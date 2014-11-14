Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 10

Новый комментарий
 
sanyooooook:

а я написал ещё раньше:

"приниматься будет последняя цена, которую назвал пользователь."

2.0001 твоя последняя цена, Digits был 4 размер пункта 0.0001

к тому же ты назвал не цену, а код который называет цену.

так что прими как есть )

Жучара ... :)

1.2202

 
sanyooooook:

можно конечно принять все эти цены, показывает что они назвались одновременно, но по логике самое последнее будет 2.0001

Бери все цены, пока не началось ...
 
1,2800
 
1.2796
 
Ввожу новое правило, презент лучшего аналитика будет увеличен в полтора(X1.5) раза, если он назвал лучшую цену и в момент названия цены поделился с друзьями своим постом в этой теме.
[Удален]  
sanyooooook:
Ввожу новое правило, презент лучшего аналитика может быть увеличен в полтора(X1.5) раза, если он назвал лучшую цену и в момент названия цены поделился с друзьями своим постом в этой теме.
:-) а может быть и не увеличен
 
IvanIvanov:
:-) а может быть и не увеличен

если был репост в личной ленте, то увеличу презент

ЗЫ: нужно выявить все возможности этой социальной сети )

 
sanyooooook:

если он назвал лучшую цену и в момент названия цены поделился с друзьями своим постом в этой теме.

а кто раньше очередного изменения правил делал свой прогноз ???

сутки прошли давным-давно) 

 
ALXIMIKS:

а кто раньше очередного изменения правил делал свой прогноз ???

сутки прошли давным-давно) 

кто раньше делал можно, будет учитываться.
[Удален]  
не нужно бы больше новых правил
коней на переправе менять не практично...
уж на следующий месяц если так
1...34567891011121314151617...20
Новый комментарий