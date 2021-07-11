Как перениести глобальную переменную, структуру в индикаторе при переходе на другой таймфрейм? - страница 6
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никто не мешает ввести свои коррективы.
Просто пример совсем не про кастинг.
Просто пример совсем не про кастинг.
Именно эта версия выдала ошибку.
Ладно ясно все.
Все же потратили оба время.
Нет, у Вас что то другое, т.к. в 144 строке 55 позиция это не индекс.
Строка 114.
Все же потратили оба время.
Исходный (SIZE = 1000).
Модифицированный.Восстановление данных не пашет. Разбираться нет времени. Скорее всего, при переключении ТФ старая копия вырубается позже новой.
Строка 114.
Да, я ошибся с 144, но смотрел я на 114.
нет, чудес не бывает. Не может быть ошибка переполнения в такой позиции.
Проверьте путь инклюдника и расположение ваших файлов.
Значит у вас в папках два iCanvas и у Вас запускается старая версия.
Исходный (SIZE = 1000).
Модифицированный.Восстановление данных не пашет. Разбираться нет времени. Скорее всего, при переключении ТФ старая копия вырубается позже новой.
Да, также не смог запустить вашу версию. Записи не происходит.
Проверьте путь инклюдника и расположение ваших файлов.
Значит у вас в папках два iCanvas и у Вас запускается старая версия.
Во всей MQL5-папке только один iCanvas. По ALT+G на него перехожу. Ошибка исключена.
Просто пример совсем не про кастинг.
Такой замеритель.