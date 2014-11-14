Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 14

Новый комментарий
[Удален]  
sanyooooook:

не правильное сравнение. если бы движение цены было случайным, то подходит. Но не случайно оно.

и подтверждением этому вскрытие афер по манипуляции курсом.

а сколько ещё не известно что там с курсом делают.

:-) Вот это уже интересно, тогда можно начать с определения самого слова "случайность"

Случайность - как полное отсутствие закономерностей(что само по себе считаю абсурдом, хотя в обиходе, имхо, именно это значение чаще всего используется)

Случайность - как, признание того, что количество переменных настолько  упирается в бесконечность, что попытка отследить закономерность кажется нереальной

Или что-то ещё...

И уже с выбранной точки зрения рассмотреть процесс бросания монеты :-) 

 
IvanIvanov:

:-) Вот это уже интересно, тогда можно начать с определения самого слова "случайность"

Случайность - как полное отсутствие закономерностей(что само по себе считаю абсурдом, хотя в обиходе, имхо, именно это значение чаще всего используется)

Случайность - как, признание того, что количество переменных настолько  упирается в бесконечность, что попытка отследить закономерность кажется нереальной

Или что-то ещё...

И уже с выбранной точки зрения рассмотреть процесс бросания монеты :-) 

вот тебе определение: случайно - это всё что не случайно, а намерено и заранее спланировано. )

ЗЫ: но, если смотреть в масштабах вселенной, то любая закономерность это случайность ))

[Удален]  
sanyooooook:

вот тебе определение: случайно - это всё что не случайно, а намерено и заранее спланировано. )

ЗЫ: но, если смотреть в масштабах вселенной, то любая закономерность это случайность ))

Мне больше импонируют вселенские масштабы случайных закономерностей :-))

К стати у Вильямса, определение Хаоса  есть высшее проявление закономерностей... 

 

почти две недели прошло с начала конкурса,

все затарились в самом начале и думают что повезёт,

но цена не стоит на месте,

хотя за 2 недели она таки почти в том же районе.

ЗЫ: в общем пятница )

 

нашел новую(старую) для прогнозов:


 
sanyooooook:

нашел новую(старую) для прогнозов:


sanyooooook:

почти две недели прошло с начала конкурса,

все затарились в самом начале и думают что повезёт,

но цена не стоит на месте,

хотя за 2 недели она таки почти в том же районе.

ЗЫ: в общем пятница )

Все ждут крайней даты, чтобы потом сделать поближе к цене
 
Обалдеть, я уже на 4 месте, а в начале был на первом. Между 3 и 5, 22 и 11 пунктов в общем между нами еще 33 участника влезет :)
 
Alexey:
Обалдеть, я уже на 4 месте, а в начале был на первом. Между 3 и 5, 22 и 11 пунктов в общем между нами еще 33 участника влезет :)
да там их куча ещё влезет и пере влезет )
 
sanyooooook:
да там их куча ещё влезет и пере влезет )
Да но радости, от этого больше не становится.
 
sanyooooook:
да там их куча ещё влезет и пере влезет )
Ну... меня можешь из кучи убрать - я не перевлезу. Сказал - сделал ;)
1...7891011121314151617181920
Новый комментарий