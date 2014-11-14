Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 3

Новый комментарий
 
meat:
Через 3 дня ты уже не сможешь редактировать свой пост, чтобы откорректировать прогноз. А другие люди будут прогнозировать в ноябре с гораздо большей точностью.  Так какой смысл?

И я не смогу ;)

Тут интерес не в 15 американских денег, а в прогнозе как таковом. Как раз, невозможность его правки - самое интересное.

[Удален]  
meat:
Через 3 дня ты уже не сможешь редактировать свой пост, чтобы откорректировать прогноз. А другие люди будут прогнозировать в ноябре с гораздо большей точностью.  Так какой смысл?
можно новый пост забабашить старттоп же сказал самый крайний прогноз
хоть 50й
 
artmedia70:
 

Тут интерес не в 15 американских денег, а в прогнозе как таковом. Как раз, невозможность его правки - самое интересное.

Ну если чисто для себя, то может быть... хотя какой в этом толк? интуицию лучше тренировать на торговом счёте, пусть даже демо.  А здесь скорее речь о всенародном признании :)  Но если ты прогнозируешь сейчас, то фактически лишаешь себя шансов на победу.
 
А вообще интересно было бы замутить такую игру на деньги. Все участники делают ставки. У кого прогноз точнее - забирает банк.
 
meat:
Ну если чисто для себя, то может быть... хотя какой в этом толк? интуицию лучше тренировать на торговом счёте, пусть даже демо.  А здесь скорее речь о всенародном признании :)  Но если ты прогнозируешь сейчас, то фактически лишаешь себя шансов на победу.
Я не азартен. Напрочь. И признания не нужно. Чудеса какие-то... Нафига тогда я что-либо тут вообще написал - хз ;)
[Удален]  
meat:
А вообще интересно было бы замутить такую игру на деньги. Все участники делают ставки. У кого прогноз точнее - забирает банк.
у брокеров такие конкурсы встречаются
без взноса но с призом
 
meat:
Через 3 дня ты уже не сможешь редактировать свой пост, чтобы откорректировать прогноз. А другие люди будут прогнозировать в ноябре с гораздо большей точностью.  Так какой смысл?
разрешается делать новый прогноз, в плоть до 10 числа
 

раз пошла такая пьянка, отмечусь и я )

1.20

выигрыш может забрать и ТС )

 

начинаю обработку прогнозов, что бы после было меньше считать, ежедневно буду выкладывать расклад с обновлёнными данными:


 
1.2891
12345678910...20
Новый комментарий