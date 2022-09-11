Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 17
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особенно Object.mqh
прямо по книжкам которые вы неудачно цитируете..блестящий паттерн :-)
Тема вообще не про то насколько вы освоили курс ООП и научились его адвокатствовать.. на мой взгляд хреновато освоили
в общем, собирай учебники и завтра марш в школу
Про какой именно вы паттерн и в чем я хреновато освоил ООП? Я не говорил ни в одном месте, что MQL5 полностью ООП язык, я лишь говорил про то, что он гораздо ближе к ООП чем MQL4.
Знание ООП как-то приблизит мою мечту сделать из 100 баксов 200?
Знание ООП облегчит написание кода, сэкономит время и дальнейшую разработку кода. Если вы написали бота, который делает $100 в 2 раза раньше - то вы получили больше денег. Разве не так? А допилить бота что бы он начал делать $110 будет сильно проще. Вот вам еще деньги. Избежали баги, которая могла вам слить часть депозита - еще деньги. Кроме этого, считайте свое время в деньгах. Если бот 1000 строк кода - то хоть на ассемблере пишите. Но объектные языки как раз и создавались для того, что бы компактно, быстро и понятно писать сложный код.
Про какой именно вы паттерн и в чем я хреновато освоил ООП? Я не говорил ни в одном месте, что MQL5 полностью ООП язык, я лишь говорил про то, что он гораздо ближе к ООП чем MQL4.
Знание ООП облегчит написание кода, сэкономит время и дальнейшую разработку кода. Если вы написали бота, который делает $100 в 2 раза раньше - то вы получили больше денег. Разве не так? А допилить бота что бы он начал делать $110 будет сильно проще. Вот вам еще деньги. Избежали баги, которая могла вам слить часть депозита - еще деньги. Кроме этого, считайте свое время в деньгах. Если бот 1000 строк кода - то хоть на ассемблере пишите. Но объектные языки как раз и создавались для того, что бы компактно, быстро и понятно писать сложный код.
Про какой именно вы паттерн и в чем я хреновато освоил ООП? Я не говорил ни в одном месте, что MQL5 полностью ООП язык, я лишь говорил про то, что он гораздо ближе к ООП чем MQL4.
Знание ООП облегчит написание кода, сэкономит время и дальнейшую разработку кода. Если вы написали бота, который делает $100 в 2 раза раньше - то вы получили больше денег. Разве не так? А допилить бота что бы он начал делать $110 будет сильно проще. Вот вам еще деньги. Избежали баги, которая могла вам слить часть депозита - еще деньги. Кроме этого, считайте свое время в деньгах. Если бот 1000 строк кода - то хоть на ассемблере пишите. Но объектные языки как раз и создавались для того, что бы компактно, быстро и понятно писать сложный код.
в ШКОЛУ нах... языки блин у него разные..перечисли отличия
особенно Object.mqh
А чем он плох?
Я вот все объекты у себя пронаследовал от него. Более того, ввел клас-наследник CMyOject, чтобы в любой точке кода можно было бы понять, какой именно объект находится под указателем.
Кроме того, класс инкапсулирует виртуальный метод сравнения, что весьма полезно.
А чем он плох?
Я вот все объекты у себя пронаследовал от него. Более того, ввел клас-наследник CMyOject, чтобы в любой точке кода можно было бы понять, какой именно объект находится под указателем.
Кроме того, класс инкапсулирует виртуальный метод сравнения, что весьма полезно.
наличием полей m_prev m_next в "матери всех объектов". Да и вообще глубокие иерархии это не есть хорошо, а тут сие повсеместно. Эдакий TurboVision про трейдинг
Только это уже обсуждалось-пересуждалось многократно. И данная тема форума собственно не про это.
наличием полей m_prev m_next в "матери всех объектов". Да и вообще глубокие иерархии это не есть хорошо, а тут сие повсеместно. Эдакий TurboVision про трейдинг
Только это уже обсуждалось-пересуждалось многократно. И данная тема форума собственно не про это.
Именно эти поля я постоянно использую, считаю, очень даже нужная штука, списки легко создаются. При этом, если их не использовать, оптимизатор при построении исполнимого модуля их исключит.
Вы, как сеньор, полностью абстрагированы от реализаций тел функций.
Вадим, всё что Вы написали тут, я почти понимаю. И возможно, выделю время на освоение интересного материала.
Однако, частный трейдинг - дело индивидуалистов. Не больше трёх, даже не двоих, а одного. Только персональный код. Да и размеры... Что тут можно писать в несколько тысяч строк? Программу, которая переобучится и подстроится под каждый паттерн прошлого, разве что.
Вадим, всё что Вы написали тут, я почти понимаю. И возможно, выделю время на освоение интересного материала.
Однако, частный трейдинг - дело индивидуалистов. Не больше трёх, даже не двоих, а одного. Только персональный код. Да и размеры... Что тут можно писать в несколько тысяч строк? Программу, которая переобучится и подстроится под каждый паттерн прошлого, разве что.
На несколько тысяч строк можно писать мат аппарат, работу с базой, шлюзы к другим биржам, расчет доп параметров статистики... На мой взгляд, простые боты на паре индикаторов уже давно не работают, а если работают то с огромной дисперсией и только на выгнанном оптимизатором. Для прибыльных систем (не иксовых, но стабильных) на мой взгляд, нужен сложный мат аппарат, который как раз таки занимает много строк кода. Но это мое личное убеждение....
Для прибыльных систем (не иксовых, но стабильных) на мой взгляд
У Вас есть хотя бы 1 прибыльная система?
Как миниум, наконец избавились от кучи функций телескопов и самое главное, была добавлена стандартная библиотека с огромным количеством полезных классов.
Извиняюсь заранее за нубские вопросы.) Это какие функции телескопы из 4 ки не перенесли в 5ку. Не знаю таких (кроме управления биржевым окружением, оно разное по сути). Если можно проясните.
И судя по всему мы о разном, я о синтаксисе языков, Вы приводите в пример окружение языков в виде библиотек, вставок и другого кода. И возможностях терминала и метаэдитора. В 5ке с учетом больших возможностей все сложнее. Библиотеки это надЯзык, что бы упростить код. Можно на МКЛ5, а можно с СиТрейд написать короче. А в 4ке можно на МКЛ4 написать, при этом не иметь доступа к биржевым настройкам приказов и возможности увидеть их реальное исполнение в виде сделок и состояния позиций. Для отработки алгоритмов это и не нужно. Вылизывать скорость и процент исполнения приказов, иметь самый быстрый доступ к состоянию приказов, сделок позиций это другая задача.
Код с классами который привели воспроизводится в обоих языках без изменений. Наследование, ранжированная видимость различных сущностей, пользовательские типы данных, работа одним методом с различными типами данных есть в обоих языках.
МКЛ в любом случае не чистый ООП, так как среда терминала предполагает ответ только по запросу, а события в терминале возвращаются по константым алгоритмам в терминал, соответственно без функций обратного вызова не обойтись....
Это свойства среды терминала, которые не убрать из свойств языка, но основные свойства ООП есть в обоих языках.