Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 18
Настало время "огласить весь список" здесь, в топике.
подводить итоги конечно ещё рано, а список принявших участие с их ставками вот, так же он есть по ссылке в первом посте данной темы:
), а мне кажется что ни чуть, к примеру о времени поста можно судить по его id в ссылке. Чем больше id тем позже сделан прогноз. К тому же в файле есть возможность отсортировать по этому id.
ссылка сделана по большей части для меня, что бы в конце конкурса сверить что в таблице с теми значениями что в ветке,
ну и что бы быстро найти пост.
ЗЫ: хотя нет, сортировка будет не правильной, не по id.
Когда дата прогноза стоит рядом с прогнозом, то сразу видно чем обусловлена точность прогноза. Если прогноз совпал с действующей ценой, то на первое место выходит фактор времени прогноза.
Еще раз повторю, что, на мой взгляд, так нагляднее.
последние часы и всё станет ясно.
круг потенциальных победителей сужается.
приближается время расплаты, но вот вопрос, как платить? )
думаю использовать для оплаты сервис "Фриланс", но что скажет администрация?
Возможно ли там провести такую сделку по получению бонуса?
скорее всего нет, формаль они не имеют право этого делать, если сделают станут уязвимы в овиинениях о незаканной финдеятельности деятельности
ну вроде были случаи перевода средств по 10 баксов кто-то кому-то спор проиграл.
ну вроде были случаи перевода средств по 10 баксов кто-то кому-то спор проиграл.