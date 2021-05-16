Кто вы как трейдер? - страница 2
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Ну вот такой вот результат
вот мой
Ну вот такой вот результат
Попробуйте в пунктах без учета максимума. ИМХО, оценка более объективная
вот мой
Супер, поздравляю! Можете смело продвигать свою стратегию в массы и(или) искать спонсоров.
Есть но мало :)) Потому скучновато временами. Но что то форумы загнулись, я лучшего не знаю. На хлебобулке было здорово - но давно. Паук только архив читать. А где еще? (Смартлаб? Но для меня формат непривычный, вообще не идет,привычки трудно меняются)
Согласен с тем, что, лучшей площадки не найти. Некоторые пожелания: Можно увеличить размер шрифта до 14 с 10,5? Мне приходится скопировать посты в ворд, поменять размер с 10,5 до 14 и только потом, читать становиться комфортно.
ну как то так...
Согласен с тем, что, лучшей площадки не найти. Некоторые пожелания: Можно увеличить размер шрифта до 14 с 10,5? Мне приходится скопировать посты в ворд, поменять размер с 10,5 до 14 и только потом, читать становиться комфортно.
Если у вас Windows 10, то "Настройки/Специальные возможности". У меня, например так
Если у вас Windows 10, то "Настройки/Специальные возможности". У меня, например так
У профессора Юсуфа Windows 95 😃
Супер, поздравляю! Можете смело продвигать свою стратегию в массы и(или) искать спонсоров.
уже до меня продвинули свои стратегии, я только пытаюсь эти стратегии объединить. Вот индикаторы, которые очень хорошо помогают разгадать направление движения.
CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
Coral
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а этот я собрал в один
https://www.mql5.com/ru/code/32395