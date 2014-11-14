Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 10
а я написал ещё раньше:
"приниматься будет последняя цена, которую назвал пользователь."
2.0001 твоя последняя цена, Digits был 4 размер пункта 0.0001
к тому же ты назвал не цену, а код который называет цену.
так что прими как есть )
Жучара ... :)
1.2202
можно конечно принять все эти цены, показывает что они назвались одновременно, но по логике самое последнее будет 2.0001
Ввожу новое правило, презент лучшего аналитика может быть увеличен в полтора(X1.5) раза, если он назвал лучшую цену и в момент названия цены поделился с друзьями своим постом в этой теме.
:-) а может быть и не увеличен
если был репост в личной ленте, то увеличу презент
ЗЫ: нужно выявить все возможности этой социальной сети )
если он назвал лучшую цену и в момент названия цены поделился с друзьями своим постом в этой теме.
а кто раньше очередного изменения правил делал свой прогноз ???
сутки прошли давным-давно)
а кто раньше очередного изменения правил делал свой прогноз ???
сутки прошли давным-давно)