Как сделать плавность изменения объектов, нарисованных по XY (MT4 vs MT5) - страница 9

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

не совсем в тему, но раз уж тут собрались знатоки и фанаты Canvas..

встретил действительно нужную вещь, которой явно нехватает в терминале и которую иначе чем через через Canvas не сделать никак вообще

("вражеский" терминал, стиль рисования баров - тремя точками.)

если кто хочет потренироваться (или показать сколь крут), велкам. 

Мы тоже могём: Dot Bars

Dot Bars

Рис. 1. Индикатор 'Dot Bars'

Dot Bars
Dot Bars
  • www.mql5.com
Индикатор отображает график в виде точек
 
spiderman8811:

И к чему это написали? Может, для Вас это угадайки и нерабочие ТС. Сразу огрызаться...

Vitaliy Kuznetsov:

Взаимно, не думал, что окажетесь таким...

когда Федосеев несет откровенную пургу, просто игнорьте его.
Он вроде не глупый человек, но такое ощущение, что бухает. 
Только при бухле уровень собственной самооценки занижается, а уровень оценки других завышается.
Отсюда и деградация. Потребность всех учить есть, а слушателей нет.

 
Nikolai Semko:

когда Федосеев несет откровенную пургу, просто игнорьте его.
Он вроде не глупый человек, но такое ощущение, что бухает. 
Только при бухле уровень собственной самооценки занижается, а уровень оценки других завышается.
Отсюда и деградация. Потребность всех учить есть, а слушателей нет.

Вы тут развлекайтесь, а я поехала
                                         Твоя Крыша

ps: а о своих несбыточных фантастических мечтах пишите Деду Морозу под елку.

 
Maxim Kuznetsov:

не совсем в тему, но раз уж тут собрались знатоки и фанаты Canvas..

встретил действительно нужную вещь, которой явно нехватает в терминале и которую иначе чем через через Canvas не сделать никак вообще

("вражеский" терминал, стиль рисования баров - тремя точками.)

если кто хочет потренироваться (или показать сколь крут), велкам. 

И вот именно по трем точкам. Ну прям, ну гениально! Вот именно вот так - по трем точкам... только по трем. А вот какие три из четырех выбрать - наверно какое-то божественное откровение среди ночи накрывало.  

Что в ней нужного, в этой вещи? Очередная демонстрация идиотизма. 

 
Nikolai Semko:

Меня всегда умиляют местные старперы, вечно пытающиеся выдавить из себя что-то умное.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Но почему-то каждый раз выдавливается только пук :))

Папе своему пожалуйся.

 
Вау! Какой прогресс - аж прям бьет из всех щелей, аж с потолка сочится безудержными потоками. Ну теперь хана всем рынкам с такой системой. 
 
Ладно, на этом всем откланиваюсь.
Спасибо за внимание.
 
Nikolai Semko:

Ну конечно я самый крутой  :))

В этом примере реализованы сглаженные точки с double радиусом и координатами.

Красавчег !

:-)

 
Nikolai Semko:

Ну для начала почините свой индикатор с объектами по этому алгоритму, который давал.

Проверил. Скорость может ну слегка стала выше. Однако в тестере со временем видно, как смещается графика

Точно такие же смещения происходят и во всех последних прототипах по канвасу. И это пока чуть ли не единственный затык из-за которого не могу до конца перевести свой индикатор.

Считает он верно, алерты верные, а графика не смещается в тестере (если её не трогать). А вот если менять масштаб в процессе, то всё норм. Need HELP)

Nikolai Semko:

Во первых, нужно помнить следующую вещь:


во вторых, еще раз повторяю - главный источник тормозов - асинхронность функций ChartGet.
Пока MQ не решит это, проблемы с нормальной комфортной визуализацией сохранятся. 

Ну да, вижу из описания, что один плохой индюк делает плохими все индюки на чарте.

"Если смешать 1 кг повидла и 1кг *овна, то получится 2 кг *овна"

Nikolai Semko:

в-третьих, зачем вы используете координаты X Y для привязки и пересчета позиции, а не время и цену (OBJPROP_TIME и OBJPROP_PRICE) и не используете функцию ObjectMove?

Я использую время/цену в своём индикаторе для рисовки на барах и XY одновременно в другом месте, без них никак.

Nikolai Semko:

в-четвертых, чтобы разные индикаторы на одном окне не пересчитывали одно и тоже (речь о асинхронных тормозных функциях), то для экономии времени можно "подружить" эти индикаторы через совместное использование ресурсов, для передачи одних и тех же параметров в рамках одного окна. В данном случае max_price, min_price, win_width, win_height, на поддержание которых в актуальном состоянии уходит больше всего времени. Т.е. можно реализовать некий ресурсный singleton. Один на все дружественные индикаторы.

Но это чуть посложнее и заморочистее.

https://www.mql5.com/ru/forum/373000/page5#comment_23374308
https://www.mql5.com/ru/forum/373000/page7#comment_23375703

Как подружить индикатор с исходным кодом с чужими индикаторами с закрытым кодом?

 
Nikolai Semko:

улучшенный алгоритм смешения цветов.
В том числе смешение прозрачных слоев.

Движение мыши по горизонтали меняет прозрачность, по вертикали радиус.

Спасибо, хороший шаблон, пригодится. Очень многого и интересного узнаю из Ваших наработок.

Dmitry Fedoseev:
Вау! Какой прогресс - аж прям бьет из всех щелей, аж с потолка сочится безудержными потоками. Ну теперь хана всем рынкам с такой системой. 

Дмитрий, всё равно считаю Вас программистом, способным продемонстрировать высокий навык.

И если есть предложения кодом, конструктивные мысли, то с радостью (и не только Я) перенял бы Ваш опыт.

P.S. Лучше 1 раз увидеть код, чем 100 раз о нём услышать.

12345678910
Новый комментарий