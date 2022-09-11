Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 28

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Vladimir Baskakov #:
Пересмотр чего? И почему для системы, если я торгую на одной паре

Пересмотр твоей системы. На этой паре торгуешь не только ты. Плюс еще есть и экономические факторы. Соответственно, те закономерности, которые работали в один момент, в другой - перестают работать, и их использование требует пересмотра. 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Пересмотр твоей системы. На этой паре торгуешь не только ты. Плюс еще есть и экономические факторы. Соответственно, те закономерности, которые работали в один момент, в другой - перестают работать, и их использование требует пересмотра. 

Я торгую по MACD , например, что мне нужно пересматривать?
 
Vladimir Baskakov #:
Я торгую по MACD , например, что мне нужно пересматривать?

Его настройки, очевидно. Плюс настройки TP-SL, или переворотов или трейлинга... 

 
Georgiy Merts #:

А что тут странного? Показания - устойчивы. Это означает, что они изменяются в определенных, достаточно стабильных пределах. 

Ориентироваться долго нельзя. Это означает, что движения цены достаточно быстро меняют характер. 

Устойчивы именно показания индикатора. А использование индикатора - чем дольше, тем менее надежно. Здесь нет противоречия. 

Кидая монетку - ты устойчиво будешь получать около половины "орлов". Но, заработать на кидании монетки можно лишь случайно. 

У меня один относительно простой робот успешно торгует с RTS-6.19, не меняя настроек. Стабильно слегка проседая на сентябрьских фьючах.

Он же, с тему же настройками, показывает неплохие, хоть и не лучшие, результаты так же на MIX, Si и даже SBRF.

[Удален]  

Вот сигналы от MACD и Pivot - что то можно с автоматизировать, -фильтр ещё какой не будь нужно добавить, -наверное!?

EURUSDM5 

 
JRandomTrader #:

У меня один относительно простой робот успешно торгует с RTS-6.19, не меняя настроек. Стабильно слегка проседая на сентябрьских фьючах.

Он же, с тему же настройками, показывает неплохие, хоть и не лучшие, результаты так же на MIX, Si и даже SBRF.

Ну так и отлично. Пока он еще соответствует рынку. Эта лафа ненавсегда. 

 
Georgiy Merts #:

Ну так и отлично. Пока он еще соответствует рынку. Эта лафа ненавсегда. 

Понятно, что не навсегда. Но рынок за это время успел побывать разный, включая и боковики, и "коронный" провал весной 20-го.

Т.е., должно поменяться поведение значительной массы участников в символе.

 

Динамика торгов за 2 года


 
JesonMile:
«автоматическая торговля» означает разные вещи для разных людей, здесь я подразумеваю систему, которая обнаруживает хорошие торговые ситуации, а затем размещает ордер и закрывается позже после выполнения некоторых условий.

кажется, что можно создать прибыльную систему, но пока мне не очень везло. некоторые большие преимущества, которые я вижу в автоматизированной системе, заключаются в том, что она может торговать 24/7 и не вызывает никаких эмоций. в идеале я бы хотел скальпинг на малых таймфреймах (h1 или меньше), но h4 или d1, вероятно, проще, верно?

с какими индикаторами вы добились успеха? вы используете фиксированные sl и tp или более сложные условия закрытия? вы написали его полностью сами или использовали шаблоны, такие как советники mt5? как вы думаете, много разных индикаторов с определенными весами лучше, чем один или два, или это слишком сложно?

какую отдачу вы видите и насколько последовательна ваша система?

может ли пробойный бот при открытии рынка быть успешным?
Я таких людей не видел ещё, которые создали прибыльную торговую систему
 
osmo1709 #:
Я таких людей не видел ещё, которые создали прибыльную торговую систему

И не увидите. Они свои портреты на каждом углу не выставляют.)

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