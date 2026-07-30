MT5 стал доступен в Финам - страница 28
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Не имею счёт в финаме, но очень сомневаюсь…
Где видели такое?
Где видели такое?
В открывашке так.
А как вы хотите открыть демку в финаме если они её не предоставляют?
В открывашке так.
А как вы хотите открыть демку в финаме если они её не предоставляют?
На скриншоте не вижу про необходимость открытия разных брокерских счетов. И я ничего не писал про демку, подключаюсь к реальному счету.
На скриншоте не вижу про необходимость открытия разных брокерских счетов. И я ничего не писал про демку, подключаюсь к реальному счету.
Ну вот это +1
я расценил как согласие с предыдущим оратором. Подумал, что и вы пытались открыть демку.
А в МТ5 показывает размер депозита?
Ну вот это +1
я расценил как согласие с предыдущим оратором. Подумал, что и вы пытались открыть демку.
А в МТ5 показывает размер депозита?
По демке это про открытие, а не про финам. В финам депозит показывает 0, хотя деньги есть. Проверю в понедельник, может ленивые лимиты соизволят "подтянуться"))..
Да, зажрались брокеры по всем признакам. Учитывая, что народ валом валит на биржу - вряд ли что-то изменится в лучшую сторону.
Проверю в понедельник, может ленивые лимиты соизволят "подтянуться"))..
Проверил - действительно все появилось: баланс, позиции. Лимитный ордер выставляется. Пробую ставить советник. Жаль, что экспирацию фьючерса не вытащишь, автоматом переход не сделать.
Проверил - действительно все появилось: баланс, позиции. Лимитный ордер выставляется. Пробую ставить советник. Жаль, что экспирацию фьючерса не вытащишь, автоматом переход не сделать.
SYMBOL_START_TIME
Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)
datetime
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)
datetime
SYMBOL_START_TIME
Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)
datetime
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)
datetime
Не работает
Не работает
В открывашке работает.