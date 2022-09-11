Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 26
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классика жанра. как по учебнику... режь убытки коротко, давать прибыли течь)
Стекла вниз под действием гравитации?
Как по учебнику физики...
Стекла вниз под действием гравитации?
Как по учебнику физики...
В какой такой "низ", если у него средства вверх ушли?
вроде как нащупал настройку по MACD(эксперт с терминала) совместно с PIVOT(добавил фильтр к эксперту MACD)
- но почему-то , выбило по ( stop out occurred on 1% of testing interval)
Календарный спрэд подразумевает, что обе "ноги" должны содержать равное количество контрактов, что бы не было
перекосов. На слаболиквидных инструментах может возникать временный перекос ВМ, но в конечном
счете прибыль составляет не в разности контрактов ног, а в разности спрэдов в момент вхождения и в момент выхода,
что и составляет прибыль.
Никаких Граалей нет и быть не может! Есть норма прибыли, которая устраивает Вас или нет.
В большинстве случаев на Срочном и Фондовом рынках норму прибыли можно рассчитать.
Подробное описание всех ТС есть в Интернете, а уж как модифицировать (улучшить) и как торговать решайте сами.
Добавлено
КС может быть как и высокодоходным инструментом, так и сильно убыточным, т.к не зная как
правильно рассчитывать точки входа-выхода можно очень сильно "попасть".
Моя самая приоритетная ТС - классический арбитраж. Потому что риски в этой ТС составляют 0%,
да и объемы средств в разы превышают возможности отдельно взятого Срочного рынка.
Даже при "лобовом" использовании этой ТС норма прибыли выше банковских вкладов.
Например, сейчас, IRAO даст доходность 10.28% годовых.
Добавлено
И вообще, Алексей, Вы мне напоминаете героя этого мультика:
вроде как нащупал настройку по MACD(эксперт с терминала) совместно с PIVOT(добавил фильтр к эксперту MACD)
- но почему-то , выбило по ( stop out occurred on 1% of testing interval)
вроде как нащупал настройку по MACD(эксперт с терминала) совместно с PIVOT(добавил фильтр к эксперту MACD)
- но почему-то , выбило по ( stop out occurred on 1% of testing interval)
Да у меня таких экспертов - куча, причем, графики красивые не с тестера, а с демо-счёта.
Проблема в устойчивости. По моему опыту, если ТС много, то их устойчивость подчиняются правилу 20/80 - только каждая пятая система демонстрирует некоторую устойчивость и продолжает работать так, как работала еще некоторое время. Остальные - неустойчивы и очень быстро теряют заработанное.
Задача в том, чтобы определять устойчивость с некоторой, достаточно высокой, вероятностью. Если такая методика будет получена - можно будет надеяться на устойчивую прибыль при использовании многих систем.
Да у меня таких экспертов - куча, причем, графики красивые не с тестера, а с демо-счёта.
Проблема в устойчивости. По моему опыту, если ТС много, то их устойчивость подчиняются правилу 20/80 - только каждая пятая система демонстрирует некоторую устойчивость и продолжает работать так, как работала еще некоторое время. Остальные - неустойчивы и очень быстро теряют заработанное.
Задача в том, чтобы определять устойчивость с некоторой, достаточно высокой, вероятностью. Если такая методика будет получена - можно будет надеяться на устойчивую прибыль при использовании многих систем.
я не хвастаюсь экспертом - я ищу возможность от эксперта получить результат. -ну и делюсь со всеми, к чему на данный момент нарвался.
думаю можно от этого играть дальше - подыскивать способы функции, фиксировать вовремя прибыль.
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скорее всего лучшая функция - фиксации прибыли . Это закрыть по общей прибыли (будут закрыты и минусовые и плюсовые)
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сигнал от MACD и фильтр Pivot
я не хвастаюсь экспертом - я ищу возможность от эксперта получить результат. -ну и делюсь со всеми, к чему на данный момент нарвался.
думаю можно от этого играть дальше - подыскивать способы функции, фиксировать вовремя прибыль.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
скорее всего лучшая функция - фиксации прибыли . Это закрыть по общей прибыли (будут закрыты и минусовые и плюсовые)
Так я занимаюсь тем же, и делюсь своим опытом. Даже простейшие системы - могут месяцами (!!!) быть в прибыли. Но это - лишь когда повезет. А в среднем - работает правило 20/80. И необходимо выработать критерий определения устойчивости системы. Чтобы отбирать те самые "20".
Не надо улучшать системы - они и так нормальные. Надо определять с хорошей вероятностью - проработает ли система еще некоторое время, или сразу начнет сливать. Сюда и надо направлять основные усилия.
Так я занимаюсь тем же, и делюсь своим опытом. Даже простейшие системы - могут месяцами (!!!) быть в прибыли. Но это - лишь когда повезет. А в среднем - работает правило 20/80. И необходимо выработать критерий определения устойчивости системы. Чтобы отбирать те самые "20".
Не надо улучшать системы - они и так нормальные. Надо определять с хорошей вероятностью - проработает ли система еще некоторое время, или сразу начнет сливать. Сюда и надо направлять основные усилия.
Специально для дебилов-клоунов повторю - ВОПРОС С УСТОЙЧИВОСТЬЮ НЕ РЕШЕН. И как раз такой просад хорошо это показывает.
Понятно бро