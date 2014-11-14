Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 15

artmedia70:
Ну... меня можешь из кучи убрать - я не перевлезу. Сказал - сделал ;)
зачем убирать, оставайся., вдруг тебе повезёт )
 

ну что граждане аналитики )

последняя неделя на установку поста с прогнозом(после ещё 3 дня можно будет править этот пост).

все остаются тверды своему прогнозу, а евро всё ниже и ниже. )

 
1.25724
Отбой будет
 
IvanIvanov:
Отбой будет
от какого уровня? )
sanyooooook:
от какого уровня? )
на днях глянь... :-)
 
а мне кажется сейчас вниз гэпнет
sanyooooook:
а мне кажется сейчас вниз гэпнет
мобыть, смотря по целям, украина тудым сюдым, но думаю до 1.29  кинет потом, а то и выше
а потом вниз.. еще жестче...если про евро

если кто может скрин прогноза нарисуйте если не сложно...  я щас с мобилы реально не смогу
 

ну если отскок тот я вот так думаю:


