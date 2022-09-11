Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 10

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Что вы посоветуете?


1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.

2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП. 

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Mikhael1983:

Что вы посоветуете?


1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.

2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП. 

Сначала научись определять тренд, спорим , не получится
 
Golden Ratio:

Я не понимаю как можно не получать постоянную прибыл , когда дано столько возможностей для торговли и разработки торговых систем.

А как первое связано со вторым?
 
Mikhael1983:

Что вы посоветуете?



2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП. 

Через час? Откуда такой временной интервал? Будет интересно посмотреть, как вы за час убедитесь в наличии тренда, торгуя на D1, H4 ну или хотя бы на H1.

Mikhael1983:

Что вы посоветуете?


1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.


Вы приговорили канальные стратегии!

 
Mikhael1983:

Что вы посоветуете?


1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.

Оба хороши по своему, но желаемо лучше по направлению тренда, но смотря какую стратегию будете использовать

если обычную классическую модель, то будете лить, необходимо будет задействовать и контр трендовую, иначе флет съесть депозит.


Mikhael1983:

Что вы посоветуете?


2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП. 

Ага и закрывать всегда в минус, а потом увидишь цена пошла туда куда надо. Это самое хрновый метод который когда либо видел. 

Открываешь сделку и ставишь сразу тп сл и все, сопровождать не надо, иначе математика сольет весь счет.

 
Mikhael1983:

Что вы посоветуете?


1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.

2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП. 


И 'спокойно ждём прибыль'.

 

Если в стратегии не используется хотя бы  один из видов ордеров она обречена . 

99% Торгуют только OP_BUY && OP_SELL.

 
не судите строго))) тест советника, сделанного по моей стратегии. сеточник, с частичным закрытием позиций. тест с начала года. начальное депо 3000. на выходе 8000. максимальная просадка за весь период 2000...
[Удален]  
Anatolyi Peretiazhko:
не судите строго))) тест советника, сделанного по моей стратегии. сеточник, с частичным закрытием позиций. тест с начала года. начальное депо 3000. на выходе 8000. максимальная просадка за весь период 2000...
Сетки в утиль априори
 
Vladimir Baskakov:
Сетки в утиль априори
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возможно... на вкус и цвет как говорится) тот же сов без сетки и мартина. тест за последние 5 лет

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