Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 10
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Что вы посоветуете?
1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.
2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП.
Что вы посоветуете?
1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.
2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП.
Я не понимаю как можно не получать постоянную прибыл , когда дано столько возможностей для торговли и разработки торговых систем.
Что вы посоветуете?
2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП.
Через час? Откуда такой временной интервал? Будет интересно посмотреть, как вы за час убедитесь в наличии тренда, торгуя на D1, H4 ну или хотя бы на H1.
Что вы посоветуете?
1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.
Вы приговорили канальные стратегии!
Что вы посоветуете?
1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.
Оба хороши по своему, но желаемо лучше по направлению тренда, но смотря какую стратегию будете использовать
если обычную классическую модель, то будете лить, необходимо будет задействовать и контр трендовую, иначе флет съесть депозит.
Что вы посоветуете?
2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП.
Ага и закрывать всегда в минус, а потом увидишь цена пошла туда куда надо. Это самое хрновый метод который когда либо видел.
Открываешь сделку и ставишь сразу тп сл и все, сопровождать не надо, иначе математика сольет весь счет.
Что вы посоветуете?
1. Забыть о контрендовых стратегиях. Открывать сделки только в направлении тренда.
2. Сопровождать сделки. То есть если через час после открытия есть основания увидеть, что тренда таки нет - закрывать сделку, не дожидаясь её автоматического выбивания по СЛ или ТП.
И 'спокойно ждём прибыль'.
Если в стратегии не используется хотя бы один из видов ордеров она обречена .
99% Торгуют только OP_BUY && OP_SELL.
не судите строго))) тест советника, сделанного по моей стратегии. сеточник, с частичным закрытием позиций. тест с начала года. начальное депо 3000. на выходе 8000. максимальная просадка за весь период 2000...
Сетки в утиль априори
возможно... на вкус и цвет как говорится) тот же сов без сетки и мартина. тест за последние 5 лет