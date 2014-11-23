За сколько готовы продать час работы одного ядра компьютера для оптимизации советника
Хочу узнать у сообщества о справедливой стоимости ядра компьютера за час оптимизации советника для MT.
Часто необходимо в поисках решения оптимизировать разные параметры, в том числе что бы понять лучше рынок.
Требуются дополнительные отчеты, формируемые советником, поэтому сетевая оптимизация не подойдет.
1$ приличная цена, я бы продал
223231:Осталось найти дурака, который готов купить ;)
Contender:Вроде топикстартер был готов ) Но после вашего поста наверно передумает
meat:А... Извиняюсь. В таком случае, искать не надо. :))
В общем если чё - я тоже продам, причём со скидкой: всего за 0.99$. А при оплате сразу за месяц покупатель получит бонус: ядро в подарок )
На мой взгляд, цена на данный момент, устраивать только арендаторов мощностей. Так как они платят только за предоставляемый процесс вычислений. За все остальные риски и обеспечение, платит производитель мощностей. Как мне кажется, что бы вывести приемлемую цену за предоставляемый ресурс, нужно учесть риски и затраты не только арендаторов, но и тех кто производит эти вычислительные мощности.
Alexey:Поясните, о каких существенных дополнительных затратах идет речь.
-Aleks-:Допустим я предоставляю процесы к вычислениям, их проводит мой компьютер, компьютер не на светом духе работает на электричестве, при минимальном потреблении энергии, может сожрать 1КВ за 5 часов, я исхожу примерно из максимальной мощности блока питания в 200вт, хотя у меня он гораздо мощней. Второе в процессе вычислений, ядра иной раз нагружаются так, как будто, там игруху кто то играет до 100% и по несколько часов нагрузка может не спадать, со временем идет износ, перегрев и выход оборудования из стоя, это неоплаченные риски поставщика ресурсов. К тому же я полагаю что используется не только процессор в вычислениях, но и оперативная память для хранения промежуточных результатов иначе сильно горел бы сетевой трафик от постоянной передачи данных, а это тоже ресурс. Ну и плюс ко всему, нужно еще и заработать, иначе зачем предоставлять кому то ресурс причем за просто так. Вот и выходит из всего, не выгодное это дело, рисков и затрат много, а капает бесстыдно мало.
