Как перениести глобальную переменную, структуру в индикаторе при переходе на другой таймфрейм? - страница 5
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Если напишите замер производительности, будет интересно сравнить.
Ок. Давайте. Только реализуйте Вашу часть сами.
Вот моя часть.
Предлагаю от балды такой тестовый индикатор (желтым выделено то, что отвечает за сохранение и восстановление массива структуры между ТФ):
При первом вызове происходит генерация массива случайных узлов (по умолчанию 100) в пределах окна, которые соединяются кривой Безье.
При изменении ТФ узлы, привязанные к времени и цене, сохраняются и не меняются.
Для лучшего замера лучше количество узлов сделать 1000
при SIZE = 1000:
Для MQL было бы шикарно иметь какой нибудь указатель для глобальных переменных индикатора. Которые бы инициализировались один раз и только при установке индикатора.
Типа:
int global Var;
Тогда весь огород с ресурсами был бы не нужен. Помечтали и хватит, пилим дальше.
Вот моя часть.
Для MQL было бы шикарно иметь какой нибудь указатель для глобальных переменных индикатора. Которые бы инициализировались один раз и только при установке индикатора.
Типа:
int global Var;
Тогда весь огород с ресурсами был бы не нужен. Помечтали и хватит, пилим дальше.
Помимо PersistentStorage, ещё прекрасен был-бы ServerSideStorage (чтобы хоть мелочь сохранять на стороне сервера) и AuthorOwnedCloud(чтобы какими-то данными управлял автор)..но это что-то из 21 века :-)
Помечтали и хватит..
При изменении ТФ узлы, привязанные к времени и цене, сохраняются и не меняются.
Разве это статистически значимый замер кастинга массивов?
:)
Странно что теперь никто не пишет про "костыли", "изобретение велосипеда", "сложности переноса данных на другой терминал", "задача должна решаться средствами MQL "...
Получается что решения от метаквотов - это костыли и моветон)
fxsaber:
У вас видно устаревшая версия.
последняя версия 1.43
https://www.mql5.com/ru/code/22164
Разве это статистически значимый замер кастинга массивов?
никто не мешает ввести свои коррективы.
ЗЫ
И пожалуйста, не заводите разговор про стринги.
В таком типе задач они неактуальны, поэтому в моем классе они не реализованы и моя структура не может содержать тип string.
Знаю, что у вас они реализованы. Но речь о другом.
да, конечно, этих решений совсем нет.
Поэтому пользователи изобретают "костыли-велосипеды" - FileWriteStruct и GlobalVariableSet.
Ну и самые безкостыльные решения, конечно же - это запись переменных в ресурсы, плюс запись структур в глобальные переменные)
У вас видно устаревшая версия.
последняя версия 1.43
https://www.mql5.com/ru/code/22164
Именно эта версия выдала ошибку.