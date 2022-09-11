Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 18
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Именно эти поля я постоянно использую, считаю, очень даже нужная штука, списки легко создаются. При этом, если их не использовать, оптимизатор при построении исполнимого модуля их исключит.
Жора, если бы я решал примерно такую же задачу, как у тебя, с более 500 вариантами ТС и их оптимизацией, я бы тоже не обошелся бы без 5ки.))))
Извиняюсь заранее за нубские вопросы.) Это какие функции телескопы из 4 ки не перенесли в 5ку. Не знаю таких (кроме управления биржевым окружением, оно разное по сути). Если можно проясните.
И судя по всему мы о разном, я о синтаксисе языков, Вы приводите в пример окружение языков в виде библиотек, вставок и другого кода. И возможностях терминала и метаэдитора. В 5ке с учетом больших возможностей все сложнее. Библиотеки это надЯзык, что бы упростить код. Можно на МКЛ5, а можно с СиТрейд написать короче. А в 4ке можно на МКЛ4 написать, при этом не иметь доступа к биржевым настройкам приказов и возможности увидеть их реальное исполнение в виде сделок и состояния позиций. Для отработки алгоритмов это и не нужно. Вылизывать скорость и процент исполнения приказов, иметь самый быстрый доступ к состоянию приказов, сделок позиций это другая задача.
Код с классами который привели воспроизводится в обоих языках без изменений. Наследование, ранжированная видимость различных сущностей, пользовательские типы данных, работа одним методом с различными типами данных есть в обоих языках.
МКЛ в любом случае не чистый ООП, так как среда терминала предполагает ответ только по запросу, а события в терминале возвращаются по константым алгоритмам в терминал, соответственно без функций обратного вызова не обойтись....
Это свойства среды терминала, которые не убрать из свойств языка, но основные свойства ООП есть в обоих языках.
OrderSend - в 4ке типичная функция телескоп. Таких там еще пара десятков. По поводу библиотек - разумеется, в 4ке можно так же реализовать те же библиотеки, но сколько это потребует времени и нужно ли это. Те же самые контейнеры, мат статистика и базы. На 4ке базы вообще только через dll можно прикрутить. Да и как можно говорить про прибыльную торговую систему, когда 4ка работает только на кухнях? Даже если вы на 4ке сделаете прибыльного бота - вам кухня не даст регулярно зарабатывать.
OrderSend - в 4ке типичная функция телескоп. Таких там еще пара десятков. По поводу библиотек - разумеется, в 4ке можно так же реализовать те же библиотеки, но сколько это потребует времени и нужно ли это. Те же самые контейнеры, мат статистика и базы. На 4ке базы вообще только через dll можно прикрутить. Да и как можно говорить про прибыльную торговую систему, когда 4ка работает только на кухнях? Даже если вы на 4ке сделаете прибыльного бота - вам кухня не даст регулярно зарабатывать.
А чем "кухня" от "не-кухни" отличается ?
Можно назвать хотя бы одну "не-кухню" ? По мне - так любая биржа - и есть кухня, которая заинтересована в том, чтобы обирать трейдеров...
А чем "кухня" от "не-кухни" отличается ?
Можно назвать хотя бы одну "не-кухню" ? По мне - так любая биржа - и есть кухня, которая заинтересована в том, чтобы обирать трейдеров...
Тем что кухня не проксирует сделки на реальный рынок. На реальном рынке брокер имеет с вас только комиссию. А денежку вы имеете с дивидендов (на фонде) и таких же как вы, но менее успешных трейдеров. ) На кухне - вы имеете денежку с кухни или кухня имеет денежку с вас. ) Кухня заинтересована поиметь вас, брокер заинтересован что бы вас не поимели. Не кухня - БКС, Финам, Открытие, сам ММВБ, Binance, hit btc, дальше перечислять?
Тем что кухня не проксирует сделки на реальный рынок. На реальном рынке брокер имеет с вас только комиссию. А денежку вы имеете с дивидендов (на фонде) и таких же как вы, но менее успешных трейдеров. ) На кухне - вы имеете денежку с кухни или кухня имеет денежку с вас. ) Не кухня - БКС, Финам, Открытие, сам ММВБ, Binance, hit btc, дальше перечислять?
В США умер осужденный на 150 лет глава крупнейшей финансовой пирамидыИнвестиционная компания Бернарда Мэдоффа считалась одной из самых надежных на Уолл-стрит и работала больше 20 лет. Разоблачение наступило в кризис 2008 года, а в следующем году Мэдоффа приговорили к 150 годам тюрьмы
Осужденный на 150 лет заключения Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей в истории США инвестиционной мошеннической схемы, скончался в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает Associated Press.
По словам адвоката, Мэдофф, который отбывал наказание в штате Северная Каролина, страдал от болезни почек.
Основанная им финансовая пирамида действовала более 20 лет, ее жертвами стали более 37 тыс. человек в 136 странах, которые потеряли в общей сложности $65 млрд.
В течение 50 лет Мэдофф был известен на Уолл-стрит как крупный финансовый менеджер, который основал свою собственную фирму в возрасте 22 лет и стал председателем Nasdaq в 1990 году. Однако во время финансового кризиса 2008 года разразился скандал. Выяснилось, что Мэдофф не заключил ни одной сделки для своих клиентов в течение многих лет, он просто депонировал средства инвесторов на банковский счет, расплачиваясь с новыми клиентами средствами от предыдущих клиентов, основав классическую финансовую пирамиду. А все отчеты об инвестиционной «доходности» оказались фикцией.
На суде Мэдофф признал себя виновным и покаялся перед вкладчиками, пострадавшими от его действий.
Его младший брат Питер Мэдофф занимал пост директора по корпоративному управлению и контролю в фонде Madoff Investment Securities, он был осужден на десять лет заключения.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/04/2021/6076f0a59a794778c26abf40
Бернард Мэдофф входил в число наиболее влиятельных бизнесменов США. В частности, он занимал пост председателя совета директоров фондовой биржи Nasdaq. Созданный им фонд Madoff Securities также считался одним из наиболее надежных в США.
NASDAQ, по-вашему, это кухня или не-кухня?
NASDAQ, по-вашему, это кухня или не-кухня?
NASDAQ это биржа конечно.
Тем что кухня не проксирует сделки на реальный рынок. На реальном рынке брокер имеет с вас только комиссию. А денежку вы имеете с дивидендов (на фонде) и таких же как вы, но менее успешных трейдеров. ) На кухне - вы имеете денежку с кухни или кухня имеет денежку с вас. ) Кухня заинтересована поиметь вас, брокер заинтересован что бы вас не поимели. Не кухня - БКС, Финам, Открытие, сам ММВБ, Binance, hit btc, дальше перечислять?
Встречал где-то давно на просторах инета откровения форекс брокера о том, как поставщик ликвидности предъявлял ему за "токсичных" (зарабатывающих) клиентов и потом их (брокера и ПЛ) юристы рубились за отмену или признание сделок. Так что честный брокер по всей видимости не залог того, что конфликт интересов за прибыль трейдера не возникнет где-то на более высоком уровне. Деталей не помню, очень даже может быть, что речь шла о каком-то не очень чистом трейдинге вроде арбитража отстающих котировок или типа того.
Тем что кухня не проксирует сделки на реальный рынок. На реальном рынке брокер имеет с вас только комиссию. А денежку вы имеете с дивидендов (на фонде) и таких же как вы, но менее успешных трейдеров. ) На кухне - вы имеете денежку с кухни или кухня имеет денежку с вас. ) Кухня заинтересована поиметь вас, брокер заинтересован что бы вас не поимели. Не кухня - БКС, Финам, Открытие, сам ММВБ, Binance, hit btc, дальше перечислять?
Очень смешно.
Вадим, ты и правду думаешь, что БКС, Финам, Открытие, ММВБ, Binance - будут проксировать твои копеечные сделки на реальный рынок" ???
Да ведь в том же и суть любого ДЦ, чтобы взаимозачитывать сделки между мелкими трейдерами, не выводя их на реальный рынок, а только предоставляя котировки ! А на реальный рынок - выводить только консолидированный спрос или предложение, если они появятся, в идеале, вобще туда ничего не выводя !
Довольно смешно читать, что ММВБ будет возиться с твоими грошовыми сделками... Только кухни и позволяют вобще что-то зарабатывать с депозитами менее миллиона долларов... Очень сомневаюсь, чтобы хотя бы у кого-то на этом форуме были такие депозиты. Правда, есть тут один форумчанин, утверждающий, что его дочка зарабатывает сотни тысяч долларов (а значит, имеет именно такой депозит) - вот для нее ММВБ еще будет "выводить" что-то куда-то... А с теми жалкими тысячами долларов, с которыми работает средний здешний трейдер... Не смеши мои тапки...
Все, АБСОЛЮТНО ВСЕ ДЦ от любых контор, работающие с физическими лицами-трейдерами - это "кухни". И перед всеми ими есть дилема - либо зарабатывать регулярно, но немного, либо один раз хорошо заработать на том, чтобы исчезнуть с депозитами клиентов.
NASDAQ это биржа конечно.
Я спросил не о том, биржа это или не-биржа.
Ещё раз:
По вашим критериям, NASDAQ это кухня или не-кухня? (с учётом вышеприведенной информации, которая вам не была знакома, по-видимому)
OrderSend - в 4ке типичная функция телескоп. Таких там еще пара десятков. По поводу библиотек - разумеется, в 4ке можно так же реализовать те же библиотеки, но сколько это потребует времени и нужно ли это. Те же самые контейнеры, мат статистика и базы. На 4ке базы вообще только через dll можно прикрутить. Да и как можно говорить про прибыльную торговую систему, когда 4ка работает только на кухнях? Даже если вы на 4ке сделаете прибыльного бота - вам кухня не даст регулярно зарабатывать.
Вы вроде назвали ООП 4ки кривым, а 5ки более близким к ООП. На что заметил, что в этом плане они одинаковые.
А функции биржевого окружения терминала в корне отличаются. В 4ке в рыночный ордер засунуты исполнение приказа, сделка и позиция.
Если вы про то что в 5ке работа с приказами более реалистичней, чем в 4ке. То никто и не спорит об этом. Да.
Но для отработки алгоритма зарабатывания на ценовом ряду это не нужно. И еще раз, оптимизация это не алгоритм)))))
Кухня, ДЦ, скорости и исполнения это из другой оперы задачи.