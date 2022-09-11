Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 25

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prostotrader #:

Календарный спрэд подразумевает, что обе "ноги" должны содержать равное количество контрактов, что бы не было

перекосов. На слаболиквидных инструментах может возникать временный перекос ВМ, но в конечном

счете прибыль составляет не в разности контрактов ног, а в разности спрэдов в момент вхождения и в момент выхода,

что и составляет прибыль.

Никаких Граалей нет и быть не может! Есть норма прибыли, которая устраивает Вас или нет.

В большинстве случаев на Срочном и Фондовом рынках норму прибыли можно рассчитать.

Подробное описание всех ТС есть в Интернете, а уж как модифицировать (улучшить) и как торговать решайте сами.  

Добавлено

КС может быть как и высокодоходным инструментом, так и сильно убыточным, т.к не зная как

правильно рассчитывать точки входа-выхода можно очень сильно "попасть".

Моя самая приоритетная ТС - классический арбитраж. Потому что риски в этой ТС составляют 0%,

да и объемы средств в разы превышают возможности отдельно взятого Срочного рынка. 

Даже при "лобовом" использовании этой ТС норма прибыли выше банковских вкладов.

Например, сейчас, IRAO даст доходность 10.28% годовых.

Добавлено

И вообще, Алексей, Вы мне напоминаете героя этого мультика:


:-) позже еще там чуть поинтересуюсь.... щас не много занят... ужинаю.
 
Dmi3 #:

Да откуда вы такие беретесь? Вы торгуете только здесь, в виртуальном пространстве MQ? 

Никаких рублей никакой брокер в этой теме вам не выдает, тем более под процент. Разберитесь хоть немного в вопросе, потом уже пишите. Ваши "писания" и так уже на уровне ниже плинтуса. Я показываю направление, но не собираюсь водить вас за руку. 

https://www.moex.com/s856

Вы уже порядком "поддостали"!

Вы в НКЦ понесете обеспечение?

Все происходит через брокера, я уже написал - позвоните и Ваше обеспечение (валюта), сразу станет не нужна.

Пока, Вы "Голубчик" (от Голубкова), только сотрясаете воздух, причем в злобной форме.

Увы, но "хрен возьмешь с прилавка мяса".

Это было проверено 4 года назад.

 
prostotrader #:

Вы уже порядком "поддостали"!

Вы в НКЦ понесете обеспечение?

Все происходит через брокера, я уже написал - позвоните и Ваше обеспечение (валюта), сразу станет не нужна.

Пока, Вы "Голубчик" (от Голубкова), только сотрясаете воздух, причем в злобной форме.

Увы, но "хрен возьмешь с прилавка мяса".

Я знаю прекрасно что именно вы делаете на срочном рынке. Мне эта тема не очень интересна, так как там нет ни ликвидности, ни прибыли. Но так как вы меня порядком достали, я заберу у вас эти деньги. Селяви. Не обижайтесь.

 
Dmi3 #:

Я знаю прекрасно что именно вы делаете на срочном рынке. Мне эта тема не очень интересна, так как там нет ни ликвидности, ни прибыли. Но так как вы меня порядком достали, я заберу у вас эти деньги. Селяви. Не обижайтесь.

Жаль Вас, бедолага...

Добавлено

Кстати, с 05.12.2021 г.

Не принимается (утратившие силу)

https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/285

НКЦ | Документы
  • www.nationalclearingcentre.ru
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) - НКО НКЦ (АО)
 
prostotrader #:

Вы уже порядком "поддостали"!

Вы в НКЦ понесете обеспечение?

Все происходит через брокера, я уже написал - позвоните и Ваше обеспечение (валюта), сразу станет не нужна.

Пока, Вы "Голубчик" (от Голубкова), только сотрясаете воздух, причем в злобной форме.

Увы, но "хрен возьмешь с прилавка мяса".

Это было проверено 4 года назад.

У брокера это выглядит вот так:


[Удален]  
JesonMile:
«автоматическая торговля» означает разные вещи для разных людей, здесь я подразумеваю систему, которая обнаруживает хорошие торговые ситуации, а затем размещает ордер и закрывается позже после выполнения некоторых условий.

кажется, что можно создать прибыльную систему, но пока мне не очень везло. некоторые большие преимущества, которые я вижу в автоматизированной системе, заключаются в том, что она может торговать 24/7 и не вызывает никаких эмоций. в идеале я бы хотел скальпинг на малых таймфреймах (h1 или меньше), но h4 или d1, вероятно, проще, верно?

с какими индикаторами вы добились успеха? вы используете фиксированные sl и tp или более сложные условия закрытия? вы написали его полностью сами или использовали шаблоны, такие как советники mt5? как вы думаете, много разных индикаторов с определенными весами лучше, чем один или два, или это слишком сложно?

какую отдачу вы видите и насколько последовательна ваша система?

может ли пробойный бот при открытии рынка быть успешным?

Есть в терминале Эксперт(MACD Sample.mq5) установите их на эти пары 

{"EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD","AUDUSD","AUDNZD",
                     "AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","CHFJPY","EURGBP","EURAUD","EURCHF",
                     "EURJPY","EURNZD","EURCAD","GBPCHF","GBPJPY","CADCHF","GBPAUD"
                    };

получите приблизительно такой результат

Снимок экрана 2021-12-08 091309 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

не знаю что там случилось, толи тестер устал. - шло так хорошо, но почему-то слил. 

Снимок экрана 2021-12-08 091521 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

stop out - получил 

2021.12.08 09:14:00.771 stop out occurred on 38% of testing interval
Снимок экрана 2021-12-08 092120
 
prostotrader #:

Жаль Вас, бедолага...

Добавлено

Кстати, с 05.12.2021 г.

Не принимается (утратившие силу)

https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/285

За что вы не возьметесь, все у вас не получается, как я вижу. По ссылке актуальные методики. Только зачем они вам? 

https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/12735

НКЦ | Документы
  • www.nationalclearingcentre.ru
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) - НКО НКЦ (АО)
 
Dmi3 #:

За что вы не возьметесь, все у вас не получается, как я вижу. По ссылке актуальные методики. Только зачем они вам? 

https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/12735

Вы сами-то помните, что писали?

" Держите ГО в Открытии в долларах США и  рублевую прибыль конвертируйте в них же. И будет вам долларовая доходность на рублевых инструментах. " 

При чем тут ссылка на биржу?

В Открывашке свои правила (по крайней мере 4 года назад у них было так, как я описал).

 

2

классика жанра. как по учебнику... режь убытки коротко, давать прибыли течь)

 
Чтобы система работала так же всепогодно, надежно и всегда, как автомат Калашникова надо всего лишь заменить стандартную логику на другую. Пока полет нормальный.
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