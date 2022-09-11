Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 22

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Алексей Тарабанов #:
Мониторинг выкладывают, когда денег мало. Дочь отказывается принимать деньги в доверительное управление, хотя весь ВТБ предлагает. Я когда валютой спекулировал в Сбербанке, девки копировали мои сделки, здесь не катит. Понимаю, что здесь не только моя школа, но и её талант. Но, она такая же, как вы. Просто, зарабатывает на той же информации, на которой у вас заработать не получается. Почему? 
ЗЫ она, зараза, меня на полное обеспечение взяла, поскольку я престарелый родитель. Конституция...
[Удален]  
Алексей Тарабанов #:
Мониторинг выкладывают, когда денег мало. Дочь отказывается принимать деньги в доверительное управление, хотя весь ВТБ предлагает. Я когда валютой спекулировал в Сбербанке, девки копировали мои сделки, здесь не катит. Понимаю, что здесь не только моя школа, но и её талант. Но, она такая же, как вы. Просто, зарабатывает на той же информации, на которой у вас заработать не получается. Почему? 
ЗЫ она, зараза, меня на полное обеспечение взяла, поскольку я престарелый родитель. Конституция...
Не перестаешь меня удивлять
 
Алексей Тарабанов #:
Мониторинг выкладывают, когда денег мало. Дочь отказывается принимать деньги в доверительное управление, хотя весь ВТБ предлагает. Я когда валютой спекулировал в Сбербанке, девки копировали мои сделки, здесь не катит. Понимаю, что здесь не только моя школа, но и её талант. Но, она такая же, как вы. Просто, зарабатывает на той же информации, на которой у вас заработать не получается. Почему? 
ЗЫ она, зараза, меня на полное обеспечение взяла, поскольку я престарелый родитель. Конституция...
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
 
Roman Shiredchenko #:
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Спасибо
 
Scarick #:
Всегда было интересно, почему на форумах незаметно победителей лчи, либо профи алгоритмов, кроме как если они заходили на форум спросить технические вопросы.
Но зато куча гуру, учителей, экспертов, и прочего люда, у кого брат,сват, зять зарабатывает миллионы на форексе, но ни у кого из них нет ссылки на их мониторинги.
Как грится на словах ты Лев Толстой, а на делах ...

Потому что здесь нет трейдеров, только программисты. Поэтому и заходим сюда только для того, чтобы уточнить технические вопросы. И то не у кого, все программисты на демо счетах, реальных проблем никто не понимает и как их решить не имеет представления.

 
Подскажите конструктора ботов  бесплатного если таковые имеются? Хочу сделать бота по Ганну
 
Dmi3 #:

Потому что здесь нет трейдеров, только программисты. Поэтому и заходим сюда только для того, чтобы уточнить технические вопросы. И то не у кого, все программисты на демо счетах, реальных проблем никто не понимает и как их решить не имеет представления.

Ну по почему же, есть тут несколько достойных людей. Тот же fxsaber. Помнится раньше все над ним ржали, когда он говорил о HFT на mt4 и mt5.  Но тем не менее он смог доказать, что это возможно. Правда даже сейчас у него всплывают проблемы при работе с терминалом. Но он доказал что такое возможно. Большинство же тут треплют языком. Я сам стараюсь тут по реже появляться, и больше уделять время разработке своих проектов, но видно я ещё не зрелый, раз мне мозолят глаза сообщения всяких бреху... всяких великих людей, о том какие они прекрасные и их родственники.
[Удален]  
Scarick #:
Ну по почему же, есть тут несколько достойных людей. Тот же fxsaber. Помнится раньше все над ним ржали, когда он говорил о HFT на mt4 и mt5.  Но тем не менее он смог доказать, что это возможно. Правда даже сейчас у него всплывают проблемы при работе с терминалом. Но он доказал что такое возможно. Большинство же тут треплют языком. Я сам стараюсь тут по реже появляться, и больше уделять время разработке своих проектов, но видно я ещё не зрелый, раз мне мозолят глаза сообщения всяких бреху... всяких достойных людей, о том какие они прекрасные и их родственники.
У него просто не все дома
 
Вадим Новопашин #:
Подскажите конструктора ботов  бесплатного если таковые имеются? Хочу сделать бота по Ганну
был - смотри в "Статьях"
 
Алексей Тарабанов #:
Мониторинг выкладывают, когда денег мало. Дочь отказывается принимать деньги в доверительное управление, хотя весь ВТБ предлагает. Я когда валютой спекулировал в Сбербанке, девки копировали мои сделки, здесь не катит. Понимаю, что здесь не только моя школа, но и её талант. Но, она такая же, как вы. Просто, зарабатывает на той же информации, на которой у вас заработать не получается. Почему? 
ЗЫ она, зараза, меня на полное обеспечение взяла, поскольку я престарелый родитель. Конституция...

И не говори, такая досада...

 

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