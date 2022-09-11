Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 8

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JesonMile:
«автоматическая торговля» означает разные вещи для разных людей, здесь я подразумеваю систему, которая обнаруживает хорошие торговые ситуации, а затем размещает ордер и закрывается позже после выполнения некоторых условий.

кажется, что можно создать прибыльную систему, но пока мне не очень везло. некоторые большие преимущества, которые я вижу в автоматизированной системе, заключаются в том, что она может торговать 24/7 и не вызывает никаких эмоций. в идеале я бы хотел скальпинг на малых таймфреймах (h1 или меньше), но h4 или d1, вероятно, проще, верно?

с какими индикаторами вы добились успеха? вы используете фиксированные sl и tp или более сложные условия закрытия? вы написали его полностью сами или использовали шаблоны, такие как советники mt5? как вы думаете, много разных индикаторов с определенными весами лучше, чем один или два, или это слишком сложно?

какую отдачу вы видите и насколько последовательна ваша система?

может ли пробойный бот при открытии рынка быть успешным?

Самый простой вариант прибыльной системы в нужном месте купить и вовремя закрыть.

например - задаёте роботу где купить и задаёте прибыль которая распространяется на все пары , к примеру хочу заработать 5 000 рублей.

и так повторяем каждый день . с утра выставили ловушки к вечеру считаете прибыль.

поймать  1

поймал 2ю2ю2 2

 
Aleksandr Milyayev:

Какая разница - форекс или рынок акций, металлов. На любом инструменте может откатить очень даже неожиданно.

Разница ОГРОМНАЯ!

Вы, и Вам подобные никогда не будете зарабатывать, потому что "тупо" упираетесь в ФОРЕКС и в индикаторы (советники), которые ВСЕ работают 

на исторических данных.

Нужно по другому торговать, на бирже, многие параметры (процент прибыли) можно просто рассчитать, до вхождения в рынок.

А Вам нужно все и сразу. Так не бывает, поэтому Вы всегда будете обречены на слив!

А торговать нужно, например, так:


 
prostotrader:

Разница ОГРОМНАЯ!

Вы, и Вам подобные никогда не будете зарабатывать, потому что "тупо" упираетесь в ФОРЕКС и в индикаторы (советники), которые ВСЕ работают 

на исторических данных.

Нужно по другому торговать, на бирже, многие параметры (процент прибыли) можно просто рассчитать, до вхождения в рынок.

А Вам нужно все и сразу. Так не бывает, поэтому Вы всегда будете обречены на слив!

А торговать нужно, например, так:

60% к средним активам за полтора года ??? 

 
Georgiy Merts:

60% к средним активам за полтора года ??? 

На самом деле для фонды / срочного рынка это нормальная доходность, конечно не видно просадки, но в целом это 30-40% годовых так обычно и бывает.

Сумма инвестиций конечно мизерная (на заводе и то лучше живут😉) но сейчас здесь это не столь важно, смысл в том что есть устойчивый рост, а не колбасня.

 

Самая простая стратегия это новогоднее ралли. Кстати, с битком такое регулярно.

Правда нужно нормально средств, чтобы 2 месяца в год торговать/работать.

Можно и планку ещё выбрать, как ТС. В обоих случая работает на акциях.

А валютные спекуляции - один из самых сложных способов игры в рулетку, нужно много практики.

 
Все верно, есть только одна действующая стратегия - просто купить.
 
Georgiy Merts:

60% к средним активам за полтора года ??? 

с такими показателями без вариантов надо искать внешние средства.

смысл запускать такую машинку есть на сумме от $100k

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Andrei Trukhanovich:

с такими показателями без вариантов надо искать внешние средства.

смысл запускать такую машинку есть на сумме от $100k

Жора обычный теоретик-демагог, он 100 баксов только в кино видел
 
Vladimir Baskakov:
Жора обычный теоретик-демагог, он 100 баксов только в кино видел

Троллинг хорош когда он в тему. Для того чтобы прикинуть сумму нужна базовая школьная математика и все.

 
transcendreamer:


Сумма инвестиций конечно мизерная (на заводе и то лучше живут😉) 

А кто говорил, что это единственный счет?

Дело не в процентах, а как Вы правильно заметили "Устойчивый рост", вот что самое главное.

И это происходит с 2013 года....

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Интересно, кто из заводчан на зарплату (прибыль) может построить такой дом?


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