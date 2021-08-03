Как сделать плавность изменения объектов, нарисованных по XY (MT4 vs MT5) - страница 2
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Спасибо за подобное решение проблемы. Действительно, скорость отрисовки возросла. Похоже придётся осваивать библиотеку.
Хотел бы ещё уточнить следующий нюанс. С такой формулировкой компилируется с предупреждением:
А с такой без предупреждения, но скорость чутка падает
Как правильнее?)
а, да я int забыл поставить. Библиотека заточена на double координаты.
Скорость не может упасть. (int) это практически бесплатно. Меньше наносекунды.
Можете так поставить:
на скорость тоже не повлияет (+ ~1 нс) , но будет чуть точнее позиционировать.
Встроенная в iCanvas функция Round возвращает int и работает намного быстрее штатной round(), но double аргумент x должен быть в пределах int (-2 147 483 648 <= x <= 2 147 483 647)
загляните внутрь iCanvas и вопрос отпадет:
И все же с Канвасом гораздо приятней работать, можно применять прозрачность, быстрее и код места меньше занимает )):
Спасибо за подобное решение проблемы. Действительно, скорость отрисовки возросла. Похоже придётся осваивать библиотеку.
Хотел бы ещё уточнить следующий нюанс. С такой формулировкой компилируется с предупреждением:
А с такой без предупреждения, но скорость чутка падает
Как правильнее?)
Вот этот свой код вынесите из цикла, чтобы он на каждом событии перерисовки вызывался один раз перед циклом:
Неужели это сложнее, чем осваивать какую-то библиотеку?
Как рыба в воде :)
ПНБ2))
Вот этот свой код вынесите из цикла, чтобы он на каждом событии перерисовки вызывался один раз перед циклом:
Неужели это сложнее, чем осваивать какую-то библиотеку?
Ну я об этом говорил.
Мне просто интересно - сам то сможешь это сделать, а не только повторять за мной советы?
две то выводятся легко...
Код в студию, короче.
Не сбросишь, тогда сам напишу завтра как проснусь. Но тогда буду называть Федосеева порожняком. ))
Ну я об этом говорил.
Мне просто интересно - сам то сможешь это сделать, а не только повторять за мной советы?
две то выводятся легко...
Код в студию, короче.
Не сбросишь, тогда сам напишу завтра как проснусь. Но тогда буду называть Федосеева порожняком. ))
Неимоверно впечатлен вашими представлениями обо мне))
Неимоверно впечатлен вашими представлениями обо мне))
Меньше слов - больше дела
Спасибо за примеры! Очень наглядно и познавательно, что не маловажно - быстроработающе.
Вся графика из примера по канвасу в списках объектов выглядит, как один объект.
Возможно ли получать тултипы (всплывающие подсказки) различные при наведении мыши на отдельные элементы графики?
Или для каждого отдельного прямоугольника городить свой объект канваса? Тогда не повлияет ли это на скорость?
Если будет время, то жду ответа, а может и пример кода.