Эксперимент - страница 238
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Твоя глупость вызывает у меня не радость, а печаль.
Это вот эта твоя 4-годичная пародия что ли не льёт?
не, не льет
выделил запуск этой стратегии красным
потому и сделки не показываю
толи еще будет ;)
Чингиз писал что такое не возможно, когда я ему показал в личке как я торгую, говорит мол я инопланетянин
до этого побаловался чуток, ручками
не страшно жеж, вообще
потому что я уверен на 100%, что эта фича вытащит в плюс
раз 10 уже так делал
тот .рокер уже не дает бабосы заводить, где я торговал эту стратегию
эксперт, есессно, в ручную никак
ahahahaha
© new-rena
не, не льет
выделил запуск этой стратегии красным
потому и сделки не показываю
толи еще будет ;)
до этого побаловался чуток, ручками
не страшно жеж, вообще
потому что я уверен на 100%, что эта фича вытащит в плюс
раз 10 уже так делал
чушь городишь...
всё это "улучшение" на картинке является следствием пополнения баланса 07.09.2021.
.
Пополнять баланс ты можешь не только 10 раз, пополнять можно неограниченное количество раз. И картинка будет радовать твой глаз.
толи еще будет ;)
я инопланетянинahahahaha
Фантомас :)
чушь городишь...
всё это "улучшение" на картинке является следствием пополнения баланса 07.09.2021.
.
Пополнять баланс ты можешь не только 10 раз, пополнять можно неограниченное количество раз. И картинка будет радовать твой глаз.
ты лучше научись сам сначала
и смотри - куда ползет экви, а куда просадка
ну и про задачку про яблоки не забывай ;)
ты лучше научись сам
и смотри - куда ползет экви, а куда просадка
и куда ползут пополнения баланса ;)))
и куда ползут пополнения баланса ;)))
кстати, счет реальный, причем баксовый
баланс - там скоро вообще не будет бабосов, выведу все что вложено под ноль
я всегда торгую на экви
потому и говорю, посчитай процент прибыли к балансу, который равен нулю - бесконечность, бл...!!!!!!
и как то говорил, что экви можно планировать, ты возразил почему то тоогда
а ведь это реально ;)
ahahahahahahahahahahahahah !!!!!!!!!
кстати, счет реальный, причем баксовый
баланс - там скоро вообще не будет бабосов, выведу все что вложено под ноль
я всегда торгую на экви
потому и говорю, посчитай процент прибыли к балансу, который равен нулю
бесконечность, бл...!
ahahahahahahahahahahahahah !!!!!!!!!
опять нервный срыв... Сходи к врачу!
опять нервный срыв... Сходи к врачу!
еще одна фома не верующая
еще одна фома не верующая
ahahahaha
Почему баланс 0, а на картинке мониторинга он не равен нулю?
Почему баланс 0, а на картинке мониторинга он не равен нулю?
потому что я спрятал мониторинг когда включил гралю свою
все впереди