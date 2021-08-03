Как сделать плавность изменения объектов, нарисованных по XY (MT4 vs MT5) - страница 3
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Возможно ли получать тултипы (всплывающие подсказки) различные при наведении мыши на отдельные элементы графики?
У себя делал отслеживание CHARTEVENT_MOUSE_MOVE и потом по координатам курсора мыши, а они представлены в Canvas целым набором данных на любой вкус и цвет:
, вычислял, для какого объекта выводить подсказку:
Ну я об этом говорил.
Мне просто интересно - сам то сможешь это сделать, а не только повторять за мной советы?
две то выводятся легко...
Код в студию, короче.
Не сбросишь, тогда сам напишу завтра как проснусь. Но тогда буду называть Федосеева порожняком. ))
вот более длинный способ (не намного), о котором я говорил в самом начале без моей библиотеки и о чем пытался поддакивать Федосеев.
Это более правильное решение в вашей ситуации:
вот более длинный способ (не намного), о котором я говорил в самом начале без моей библиотеки и о чем пытался поддакивать Федосеев.
Это более правильное решение в вашей ситуации:
но нужно понимать что проблема с асинхронностью ChartGet функций этим не решается.
Сейчас на работу этих функций уходит уже не 99.76%, а чуть поменьше - 99.1 %
Были бы они были не асинхронные, тогда бы все двигалось вместе с графиком, а не отставало чуть.
Еще более впечатлен вот этим местом:За то сколько самомнения. Но ты даже и не поймешь в чем шутка этого юмора. Позорище же невероятное.
Федосеев слился что-ли?
Спили мушку, крошка.
Спасибо за примеры! Очень наглядно и познавательно, что не маловажно - быстроработающе.
Вся графика из примера по канвасу в списках объектов выглядит, как один объект.
Возможно ли получать тултипы (всплывающие подсказки) различные при наведении мыши на отдельные элементы графики?
Или для каждого отдельного прямоугольника городить свой объект канваса? Тогда не повлияет ли это на скорость?
Если будет время, то жду ответа, а может и пример кода.
можно использовать и не один канвас, а по одному на каждый объект.
Будет даже чуть быстрее и кода будет не намного больше. Во всяком случае меньше, чем с объектами.
Канвас работает очень быстро. Объекты тоже годятся, пока их не слишком много. Торможение наступает у объектов после нескольких сотен или тысячи.
Кстати - такая же ситуация с JavaScript. Там тоже есть канвас и объеты (html и CVG). Канвас всегда выигрывает при скорости и графическим возможностям, но проигрывает в удобстве контроля и управления.
В JS я сам активно смешиваю canvas и векторные объекты(html, css, svg), используя преимущества кандого из них.
Но реально большая проблема использования канваса в MQL5(ровно как и объектов) - это невероятная тупость ChartGet функций.
Но это - если вы пытаетесь привязываться к графику цены.
Если же вы отключаете весь график и рисуете свой собственный, то такой проблемы не будет.
Еще более впечатлен вот этим местом:За то сколько самомнения. Но ты даже и не поймешь в чем шутка этого юмора. Позорище же невероятное.
Меня всегда умиляют местные старперы, вечно пытающиеся выдавить из себя что-то умное.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
У себя делал отслеживание CHARTEVENT_MOUSE_MOVE и потом по координатам курсора мыши, а они представлены в Canvas целым набором данных на любой вкус и цвет:
, вычислял, для какого объекта выводить подсказку:
можно использовать и не один канвас, а по одному на каждый объект.
Будет даже чуть быстрее и кода будет не намного больше. Во всяком случае меньше, чем с объектами.
Канвас работает очень быстро. Объекты тоже годятся, пока их не слишком много. Торможение наступает у объектов после нескольких сотен или тысячи.
Спасибо. Попробую проверить оба варианта.
Спасибо. Попробую проверить оба варианта.
Виталий, какой видеоредактор используете для Ютуба?
Очень зачётно!
Adobe Premiere Pro?