Как сделать плавность изменения объектов, нарисованных по XY (MT4 vs MT5) - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что вы делаете? Зачем нужна такая привязка - к цене через пиксели?
Пытаюсь завоевать этот мир)
На самом деле хочу пару продуктов на МТ5 перевести. У них такая специфика, что без XY не получится.
попробуй выводить/обновлять канвас не больше 30 раз в секунду
Для ускорения тестера? Ну ещё мало времени прошло, буду тыкать кнопочки и пробовать разные манипуляции.
...
На самом деле хочу пару продуктов на МТ5 перевести. У них такая специфика, что без XY не получится.
...
Вот об этом и спрашиваю. ?
Николай, у меня вопрос по канвасу. Есть ещё у меня одна торговая панель на МТ4.
Думаю переписать графику, чтобы красиво смотрелось на МТ5 на разном разрешении экрана. Вот только графика почти вся через bmp.
Реально ли отслеживать размер шрифта и сделать "резиновый дизайн" панели, изменяя размеры bmp файлов? Или проще сделать два варианта bmp графики - "обычный" и 4к?
https://www.mql5.com/ru/forum/364640/page12#comment_21305905
Я еще с ним таким видом канваса не экспериментировал.
Возможно, что здесь будет более идеальное решение.
Nikolai Semko
Николай, у меня вопрос по канвасу. Есть ещё у меня одна торговая панель на МТ4.
Думаю переписать графику, чтобы красиво смотрелось на МТ5 на разном разрешении экрана. Вот только графика почти вся через bmp.
Реально ли отслеживать размер шрифта и сделать "резиновый дизайн" панели, изменяя размеры bmp файлов? Или проще сделать два варианта bmp графики - "обычный" и 4к?
Ну конечно можно. Главное преимущество канваса в том, что 100% гибкость и возможность всего и отсутствие ограничений. Главное креативность.
Можете скачать мой последний бесплатный продукт, открыть панель и помасштабировать окно MT5.
Даже bmp можно масштабировать в канвасе. Где-то приводил уже пример.
Вот нашел:
https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page66#comment_20456641
можете использовать мой более качественный(по изображению) алгоритм или более простой и быстрый Юрия.
Nikolai Semko
Думаю переписать графику, чтобы красиво смотрелось на МТ5 на разном разрешении экрана. Вот только графика почти вся через bmp.
Только не забываем про параметр
...
Спасибо. Думаю, если время будет поджимать, проще во фрилансе сделать заказ на переписывание графики через канвас.
Кстати, потихоньку уже начинает получаться оптимизация. Теперь тестер быстрее, чем был. Осталось найти и исправить, почему гистограмма не смещается в процессе работы.
И ещё по МТ5 меня немного раздражает прогрузка котировок и тот эффект, что получается в её процессе. Тут описание дал и прототип - https://www.mql5.com/ru/forum/373465Делаю кросс-ссылку, т.к. кто знает, увидят ту тему или нет, а тут прогеры сильные, авось обратят внимание.
Спасибо. Думаю, если время будет поджимать, проще во фрилансе сделать заказ на переписывание графики через канвас.
сомневаюсь, что это удастся сделать во фрилансе. Те, кто может это сделать - загружены работой по самые уши, а кто свободен, в канвасе разбираются скорей всего хуже Вас.
И ещё по МТ5 меня немного раздражает прогрузка котировок и тот эффект, что получается в её процессе. Тут описание дал и прототип - https://www.mql5.com/ru/forum/373465Делаю кросс-ссылку, т.к. кто знает, увидят ту тему или нет, а тут прогеры сильные, авось обратят внимание.
Вот поэтому я не люблю объекты, так как они живут собственной жизнью в своих потоках, контроль над которой Вам не доступен. С канвасом напротив - все в ваших руках. Именно поэтому для тестера с канвасом приходится дописывать код, чтоб не тормозил, рассчитывая кадр на каждом тике более 30 раз в секунду.
Да и работа с ТФ и с подгрузкой истории в MT5 реализована ужасно неразумно и неэффективно. Подгружаются только М1, причем в незапакованном виде, остальные только рассчитываются из M1. Поэтому если на первый раз включите MN1, то 100 баров будут грузится более 10 секунд. Мне пришлось самому писать загрузку баров и переводить М1 в упакованный вид и иметь все рассчитанные ТФ в памяти. Все мои ТФ вместе с M1 занимает места в ОЗУ в разы меньше места, чем только один штатный M1 в MT5.
Да и работа с ТФ и с подгрузкой истории в MT5 реализована ужасно неразумно и неэффективно. Подгружаются только М1, причем в незапакованном виде, остальные только рассчитываются из M1. Поэтому если на первый раз включите MN1, то 100 баров будут грузится более 10 секунд. Мне пришлось самому писать загрузку баров и переводить М1 в упакованный вид и иметь все рассчитанные ТФ в памяти. Все мои ТФ вместе с M1 занимает места в ОЗУ в разы меньше места, чем только один штатный M1 в MT5.
Собственно, почему Админы и программисты проекта не реагируют? Это же первичная основа. Я уже слышал, что некоторым трейдерам тяжело переходить на МТ5 из-за "тормознутости" с переключением таймфреймов.
Но тогда я не понимал, пока сам не столкнулся. А тут ещё оказывается, что для удобства программисты пишут собственный загрузчик.
А вот графика прямоугольников по bars count, написанная через канвас у меня не мигает, а прыгает влево/вправо
А вот графика прямоугольников по bars count, написанная через канвас у меня не мигает, а прыгает влево/вправо