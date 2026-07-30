MT5 стал доступен в Финам - страница 28

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Alexey Viktorov #:

Не имею счёт в финаме, но очень сомневаюсь…

Где видели такое?

 
Ivan Titov #:

Где видели такое?

В открывашке так.

А как вы хотите открыть демку в финаме если они её не предоставляют?


 
Alexey Viktorov #:

В открывашке так.

А как вы хотите открыть демку в финаме если они её не предоставляют?


На скриншоте не вижу про необходимость открытия разных брокерских счетов. И я ничего не писал про демку, подключаюсь к реальному счету.

 
Ivan Titov #:

На скриншоте не вижу про необходимость открытия разных брокерских счетов. И я ничего не писал про демку, подключаюсь к реальному счету.

Ну вот это +1


я расценил как согласие с предыдущим оратором. Подумал, что и вы пытались открыть демку.

А в МТ5 показывает размер депозита?

 
Alexey Viktorov #:

Ну вот это +1


я расценил как согласие с предыдущим оратором. Подумал, что и вы пытались открыть демку.

А в МТ5 показывает размер депозита?

По демке это про открытие, а не про финам. В финам депозит показывает 0, хотя деньги есть. Проверю в понедельник, может ленивые лимиты соизволят "подтянуться"))..

 
Dmitriy Skub #:

Да, зажрались брокеры по всем признакам. Учитывая, что народ валом валит на биржу - вряд ли что-то изменится в лучшую сторону.

Ну, потому что сейчас в лидерах Тинькофф на фондовом рынке, а Финам и Открытие так, сдулись. На срочном рынке мне нравился Промсвязьбанк. 
 
Ivan Titov #:

Проверю в понедельник, может ленивые лимиты соизволят "подтянуться"))..

Проверил - действительно все появилось: баланс, позиции. Лимитный ордер выставляется. Пробую ставить советник. Жаль, что экспирацию фьючерса не вытащишь, автоматом переход не сделать.

 
Ivan Titov #:

Проверил - действительно все появилось: баланс, позиции. Лимитный ордер выставляется. Пробую ставить советник. Жаль, что экспирацию фьючерса не вытащишь, автоматом переход не сделать.

SYMBOL_START_TIME

Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)

datetime
 
Alexey Viktorov #:

SYMBOL_START_TIME

Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)

datetime

Не работает

 
Ivan Titov #:

Не работает

В открывашке работает.

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