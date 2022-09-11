Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 25
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Календарный спрэд подразумевает, что обе "ноги" должны содержать равное количество контрактов, что бы не было
перекосов. На слаболиквидных инструментах может возникать временный перекос ВМ, но в конечном
счете прибыль составляет не в разности контрактов ног, а в разности спрэдов в момент вхождения и в момент выхода,
что и составляет прибыль.
Никаких Граалей нет и быть не может! Есть норма прибыли, которая устраивает Вас или нет.
В большинстве случаев на Срочном и Фондовом рынках норму прибыли можно рассчитать.
Подробное описание всех ТС есть в Интернете, а уж как модифицировать (улучшить) и как торговать решайте сами.
Добавлено
КС может быть как и высокодоходным инструментом, так и сильно убыточным, т.к не зная как
правильно рассчитывать точки входа-выхода можно очень сильно "попасть".
Моя самая приоритетная ТС - классический арбитраж. Потому что риски в этой ТС составляют 0%,
да и объемы средств в разы превышают возможности отдельно взятого Срочного рынка.
Даже при "лобовом" использовании этой ТС норма прибыли выше банковских вкладов.
Например, сейчас, IRAO даст доходность 10.28% годовых.
Добавлено
И вообще, Алексей, Вы мне напоминаете героя этого мультика:
Да откуда вы такие беретесь? Вы торгуете только здесь, в виртуальном пространстве MQ?
Никаких рублей никакой брокер в этой теме вам не выдает, тем более под процент. Разберитесь хоть немного в вопросе, потом уже пишите. Ваши "писания" и так уже на уровне ниже плинтуса. Я показываю направление, но не собираюсь водить вас за руку.
https://www.moex.com/s856
Вы уже порядком "поддостали"!
Вы в НКЦ понесете обеспечение?
Все происходит через брокера, я уже написал - позвоните и Ваше обеспечение (валюта), сразу станет не нужна.
Пока, Вы "Голубчик" (от Голубкова), только сотрясаете воздух, причем в злобной форме.
Увы, но "хрен возьмешь с прилавка мяса".
Это было проверено 4 года назад.
Вы уже порядком "поддостали"!
Вы в НКЦ понесете обеспечение?
Все происходит через брокера, я уже написал - позвоните и Ваше обеспечение (валюта), сразу станет не нужна.
Пока, Вы "Голубчик" (от Голубкова), только сотрясаете воздух, причем в злобной форме.
Увы, но "хрен возьмешь с прилавка мяса".
Я знаю прекрасно что именно вы делаете на срочном рынке. Мне эта тема не очень интересна, так как там нет ни ликвидности, ни прибыли. Но так как вы меня порядком достали, я заберу у вас эти деньги. Селяви. Не обижайтесь.
Я знаю прекрасно что именно вы делаете на срочном рынке. Мне эта тема не очень интересна, так как там нет ни ликвидности, ни прибыли. Но так как вы меня порядком достали, я заберу у вас эти деньги. Селяви. Не обижайтесь.
Жаль Вас, бедолага...
Добавлено
Кстати, с 05.12.2021 г.
Не принимается (утратившие силу)
https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/285
Вы уже порядком "поддостали"!
Вы в НКЦ понесете обеспечение?
Все происходит через брокера, я уже написал - позвоните и Ваше обеспечение (валюта), сразу станет не нужна.
Пока, Вы "Голубчик" (от Голубкова), только сотрясаете воздух, причем в злобной форме.
Увы, но "хрен возьмешь с прилавка мяса".
Это было проверено 4 года назад.
У брокера это выглядит вот так:
Есть в терминале Эксперт(MACD Sample.mq5) установите их на эти пары
получите приблизительно такой результат
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
не знаю что там случилось, толи тестер устал. - шло так хорошо, но почему-то слил.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
stop out - получил
Жаль Вас, бедолага...
Добавлено
Кстати, с 05.12.2021 г.
Не принимается (утратившие силу)
https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/285
За что вы не возьметесь, все у вас не получается, как я вижу. По ссылке актуальные методики. Только зачем они вам?
https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/12735
За что вы не возьметесь, все у вас не получается, как я вижу. По ссылке актуальные методики. Только зачем они вам?
https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/12735
Вы сами-то помните, что писали?
" Держите ГО в Открытии в долларах США и рублевую прибыль конвертируйте в них же. И будет вам долларовая доходность на рублевых инструментах. "
При чем тут ссылка на биржу?
В Открывашке свои правила (по крайней мере 4 года назад у них было так, как я описал).
классика жанра. как по учебнику... режь убытки коротко, давать прибыли течь)