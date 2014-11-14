Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 14
не правильное сравнение. если бы движение цены было случайным, то подходит. Но не случайно оно.
и подтверждением этому вскрытие афер по манипуляции курсом.
а сколько ещё не известно что там с курсом делают.
:-) Вот это уже интересно, тогда можно начать с определения самого слова "случайность"
Случайность - как полное отсутствие закономерностей(что само по себе считаю абсурдом, хотя в обиходе, имхо, именно это значение чаще всего используется)
Случайность - как, признание того, что количество переменных настолько упирается в бесконечность, что попытка отследить закономерность кажется нереальной
Или что-то ещё...
И уже с выбранной точки зрения рассмотреть процесс бросания монеты :-)
вот тебе определение: случайно - это всё что не случайно, а намерено и заранее спланировано. )
ЗЫ: но, если смотреть в масштабах вселенной, то любая закономерность это случайность ))
Мне больше импонируют вселенские масштабы случайных закономерностей :-))
К стати у Вильямса, определение Хаоса есть высшее проявление закономерностей...
почти две недели прошло с начала конкурса,
все затарились в самом начале и думают что повезёт,
но цена не стоит на месте,
хотя за 2 недели она таки почти в том же районе.
ЗЫ: в общем пятница )
нашел новую(старую) для прогнозов:
Обалдеть, я уже на 4 месте, а в начале был на первом. Между 3 и 5, 22 и 11 пунктов в общем между нами еще 33 участника влезет :)
да там их куча ещё влезет и пере влезет )
да там их куча ещё влезет и пере влезет )