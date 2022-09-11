Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 34
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Dmytryi Nazarchuk #:
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Прям как девочка и мальчик )
Насчёт успешных торговых систем: их здесь засвечено немерено, выложено тоже немало.
Проблема-то одна: глупость порождает жадность, а жадность порождает бедность.
Ну, вот вам уже в третий раз успешная торговая система:
На левом участке четыре ложных входа, поскольку ловим недельный тренд, а тут он превратился в двухнедельный. Лечится элементарно - если через неделю не развернулись, ловим двухнедельный тренд и так далее, при развороте сброс в начальные установки. Если так, то ложных входов остаётся два, убытки ничтожные, а прибыль весьма приличная.
На правом участке ложный вход пока один, скорее всего, появится ещё один, а завтра развернёмся, думается. Убыток ничтожен, прибыль приличная и всё быстро - не за две, а за одну неделю.
Я здесь уже лет 15 ошиваюсь, за это время наблюдал десятки весьма дельных идей и систем. Зарабатывать на Форексе - не проблема, главное голова. Если нет, то лучше ещё куда-нибудь податься.
ЗЫ Код индикатора я здесь выложил, SF-ZigZag называется. Чего ещё изволите?
Насчёт успешных торговых систем: их здесь засвечено немерено, выложено тоже немало.
Проблема-то одна: глупость порождает жадность, а жадность порождает бедность.
Ну, вот вам уже в третий раз успешная торговая система:
На левом участке четыре ложных входа, поскольку ловим недельный тренд, а тут он превратился в двухнедельный. Лечится элементарно - если через неделю не развернулись, ловим двухнедельный тренд и так далее, при развороте сброс в начальные установки. Если так, то ложных входов остаётся два, убытки ничтожные, а прибыль весьма приличная.
На правом участке ложный вход пока один, скорее всего, появится ещё один, а завтра развернёмся, думается. Убыток ничтожен, прибыль приличная и всё быстро - не за две, а за одну неделю.
Я здесь уже лет 15 ошиваюсь, за это время наблюдал десятки весьма дельных идей и систем. Зарабатывать на Форексе - не проблема, главное голова. Если нет, то лучше ещё куда-нибудь податься.
ЗЫ Код индикатора я здесь выложил, SF-ZigZag называется. Чего ещё изволите?
Область для входа, отмеченные зеленым как определяются?
Область для входа, отмеченные зеленым как определяются?
Вопрос правильный!
Мы имеем откат относительно ТЕКУЩЕГО тренда...
И здесь возможны варианты:
1. тренд продолжится...
2. откат перерастет в новый тренд...
И , по сути, это основная тонкость стратегий следования за трендом ..., учитывая пилообразное движение любой пары...
Если Трейдер найдет механизмы, определяющие разворот тренда, то эта проблема ИСЧЕЗНЕТ...
Процентов на 90 уже считаю, что Советник на полном автомате создать все же можно. То есть включил и забыл. Если в кодах имеется функция автоматического изменения настройки алгоритма входа в ордер из за изменения ситуации на рынке, тогда вообще можно создать вечный двигатель.
Все можно, вопрос цены)))
Область для входа, отмеченные зеленым как определяются?
Читать, вроде, умеете. А я уже ответил на Ваш вопрос. Раньше, когда бесплатно разместил индикатор в общем доступе.
Все можно, вопрос цены)))
Вопрос цены идеи....