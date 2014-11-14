Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 3
Через 3 дня ты уже не сможешь редактировать свой пост, чтобы откорректировать прогноз. А другие люди будут прогнозировать в ноябре с гораздо большей точностью. Так какой смысл?
И я не смогу ;)
Тут интерес не в 15 американских денег, а в прогнозе как таковом. Как раз, невозможность его правки - самое интересное.
Ну если чисто для себя, то может быть... хотя какой в этом толк? интуицию лучше тренировать на торговом счёте, пусть даже демо. А здесь скорее речь о всенародном признании :) Но если ты прогнозируешь сейчас, то фактически лишаешь себя шансов на победу.
А вообще интересно было бы замутить такую игру на деньги. Все участники делают ставки. У кого прогноз точнее - забирает банк.
Через 3 дня ты уже не сможешь редактировать свой пост, чтобы откорректировать прогноз. А другие люди будут прогнозировать в ноябре с гораздо большей точностью. Так какой смысл?
раз пошла такая пьянка, отмечусь и я )
1.20
выигрыш может забрать и ТС )
начинаю обработку прогнозов, что бы после было меньше считать, ежедневно буду выкладывать расклад с обновлёнными данными: