс. Ну и плюс ко всему, нужно еще и заработать, иначе зачем предоставлять кому то ресурс причем за просто так. Вот и выходит из всего, не выгодное это дело, рисков и затрат много, а капает бесстыдно мало.
12345
Новый комментарий