Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 22
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Мониторинг выкладывают, когда денег мало. Дочь отказывается принимать деньги в доверительное управление, хотя весь ВТБ предлагает. Я когда валютой спекулировал в Сбербанке, девки копировали мои сделки, здесь не катит. Понимаю, что здесь не только моя школа, но и её талант. Но, она такая же, как вы. Просто, зарабатывает на той же информации, на которой у вас заработать не получается. Почему?
Мониторинг выкладывают, когда денег мало. Дочь отказывается принимать деньги в доверительное управление, хотя весь ВТБ предлагает. Я когда валютой спекулировал в Сбербанке, девки копировали мои сделки, здесь не катит. Понимаю, что здесь не только моя школа, но и её талант. Но, она такая же, как вы. Просто, зарабатывает на той же информации, на которой у вас заработать не получается. Почему?
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Всегда было интересно, почему на форумах незаметно победителей лчи, либо профи алгоритмов, кроме как если они заходили на форум спросить технические вопросы.
Потому что здесь нет трейдеров, только программисты. Поэтому и заходим сюда только для того, чтобы уточнить технические вопросы. И то не у кого, все программисты на демо счетах, реальных проблем никто не понимает и как их решить не имеет представления.
Потому что здесь нет трейдеров, только программисты. Поэтому и заходим сюда только для того, чтобы уточнить технические вопросы. И то не у кого, все программисты на демо счетах, реальных проблем никто не понимает и как их решить не имеет представления.
Ну по почему же, есть тут несколько достойных людей. Тот же fxsaber. Помнится раньше все над ним ржали, когда он говорил о HFT на mt4 и mt5. Но тем не менее он смог доказать, что это возможно. Правда даже сейчас у него всплывают проблемы при работе с терминалом. Но он доказал что такое возможно. Большинство же тут треплют языком. Я сам стараюсь тут по реже появляться, и больше уделять время разработке своих проектов, но видно я ещё не зрелый, раз мне мозолят глаза сообщения всяких бреху... всяких достойных людей, о том какие они прекрасные и их родственники.
Подскажите конструктора ботов бесплатного если таковые имеются? Хочу сделать бота по Ганну
Мониторинг выкладывают, когда денег мало. Дочь отказывается принимать деньги в доверительное управление, хотя весь ВТБ предлагает. Я когда валютой спекулировал в Сбербанке, девки копировали мои сделки, здесь не катит. Понимаю, что здесь не только моя школа, но и её талант. Но, она такая же, как вы. Просто, зарабатывает на той же информации, на которой у вас заработать не получается. Почему?
И не говори, такая досада...