Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 2

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prostotrader:

Не нужно утверждать, того, что не знаете.

Есть системы, которые всегда приносят прибыль, но не ФОРЕКС, конечно!

Ну-ну... Олигарх, зашедший на огонек ???

Какие же системы "всегда приносят прибыль" ? 

И не надо мне высокомерно "выкать", давай на "ты", вроде здесь все коллеги... 

 
Согласен, что постоянно работающих систем нет. Возникает другой интересный вопрос. Каким образом можно автоматизировать процесс принятия решения о том, работает ли система или пора ее остановить и пересмотреть стратегию.
[Удален]  
Georgiy Merts:

Ну-ну... Олигарх, зашедший на огонек ???

Какие же системы "всегда приносят прибыль" ? 

И не надо мне высокомерно "выкать", давай на "ты", вроде здесь все коллеги... 

Георгий, коллеги это те, кто умеет делать то же что и ты Хорошо. Ты здесь хорошо ничего не делаешь, поэтому и коллег нет
 
Vladimir Baskakov:
Георгий, коллеги это те, кто умеет делать то же что и ты Хорошо. Ты здесь хорошо ничего не делаешь, поэтому и коллег нет

Кроме того, что хорошего ничего не делает, бросает голословные утверждения.

Для всех соискателей "Грааля"!

Постоянно, пока существуют акции и фьючерсы, есть ТС которая ПОСТОЯННО и ГАРАНТИРОВАННО приносит доход.

Это торговля акцией и фьючерса на эту акцию.

Покупаем акцию, продаем фьючерс и в момент экспирации фьючерса гарантированно получаем доход.

Добавлено

На ФОРЕКС невозможно создать ТС, которая будет постоянно приносить доход.

Даже, если и получится сделать что-то работающее, то ДЦ не позволит получить вам деньги.

ДЦ для того и создан, чтобы обирать клиентов, а не чтобы клиенты обирали ДЦ !!!

 
Vladimir Baskakov:
Георгий, коллеги это те, кто умеет делать то же что и ты Хорошо. Ты здесь хорошо ничего не делаешь, поэтому и коллег нет

Здрасте. 

Ты точно знаешь, кто такой "коллега" ??? В этом определении ничего про "хорошо" не сказано. Говорится лишь про одно общее дело. А оно у нас есть. 

Ну а насчет "Хорошо"... Кто бы говорил... 

 
prostotrader:

Даже, если и получится сделать что-то работающее, то ДЦ не позволит получить вам деньги.

Интересно, как это ДЦ "не позволит получить" ? 

Такая фишка у ДЦ получится только один раз. Дык это - с любой конторой так, и даже с любым работодателем... Всегда могут не заплатить. Но, как правило, только один раз - больше клиентов у такого ДЦ не будет. Поэтому любой ДЦ стоит перед выбором - либо регулярно получать небольшую прибыль на спреде. Либо получить большую прибыль на "непозволении получить деньги". Но только один раз. 

Я уж не говорю, что ДЦ малоинтересны те сотни баксов, которыми располагает средний участник данного форума... Ради них портить себе репутацию ? Давно прошло время, когда на Форексе "взлетали"... Смысла нет ради такой мелочи бодаться... 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Здрасте. 

Ты точно знаешь, кто такой "коллега" ??? В этом определении ничего про "хорошо" не сказано. Говорится лишь про одно общее дело. А оно у нас есть. 

Ну а насчет "Хорошо"... Кто бы говорил... 

Ты делаешь только одно дело, мелешь чепуху, в этом плане у тебя тут есть коллеги
 
Maksim Emeliashin:
Согласен, что постоянно работающих систем нет. Возникает другой интересный вопрос. Каким образом можно автоматизировать процесс принятия решения о том, работает ли система или пора ее остановить и пересмотреть стратегию.

Вопрос о том, что система не работает решается просто. 

Вводим "критические параметры". На истории выясняем максимальные значения этих параметров. После чего, если при работе хотя бы один из этих критических параметров превышен - система считается вышедшей из строя, и нуждается в немедленной переработке. 

Проблема в другом - как увеличить вероятность того, что система, которая работает сейчас, проработает точно так же еще некоторое время. 

Вот, например, три наиболее старых ТС, которые у меня работают в "боевых" условиях на реальном счету:

Но кто ж, скажем, в феврале знал, что ТС 440122 так резво пойдет в марте в рост, и потом не "рухнет", как многие другие ? Или кто поручится, что ТС 140342 не снизится еще сильнее, и не пойдет в убыток ? 

 
Georgiy Merts:

Вопрос о том, что система не работает решается просто. 

Вводим "критические параметры". На истории выясняем максимальные значения этих параметров. После чего, если при работе хотя бы один из этих критических параметров превышен - система считается вышедшей из строя, и нуждается в немедленной переработке. 

Проблема в другом - как увеличить вероятность того, что система, которая работает сейчас, проработает точно так же еще некоторое время. 

Вот, например, три наиболее старых ТС, которые у меня работают в "боевых" условиях на реальном счету:

Но кто ж, скажем, в феврале знал, что ТС 440122 так резво пойдет в марте в рост, и потом не "рухнет", как многие другие ? Или кто поручится, что ТС 140342 не снизиться еще сильнее, и не пойдет в убыток ? 

Вот такая шАровая неопределенность и страшна...

 
Georgiy Merts:

Вопрос о том, что система не работает решается просто. 

Вводим "критические параметры". На истории выясняем максимальные значения этих параметров. После чего, если при работе хотя бы один из этих критических параметров превышен - система считается вышедшей из строя, и нуждается в немедленной переработке. 

Проблема в другом - как увеличить вероятность того, что система, которая работает сейчас, проработает точно так же еще некоторое время. 

Вот, например, три наиболее старых ТС, которые у меня работают в "боевых" условиях на реальном счету:

Но кто ж, скажем, в феврале знал, что ТС 440122 так резво пойдет в марте в рост, и потом не "рухнет", как многие другие ? Или кто поручится, что ТС 140342 не снизится еще сильнее, и не пойдет в убыток ? 

Был у меня клиент, на счету стояло 49 роботов с разными системами, счёт постоянно рос. Диверсификация, так сказать.

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