Не корректная работа шрифтов в новой версии терминала MT5 build 5452
Взял тестовый скрипт на объект OBJ_BUTTON и подставил в него шрифт Wingdings для символа "h"
Вот какая кнопка получилась в терминале MT5 build 5472:
Причем если нажать OK, то символ появится, но с дефектами справа и слева.
Удивительно, неужели только я использую шрифты Wingdings и Webdings для создания в интерфейсе "красивых" кнопок?
Мне сломали интерфейс индикатора и теперь приходится переделывать кнопки на новый обычный шрифт, так как не известно сколько ситуация продлится.
Вышла новая версия терминала МТ5, ситуация со шрифтами изменилась: теперь вместо трех прямоугольников один
Почему бы разработчикам терминала перед публикацией новой версии просто не взять скрипт из документации и не проверить как работают шрифты при создании кнопок?
А должна кнопка выглядеть так как получается, если в свойствах объекта нажать кнопку ОК.
Разработчики терминала упустили это действие при создании кнопки
Удивительно, неужели только я использую шрифты Wingdings и Webdings для создания в интерфейсе "красивых" кнопок?
Зато теперь с прозрачностью проблемы, тоже приходится отказываться от полупрозрачных элементов интерфейса пока не починят.
Используйте версию 5430 (последний официальный релиз) только в том случае, если вы не хотите быть бета-тестерами.
Ситуация еще интереснее чем я предполагал:
1. Откуда вы узнали что версия 5430 МТ5 (последний официальный релиз)?
2. Почему терминал устанавливает мне не официальные релизы в режиме Live update?
Я, насколько помню, не давал согласия быть бета-тестировщиком. Единственно, что может быть это использование Демо счета MetaQuotes.
Логично было бы в настройках терминала предусмотреть опцию для Live Update: "Загружать только официальные версии"
3. Моим пользователям тоже устанавливают бета-версии, так как именно от них я узнал что пропали кнопки.
А это приводит к неработоспособности продуктов, что весьма критично для доверия к самой платформе МТ5.
Ситуация еще интереснее чем я предполагал:
1. Откуда вы узнали что версия 5430 МТ5 (последний официальный релиз)?
2. Почему терминал устанавливает мне не официальные релизы в режиме Live update?
Я, насколько помню, не давал согласия быть бета-тестировщиком. Единственно, что может быть это использование Демо счета MetaQuotes.
Логично было бы в настройках терминала предусмотреть опцию для Live Update: "Загружать только официальные версии"
3. Моим пользователям тоже устанавливают бета-версии, так как именно от них я узнал что пропали кнопки.
А это приводит к неработоспособности продуктов, что весьма критично для доверия к самой платформе МТ5.
и сами будете знать и предупредите своих покупателей. Все давно знают, зашел на MQ DEMO сервер, получил последнюю бету, а там переезд графики на новый движок
- 2025.11.13
- www.mql5.com
а Вы как разработчик ПО заходите почаще на спец форум , и будете знать что выходит:
и сами будете знать и предупредите своих покупателей. Все давно знают, зашел на MQ DEMO сервер, получил последнюю бету, а там переезд графики на новый движок
Хорошо, а как защитить пользователей от установки терминалом бета-версий?
Когда Live Update предлагает обновить терминал он не говорит какую версию он собирается установить.
Хорошо, а как защитить пользователей от установки терминалом бета-версий?
Когда Live Update предлагает обновить терминал он не говорит какую версию он собирается установить.
хотя-бы сами будете знать, а не простые пользователи об этом Вам говорить)
видимо никак не защитить, сейчас только предложить им последний релиз версиюиспользовать демо от брокера, там пока запрос beta не сделать, скачивание не начнется, качаются только релизы и спец. версии
Когда Live Update предлагает обновить терминал он не говорит какую версию он собирается установить.
Как это не говорит? Пишет в журнале:
2025.12.15 00:50:21.072 Network '10008103859': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 4 (ping: 91.59 ms, build 5480) 2025.12.15 00:50:21.072 Network '10008103859': previous successful authorization performed from 87.251.71.220 on 2025.12.14 19:49:00 2025.12.15 00:50:21.878 Network '10008103859': terminal synchronized with MetaQuotes Ltd.: 0 positions, 0 orders, 9116 symbols, 0 spreads 2025.12.15 00:50:21.878 Network '10008103859': trading has been enabled - hedging mode 2025.12.15 12:06:43.822 LiveUpdate new version build 5480 (IDE: 5480, Tester: 5480) is available
Авторизация на демо-сервере MQ.
Доступна новая версия 5480.
Соответственно, я знаю, что последний официальный билд 5430, и анонса выхода нового официального релиза ещё не было.
Понимаю, что это тоже бета, читаю форум и вижу, что есть проблемы с графикой. Вижу, что обновления загружены (и окно с предложением обновления открылось):
2025.12.15 12:07:13.633 LiveUpdate 'mt5clw64' downloaded (55936 kb) 2025.12.15 12:07:24.924 LiveUpdate 'mt5clwide64' downloaded (43305 kb) 2025.12.15 12:07:29.905 LiveUpdate 'mt5clwtst64' downloaded (23830 kb) 2025.12.15 12:07:30.394 LiveUpdate downloaded successfully
И просто не обновляю, так как для работы нужна версия, правильно работающая с графикой. Кроме того, сделал бекап исполняемых файлов своей версии терминала на непредвиденный случай - чтобы я всегда смог перезалить себе рабочую версию.
Вы, как продавец, делайте у себя анонсы и пишите своим пользователям то, что им необходимо знать - они не обязаны сидеть на форумах и всё читать, но Ваши анонсы в Ваших продуктах до них дойдут.
Это Ваша обязанность как продавца по поддержке своих продуктов.
Как это не говорит? Пишет в журнале:
Авторизация на демо-сервере MQ.
Доступна новая версия 5480.
Соответственно, я знаю, что последний официальный билд 5430, и анонса выхода нового официального релиза ещё не было.
Понимаю, что это тоже бета, читаю форум и вижу, что есть проблемы с графикой. Вижу, что обновления загружены (и окно с предложением обновления открылось):
И просто не обновляю, так как для работы нужна версия, правильно работающая с графикой. Кроме того, сделал бекап исполняемых файлов своей версии терминала на непредвиденный случай - чтобы я всегда смог перезалить себе рабочую версию.
Вы, как продавец, делайте у себя анонсы и пишите своим пользователям то, что им необходимо знать - они не обязаны сидеть на форумах и всё читать, но Ваши анонсы в Ваших продуктах до них дойдут.
Это Ваша обязанность как продавца по поддержке своих продуктов.
Слишком заморочно!
Не проще было бы "В настройках терминала предусмотреть опцию для Live Update: "Загружать только официальные версии" ?
И в окне About писать не просто Build 5478 а еще: Beta или Official?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
После выхода новой версии терминала MT5 build 5452 мой индикатора стал отображать кнопки вот таким образом:
использую шрифты Wingdings и Webdings, в свойствах объектов они установлены правильно:
Эта же версия индикатора на версии терминала 5430 корректно отображает кнопки:
Интересно что обновление графика не приводит к исправлению отображения кнопок, а смена таймфрейма приводит:
Однако можно заметить что пиктограммы на кнопках все равно с какими то дефектами справа и слева.
Хотелось бы чтобы новая версия терминала исправила эти проблемы со шрифтом.