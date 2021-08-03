Как сделать плавность изменения объектов, нарисованных по XY (MT4 vs MT5) - страница 7
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Стороннее это какое? Какая-то универсальная программа технического анализа? Но ведь и в ней надо в итоге под себя кодить, а их возможности значительно уступают возможностям Метатрейдера.
Или же имеется в виду стандартная среда разработки на каком-нибуль языке? Это вообще караул - практически с нуля писать для себя терминал.
Стоит немного стать программистом, чтобы немного въехать в тему и в возможности терминала и не иметь неправильных желаний.
Вы недалеки от истины. Отдельная программа на Windows. Ранее использовал Timing Solution, дальше пошло поехало.
Да, уже собираюсь. Сложно, но возможно, информации вагон, словно вбить в поисковике "форекс" .
Вы недалеки от истины. Отдельная программа на Windows. Ранее использовал Timing Solution, дальше пошло поехало.
Да, уже собираюсь. Сложно, но возможно, информации вагон, словно вбить в поисковике "форекс" .
Каждый развлекается как хочет и как может, если некуда девать деньги и время.
В Метатредере уже все готово - коди и тут же проверяй в тестере. Только ореол таинственности исчезает, что не очень нравится продавцам граалей. Не имея интегрированности с тестером, можно очень долго пребывать в сладком чувстве веры. А этот тестер (шоб его))), разбивает все мечты (у продавцов тестерных граалей).
Поэтому мне прекрасна понятно усердие некоторых по отстранению народа от тестера.
Каждый развлекается как хочет и как может, если некуда девать деньги и время.
Не имея интегрированности с тестером, можно очень долго пребывать в сладком чувстве веры. А этот тестер (шоб его))), разбивает все мечты (у продавцов тестерных граалей).
Взгляд и опыт не обманешь. Тестером вообще не пользуюсь. Сделал проще гораздо - заказал программу случайного блуждания различных параметров.
Все работает, как ни странно. Время много потрачено, нисколько не жалею. На любом шуме будет работать. У каждого свои методы.
Взгляд и опыт не обманешь. Тестером вообще не пользуюсь. Сделал проще гораздо - заказал программу случайного блуждания различных параметров.
Все работает, как ни странно. Время много потрачено, нисколько не жалею. На любом шуме будет работать. У каждого свои методы.
Ну-ну - на любом шуме)) И на монетке тоже? Главное к тестеру не приближаться, чтобы миф не рухнул.Вот тут поинтересней будет.
Ну-ну - на любом шуме)) И на монетке тоже? Главное к тестеру не приближаться, чтобы миф не рухнул.Вот тут поинтересней будет.
Да, в том числе и на монетке, даже хоть рукой рандом....и на розовом и на белом шуме и на любом другом...Проверял очень долго.
Систему можно обмануть при желании.
Это уже отдельная тема....Тут обсуждается Canvas, а не грааль.
Да, в том числе и на монетке, даже хоть рукой рандом....и на розовом и на белом шуме и на любом другом...Проверял очень долго.
Систему можно обмануть при желании.
Это уже отдельная тема....Тут обсуждается Canvas, а не грааль.
Все понятно, можете не продолжать.
Все понятно, можете не продолжать.
Это ошибка в коде. Канвас здесь ни при чем.
Решил таким образом. Код:
Заменил на
Получил:
Ну расскажите, что вы делаете, зачем нужна привязка к пикселям через цену или к цене через пиксели?
Индикатор делаю. Перевожу из МТ4 в МТ5. В МТ4 не было проблем с объектами. В МТ5 с теми же функциями - подлагивание.
И этот продукт нельзя сделать по другому (без XY) вообще никак.
А каким образом это может повлиять на прибыльность торговой системы? Или хотя бы на удобство ее тестирования в тестере, чтобы быстрее определиться, есть от нее польза или нет?
Не совсем понятна суть вопроса. Я вёл речь про графику торговой панели. Как это повлияет на прибыльность? Точно также как и Манименеджмент из учебника.
Про скорость тестирования (если речь про графику канваса), то и тут очевидно. В тестере проверяется алгоритм, ищутся баги и прочее. Чем быстрее работа, тем быстрее процесс проверки. Это надо в первую очередь мне. А понравится кому то или нет, это уже второй вопрос, главное чтобы мне нравилось.
Индикатор делаю. Перевожу из МТ4 в МТ5. В МТ4 не было проблем с объектами. В МТ5 с теми же функциями - подлагивание.
И этот продукт нельзя сделать по другому (без XY) вообще никак.
Не совсем понятна суть вопроса. Я вёл речь про графику торговой панели. Как это повлияет на прибыльность? Точно также как и Манименеджмент из учебника.
Про скорость тестирования (если речь про графику канваса), то и тут очевидно. В тестере проверяется алгоритм, ищутся баги и прочее. Чем быстрее работа, тем быстрее процесс проверки. Это надо в первую очередь мне. А понравится кому то или нет, это уже второй вопрос, главное чтобы мне нравилось.
Вы прикалываетесь или прикидываетесь? Что здесь непонятного? Что за задача такая, которая требует привязки к пикселям через цену или к цене через пиксели? Что индикатор какой-то делаете - это уж понятно))) Вы бы еще ответили - "программирую что-то на MQL5..." ))
А что в учебнике с манименеджментом не так?