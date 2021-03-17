Canvas vs Labels - страница 12
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Как по-человечески ограничить частоту обновления канваса в визуализаторе?
Чтобы на медленной скорости картинка обновлялась реалтайм, а на быстрой не тормозила тест?
Сейчас действительно канвас (если обновляется на каждом тике) тормозит всю визуализацию (профилирование показывает 80-90% времени на отрисовку). Я извернулся настраиваемой паузой в секундах, но это костыль, ограничивающий функциональность (картинка обновляется редко даже на медленной скорости).
К чему привязаться, чтобы не обновлять слишком часто? GetMicroseconds?
Какие функции пропускать?
Андрей я уже писал об этом вот здесь больше года назад.
получается вполне сносно.
Вот видео в реальном времени (всего два канваса):
только нужно добавить, что в тестере не работает событие CHARTEVENT_CHART_CHANGE,
поэтому я включаю в блок формирования канваса следующее (при использовании iCanvas):
А вот часть кода в OnCalculate из индикатора, который на гифкe:
невооруженным взглядом видно, что канвас значительно тормознутее
в тестере МТ5, таймер работает, можно поставить на 60 сек и будет обновляться раз в минуту по тестерному времени)
Про костыль с паузой я написал, он не подходит.
Андрей я уже писал об этом вот здесь больше года назад.
получается вполне сносно.
Вот видео в реальном времени (всего два канваса):
Выглядит медленновато, как для максимальной скорости.
Спасибо, попробую через GetTickCount!
Выглядит медленновато, как для максимальной скорости.
Спасибо, попробую через GetTickCount!
Нет это не максимальная. Там очень чувствительно перед максимальным.
Вот максимальная:
Выглядит медленновато, как для максимальной скорости.
Спасибо, попробую через GetTickCount!
Так же, чтобы не было смещений по отношению к самому графику, надо бы попробовать поэкспериментировать с OBJ_BITMAP, а не с OBJ_BITMAP_LABEL. Чтобы привязка была ко времени и цене, а не к координатам XY.
Все хочу попробовать, но никак руки не доходят. В этом случае нужно делать канвас больше размера окна и сильно логику управления менять. Возможно будет сильный выйгрыш по скорости, из-за того, что не нужно перерисовывать весь канвас, а только меньшую часть, если масштаб по вертикали не меняется. Во всяком случае не будет резать глаза разбалансировка канваса с основным графиком при быстрой движухи.
Нет это не максимальная. Там очень чувствительно перед максимальным.
Вот максимальная:
Это "все тики"?! Если да, то круто. Проверю.
Так же, чтобы не было смещений по отношению к самому графику, надо бы попробовать поэкспериментировать с OBJ_BITMAP, а не с OBJ_BITMAP_LABEL. Чтобы привязка была ко времени и цене, а не к координатам XY.
Все хочу попробовать, но никак руки не доходят. В этом случае нужно делать канвас больше размера окна и сильно логику управления менять. Возможно будет выйгрыш по скорости. Во всяком случае не будет резать глаза разбалансировка канваса с основным графиком при быстрой движухи.
У меня обычная панелька. Нет привязки к чарту.
У меня обычная панелька. Нет привязки к чарту.
а, ну тогда это вообще норм.
У меня же тоже на гифке один канвас это панелька, и она меньше всего ресурсов отъедает, так как ее не нужно так часто перерисовывать и ловить момент прихода нового бара.
Это "все тики"?! Если да, то круто. Проверю.
нет это были минутные OHLC на 3 минутах. Но я проверил на всех тиках. Картина почти такая же. Ведь перерисовка канваса в этом случае на завязана на тики, а только на фактическое время(не тестерное). Т.е. чем больше скорость, тем меньше плотность кадров. Но для глаз разницы не видно.