Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 16

ну не наю.... на моем терминале перелоу уже было.... интересно...
 

ну и тренд подтверждается:


щас мы еще штук 15ть подтверждений найдем:-)
 
IvanIvanov:
щас мы еще штук 15ть подтверждений найдем:-)
ну да, это же прогнозы ))
единственное что успокаивает - отбоев больше чем пробоев по статистике

с каждого по баксу кто стопака не словит если встанет вверх к 1.27



надо завтра в блоге выложить
 
1,15300 (+ - 300)
 
pips:
1,15300 (+ - 300)

-300

принято

 
1,1596 (+ - 100)
 
mobails:
1,1596 (+ - 100)

-100,

принято

 
1.2250
