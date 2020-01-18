Подскажите, как называется шаблон дополнительных окон тестера МТ5

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Здравствуйте уважаемые Гуру. Подскажите ответ на такой вопрос: сделал мультитаймфреймный советник на МТ5 и тестирую его в тестере. Изменить шаблон основного не составило труда, а вот дополнительные окна других тайм фреймов открываются с шаблоном, который идет по умолчанию. Подскажите где сохранить и как называть?


 
Denis Poligeshko:

Здравствуйте уважаемые Гуру. Подскажите ответ на такой вопрос: сделал мультитаймфреймный советник на МТ5 и тестирую его в тестере. Изменить шаблон основного не составило труда, а вот дополнительные окна других тайм фреймов открываются с шаблоном, который идет по умолчанию. Подскажите где сохранить и как называть?


Нигде не идёт и никак не сохранить.

 
Vladimir Karputov:

Нигде не идёт и никак не сохранить.

Спасибо за ответ. Очень жаль конечно.
 
Denis Poligeshko:
Спасибо за ответ. Очень жаль конечно.

Если на другом графике в тестере Вы хотите изменить цвет (цвет свеч, цвет фона) - то можно после запуска тестирования поставить тестирование на паузу и вручную применить заранее сохранённый шаблон.

Но только вручную - автоматически к другому графику в тестере шаблон применить нельзя.


ВНИМАНИЕ: применение шаблона на другом графике в тестере обязательно удалит объекты и индикаторы перед применением шаблона. То есть применение шаблона не суммирует цвет и объекты: перед применением шаблона с графика всё удаляется, а потом применяется шаблон:


Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
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