Как сделать плавность изменения объектов, нарисованных по XY (MT4 vs MT5) - страница 9
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не совсем в тему, но раз уж тут собрались знатоки и фанаты Canvas..
встретил действительно нужную вещь, которой явно нехватает в терминале и которую иначе чем через через Canvas не сделать никак вообще
("вражеский" терминал, стиль рисования баров - тремя точками.)
если кто хочет потренироваться (или показать сколь крут), велкам.
Мы тоже могём: Dot Bars
Рис. 1. Индикатор 'Dot Bars'
И к чему это написали? Может, для Вас это угадайки и нерабочие ТС. Сразу огрызаться...
Взаимно, не думал, что окажетесь таким...
когда Федосеев несет откровенную пургу, просто игнорьте его.
Он вроде не глупый человек, но такое ощущение, что бухает.
Только при бухле уровень собственной самооценки занижается, а уровень оценки других завышается.
Отсюда и деградация. Потребность всех учить есть, а слушателей нет.
когда Федосеев несет откровенную пургу, просто игнорьте его.
Он вроде не глупый человек, но такое ощущение, что бухает.
Только при бухле уровень собственной самооценки занижается, а уровень оценки других завышается.
Отсюда и деградация. Потребность всех учить есть, а слушателей нет.
Вы тут развлекайтесь, а я поехала
Твоя Крыша
ps: а о своих несбыточных фантастических мечтах пишите Деду Морозу под елку.
не совсем в тему, но раз уж тут собрались знатоки и фанаты Canvas..
встретил действительно нужную вещь, которой явно нехватает в терминале и которую иначе чем через через Canvas не сделать никак вообще
("вражеский" терминал, стиль рисования баров - тремя точками.)
если кто хочет потренироваться (или показать сколь крут), велкам.
И вот именно по трем точкам. Ну прям, ну гениально! Вот именно вот так - по трем точкам... только по трем. А вот какие три из четырех выбрать - наверно какое-то божественное откровение среди ночи накрывало.
Что в ней нужного, в этой вещи? Очередная демонстрация идиотизма.
Меня всегда умиляют местные старперы, вечно пытающиеся выдавить из себя что-то умное.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Папе своему пожалуйся.
Спасибо за внимание.
Ну конечно я самый крутой :))
В этом примере реализованы сглаженные точки с double радиусом и координатами.
Красавчег !
:-)
Ну для начала почините свой индикатор с объектами по этому алгоритму, который давал.
Проверил. Скорость может ну слегка стала выше. Однако в тестере со временем видно, как смещается графика
Точно такие же смещения происходят и во всех последних прототипах по канвасу. И это пока чуть ли не единственный затык из-за которого не могу до конца перевести свой индикатор.
Считает он верно, алерты верные, а графика не смещается в тестере (если её не трогать). А вот если менять масштаб в процессе, то всё норм. Need HELP)
Во первых, нужно помнить следующую вещь:
во вторых, еще раз повторяю - главный источник тормозов - асинхронность функций ChartGet.
Пока MQ не решит это, проблемы с нормальной комфортной визуализацией сохранятся.
Ну да, вижу из описания, что один плохой индюк делает плохими все индюки на чарте.
"Если смешать 1 кг повидла и 1кг *овна, то получится 2 кг *овна"
в-третьих, зачем вы используете координаты X Y для привязки и пересчета позиции, а не время и цену (OBJPROP_TIME и OBJPROP_PRICE) и не используете функцию ObjectMove?
Я использую время/цену в своём индикаторе для рисовки на барах и XY одновременно в другом месте, без них никак.
в-четвертых, чтобы разные индикаторы на одном окне не пересчитывали одно и тоже (речь о асинхронных тормозных функциях), то для экономии времени можно "подружить" эти индикаторы через совместное использование ресурсов, для передачи одних и тех же параметров в рамках одного окна. В данном случае max_price, min_price, win_width, win_height, на поддержание которых в актуальном состоянии уходит больше всего времени. Т.е. можно реализовать некий ресурсный singleton. Один на все дружественные индикаторы.
Но это чуть посложнее и заморочистее.
https://www.mql5.com/ru/forum/373000/page5#comment_23374308
https://www.mql5.com/ru/forum/373000/page7#comment_23375703
Как подружить индикатор с исходным кодом с чужими индикаторами с закрытым кодом?
улучшенный алгоритм смешения цветов.
В том числе смешение прозрачных слоев.
Движение мыши по горизонтали меняет прозрачность, по вертикали радиус.
Спасибо, хороший шаблон, пригодится. Очень многого и интересного узнаю из Ваших наработок.
Вау! Какой прогресс - аж прям бьет из всех щелей, аж с потолка сочится безудержными потоками. Ну теперь хана всем рынкам с такой системой.
Дмитрий, всё равно считаю Вас программистом, способным продемонстрировать высокий навык.
И если есть предложения кодом, конструктивные мысли, то с радостью (и не только Я) перенял бы Ваш опыт.
P.S. Лучше 1 раз увидеть код, чем 100 раз о нём услышать.