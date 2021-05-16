Кто вы как трейдер? - страница 2

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Ну вот такой вот результат 

[Удален]  

Снимок Снимок 2

вот мой

 
Dmitiry Ananiev:


Ну вот такой вот результат 

Попробуйте в пунктах без учета максимума. ИМХО, оценка более объективная

#property description "Полное описание www.cayman-pro.ga/whoareyouastrader"
 
SanAlex:

вот мой

Супер, поздравляю! Можете смело продвигать свою стратегию в массы и(или) искать спонсоров.

 
Wizard2018:

Есть но мало :))  Потому скучновато временами. Но что то форумы загнулись, я лучшего не знаю.   На хлебобулке было здорово - но давно.  Паук только архив читать. А где еще?  (Смартлаб?  Но для меня формат непривычный, вообще не идет,привычки трудно меняются)

Согласен с тем, что, лучшей площадки не найти. Некоторые пожелания: Можно увеличить размер шрифта до 14 с 10,5? Мне приходится скопировать посты в ворд, поменять размер с 10,5 до 14 и только потом, читать становиться комфортно.

 

5

ну как то так...

 
Yousufkhodja Sultonov:

Согласен с тем, что, лучшей площадки не найти. Некоторые пожелания: Можно увеличить размер шрифта до 14 с 10,5? Мне приходится скопировать посты в ворд, поменять размер с 10,5 до 14 и только потом, читать становиться комфортно.

Если у вас Windows 10, то "Настройки/Специальные возможности". У меня, например так

Масштаб экрана

 
Malik Arykov:

Если у вас Windows 10, то "Настройки/Специальные возможности". У меня, например так


У профессора Юсуфа Windows 95 😃

[Удален]  
Malik Arykov:

Супер, поздравляю! Можете смело продвигать свою стратегию в массы и(или) искать спонсоров.

уже до меня продвинули свои стратегии, я только пытаюсь эти стратегии объединить. Вот индикаторы, которые очень хорошо помогают разгадать направление движения.

CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)

Coral

Pivot Lines TimeZone  Или этот Pivot Points

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а этот я собрал в один

https://www.mql5.com/ru/code/32395

Trio Color
Trio Color
  • www.mql5.com
Сигнальный Индикатор
12
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