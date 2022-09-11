Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 2
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Не нужно утверждать, того, что не знаете.
Есть системы, которые всегда приносят прибыль, но не ФОРЕКС, конечно!
Ну-ну... Олигарх, зашедший на огонек ???
Какие же системы "всегда приносят прибыль" ?
И не надо мне высокомерно "выкать", давай на "ты", вроде здесь все коллеги...
Ну-ну... Олигарх, зашедший на огонек ???
Какие же системы "всегда приносят прибыль" ?
И не надо мне высокомерно "выкать", давай на "ты", вроде здесь все коллеги...
Георгий, коллеги это те, кто умеет делать то же что и ты Хорошо. Ты здесь хорошо ничего не делаешь, поэтому и коллег нет
Кроме того, что хорошего ничего не делает, бросает голословные утверждения.
Для всех соискателей "Грааля"!
Постоянно, пока существуют акции и фьючерсы, есть ТС которая ПОСТОЯННО и ГАРАНТИРОВАННО приносит доход.
Это торговля акцией и фьючерса на эту акцию.
Покупаем акцию, продаем фьючерс и в момент экспирации фьючерса гарантированно получаем доход.
Добавлено
На ФОРЕКС невозможно создать ТС, которая будет постоянно приносить доход.
Даже, если и получится сделать что-то работающее, то ДЦ не позволит получить вам деньги.
ДЦ для того и создан, чтобы обирать клиентов, а не чтобы клиенты обирали ДЦ !!!
Георгий, коллеги это те, кто умеет делать то же что и ты Хорошо. Ты здесь хорошо ничего не делаешь, поэтому и коллег нет
Здрасте.
Ты точно знаешь, кто такой "коллега" ??? В этом определении ничего про "хорошо" не сказано. Говорится лишь про одно общее дело. А оно у нас есть.
Ну а насчет "Хорошо"... Кто бы говорил...
Даже, если и получится сделать что-то работающее, то ДЦ не позволит получить вам деньги.
Интересно, как это ДЦ "не позволит получить" ?
Такая фишка у ДЦ получится только один раз. Дык это - с любой конторой так, и даже с любым работодателем... Всегда могут не заплатить. Но, как правило, только один раз - больше клиентов у такого ДЦ не будет. Поэтому любой ДЦ стоит перед выбором - либо регулярно получать небольшую прибыль на спреде. Либо получить большую прибыль на "непозволении получить деньги". Но только один раз.
Я уж не говорю, что ДЦ малоинтересны те сотни баксов, которыми располагает средний участник данного форума... Ради них портить себе репутацию ? Давно прошло время, когда на Форексе "взлетали"... Смысла нет ради такой мелочи бодаться...
Здрасте.
Ты точно знаешь, кто такой "коллега" ??? В этом определении ничего про "хорошо" не сказано. Говорится лишь про одно общее дело. А оно у нас есть.
Ну а насчет "Хорошо"... Кто бы говорил...
Согласен, что постоянно работающих систем нет. Возникает другой интересный вопрос. Каким образом можно автоматизировать процесс принятия решения о том, работает ли система или пора ее остановить и пересмотреть стратегию.
Вопрос о том, что система не работает решается просто.
Вводим "критические параметры". На истории выясняем максимальные значения этих параметров. После чего, если при работе хотя бы один из этих критических параметров превышен - система считается вышедшей из строя, и нуждается в немедленной переработке.
Проблема в другом - как увеличить вероятность того, что система, которая работает сейчас, проработает точно так же еще некоторое время.
Вот, например, три наиболее старых ТС, которые у меня работают в "боевых" условиях на реальном счету:
Но кто ж, скажем, в феврале знал, что ТС 440122 так резво пойдет в марте в рост, и потом не "рухнет", как многие другие ? Или кто поручится, что ТС 140342 не снизится еще сильнее, и не пойдет в убыток ?
Вопрос о том, что система не работает решается просто.
Вводим "критические параметры". На истории выясняем максимальные значения этих параметров. После чего, если при работе хотя бы один из этих критических параметров превышен - система считается вышедшей из строя, и нуждается в немедленной переработке.
Проблема в другом - как увеличить вероятность того, что система, которая работает сейчас, проработает точно так же еще некоторое время.
Вот, например, три наиболее старых ТС, которые у меня работают в "боевых" условиях на реальном счету:
Но кто ж, скажем, в феврале знал, что ТС 440122 так резво пойдет в марте в рост, и потом не "рухнет", как многие другие ? Или кто поручится, что ТС 140342 не снизиться еще сильнее, и не пойдет в убыток ?
Вот такая шАровая неопределенность и страшна...
Вопрос о том, что система не работает решается просто.
Вводим "критические параметры". На истории выясняем максимальные значения этих параметров. После чего, если при работе хотя бы один из этих критических параметров превышен - система считается вышедшей из строя, и нуждается в немедленной переработке.
Проблема в другом - как увеличить вероятность того, что система, которая работает сейчас, проработает точно так же еще некоторое время.
Вот, например, три наиболее старых ТС, которые у меня работают в "боевых" условиях на реальном счету:
Но кто ж, скажем, в феврале знал, что ТС 440122 так резво пойдет в марте в рост, и потом не "рухнет", как многие другие ? Или кто поручится, что ТС 140342 не снизится еще сильнее, и не пойдет в убыток ?
Был у меня клиент, на счету стояло 49 роботов с разными системами, счёт постоянно рос. Диверсификация, так сказать.