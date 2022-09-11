Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 28
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Пересмотр чего? И почему для системы, если я торгую на одной паре
Пересмотр твоей системы. На этой паре торгуешь не только ты. Плюс еще есть и экономические факторы. Соответственно, те закономерности, которые работали в один момент, в другой - перестают работать, и их использование требует пересмотра.
Пересмотр твоей системы. На этой паре торгуешь не только ты. Плюс еще есть и экономические факторы. Соответственно, те закономерности, которые работали в один момент, в другой - перестают работать, и их использование требует пересмотра.
Я торгую по MACD , например, что мне нужно пересматривать?
Его настройки, очевидно. Плюс настройки TP-SL, или переворотов или трейлинга...
А что тут странного? Показания - устойчивы. Это означает, что они изменяются в определенных, достаточно стабильных пределах.
Ориентироваться долго нельзя. Это означает, что движения цены достаточно быстро меняют характер.
Устойчивы именно показания индикатора. А использование индикатора - чем дольше, тем менее надежно. Здесь нет противоречия.
Кидая монетку - ты устойчиво будешь получать около половины "орлов". Но, заработать на кидании монетки можно лишь случайно.
У меня один относительно простой робот успешно торгует с RTS-6.19, не меняя настроек. Стабильно слегка проседая на сентябрьских фьючах.
Он же, с тему же настройками, показывает неплохие, хоть и не лучшие, результаты так же на MIX, Si и даже SBRF.
Вот сигналы от MACD и Pivot - что то можно с автоматизировать, -фильтр ещё какой не будь нужно добавить, -наверное!?
У меня один относительно простой робот успешно торгует с RTS-6.19, не меняя настроек. Стабильно слегка проседая на сентябрьских фьючах.
Он же, с тему же настройками, показывает неплохие, хоть и не лучшие, результаты так же на MIX, Si и даже SBRF.
Ну так и отлично. Пока он еще соответствует рынку. Эта лафа ненавсегда.
Ну так и отлично. Пока он еще соответствует рынку. Эта лафа ненавсегда.
Понятно, что не навсегда. Но рынок за это время успел побывать разный, включая и боковики, и "коронный" провал весной 20-го.
Т.е., должно поменяться поведение значительной массы участников в символе.
Динамика торгов за 2 года
Я таких людей не видел ещё, которые создали прибыльную торговую систему
И не увидите. Они свои портреты на каждом углу не выставляют.)