Подскажите, как называется шаблон дополнительных окон тестера МТ5
Здравствуйте уважаемые Гуру. Подскажите ответ на такой вопрос: сделал мультитаймфреймный советник на МТ5 и тестирую его в тестере. Изменить шаблон основного не составило труда, а вот дополнительные окна других тайм фреймов открываются с шаблоном, который идет по умолчанию. Подскажите где сохранить и как называть?
Нигде не идёт и никак не сохранить.
Нигде не идёт и никак не сохранить.
Спасибо за ответ. Очень жаль конечно.
Если на другом графике в тестере Вы хотите изменить цвет (цвет свеч, цвет фона) - то можно после запуска тестирования поставить тестирование на паузу и вручную применить заранее сохранённый шаблон.
Но только вручную - автоматически к другому графику в тестере шаблон применить нельзя.
ВНИМАНИЕ: применение шаблона на другом графике в тестере обязательно удалит объекты и индикаторы перед применением шаблона. То есть применение шаблона не суммирует цвет и объекты: перед применением шаблона с графика всё удаляется, а потом применяется шаблон:
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Здравствуйте уважаемые Гуру. Подскажите ответ на такой вопрос: сделал мультитаймфреймный советник на МТ5 и тестирую его в тестере. Изменить шаблон основного не составило труда, а вот дополнительные окна других тайм фреймов открываются с шаблоном, который идет по умолчанию. Подскажите где сохранить и как называть?