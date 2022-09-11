Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 8
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Самый простой вариант прибыльной системы в нужном месте купить и вовремя закрыть.
например - задаёте роботу где купить и задаёте прибыль которая распространяется на все пары , к примеру хочу заработать 5 000 рублей.
и так повторяем каждый день . с утра выставили ловушки к вечеру считаете прибыль.
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Какая разница - форекс или рынок акций, металлов. На любом инструменте может откатить очень даже неожиданно.
Разница ОГРОМНАЯ!
Вы, и Вам подобные никогда не будете зарабатывать, потому что "тупо" упираетесь в ФОРЕКС и в индикаторы (советники), которые ВСЕ работают
на исторических данных.
Нужно по другому торговать, на бирже, многие параметры (процент прибыли) можно просто рассчитать, до вхождения в рынок.
А Вам нужно все и сразу. Так не бывает, поэтому Вы всегда будете обречены на слив!
А торговать нужно, например, так:
Разница ОГРОМНАЯ!
Вы, и Вам подобные никогда не будете зарабатывать, потому что "тупо" упираетесь в ФОРЕКС и в индикаторы (советники), которые ВСЕ работают
на исторических данных.
Нужно по другому торговать, на бирже, многие параметры (процент прибыли) можно просто рассчитать, до вхождения в рынок.
А Вам нужно все и сразу. Так не бывает, поэтому Вы всегда будете обречены на слив!
А торговать нужно, например, так:
60% к средним активам за полтора года ???
60% к средним активам за полтора года ???
На самом деле для фонды / срочного рынка это нормальная доходность, конечно не видно просадки, но в целом это 30-40% годовых так обычно и бывает.
Сумма инвестиций конечно мизерная (на заводе и то лучше живут😉) но сейчас здесь это не столь важно, смысл в том что есть устойчивый рост, а не колбасня.
Самая простая стратегия это новогоднее ралли. Кстати, с битком такое регулярно.
Правда нужно нормально средств, чтобы 2 месяца в год торговать/работать.
Можно и планку ещё выбрать, как ТС. В обоих случая работает на акциях.
А валютные спекуляции - один из самых сложных способов игры в рулетку, нужно много практики.
60% к средним активам за полтора года ???
с такими показателями без вариантов надо искать внешние средства.
смысл запускать такую машинку есть на сумме от $100k
с такими показателями без вариантов надо искать внешние средства.
смысл запускать такую машинку есть на сумме от $100k
Жора обычный теоретик-демагог, он 100 баксов только в кино видел
Троллинг хорош когда он в тему. Для того чтобы прикинуть сумму нужна базовая школьная математика и все.
Сумма инвестиций конечно мизерная (на заводе и то лучше живут😉)
А кто говорил, что это единственный счет?
Дело не в процентах, а как Вы правильно заметили "Устойчивый рост", вот что самое главное.
И это происходит с 2013 года....
Добавлено
Интересно, кто из заводчан на зарплату (прибыль) может построить такой дом?