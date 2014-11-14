Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 13

1,23002
 

супер )

но рановато )

 
1.2657
 
ALXIMIKS:

надо подумать как в дальнейшем поощрять такие сверх точные прогнозы(хотя это может быть просто случайностью).
  
sanyooooook:
надо подумать как в дальнейшем поощрять такие сверх точные прогнозы(хотя это может быть просто случайностью).
Чтобы это не было случайностью, нужна серия минимум из 100 прогнозов одного прогнозиста :-) а может и этого маловато...
  
ALXIMIKS:
мдя - пришло на месяц раньше чем гадалось
Фигня, номано, рынок тудам сюдам ещё много раз
 
IvanIvanov:
Чтобы это не было случайностью, нужна серия минимум из 100 прогнозов одного прогнозиста :-) а может и этого маловато...
мне кажется, что в данном случае 5 раз будет достаточно
  
sanyooooook:
мне кажется, что в данном случае 5 раз будет достаточно
пять раз и монетку орлом вверх выкинуть можно, только сомнения в случайности это врядли снимет
 
IvanIvanov:
пять раз и монетку орлом вверх выкинуть можно, только сомнения в случайности это врядли снимет

не правильное сравнение. если бы движение цены было случайным, то подходит. Но не случайно оно.

и подтверждением этому вскрытие афер по манипуляции курсом валют.

а сколько ещё не известно что там с курсом делают.

ЗЫ: если сравнивать то так: я загадываю каждую минуту число любое(от 1.0000 до 2.0000), а ты должен угадать 100 раз подряд.

вот примерное сравнение того что трейдеры делают торгуя.

