Эксперимент - страница 238

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Олег avtomat #:

Твоя глупость вызывает у меня не радость, а печаль.

Это вот эта твоя 4-годичная пародия что ли не льёт?

не, не льет

выделил запуск этой стратегии красным

потому и сделки не показываю

толи еще будет ;)

Чингиз писал что такое не возможно, когда я ему показал в личке как я торгую, говорит мол я инопланетянин

до этого побаловался чуток, ручками

не страшно жеж, вообще

потому что я уверен на 100%, что эта фича вытащит в плюс

раз 10 уже так делал

тот .рокер уже не дает бабосы заводить, где я торговал эту стратегию

эксперт, есессно, в ручную никак

ahahahaha

© new-rena

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

не, не льет

выделил запуск этой стратегии красным

потому и сделки не показываю

толи еще будет ;)

до этого побаловался чуток, ручками

не страшно жеж, вообще

потому что я уверен на 100%, что эта фича вытащит в плюс

раз 10 уже так делал

чушь городишь...

всё это "улучшение" на картинке является следствием пополнения баланса 07.09.2021.

 

.

Пополнять баланс ты можешь не только 10 раз, пополнять можно неограниченное количество раз. И картинка будет радовать твой глаз.

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

толи еще будет ;)

я инопланетянин

ahahahaha

Фантомас :)

 
Олег avtomat #:

чушь городишь...

всё это "улучшение" на картинке является следствием пополнения баланса 07.09.2021.

 

.

Пополнять баланс ты можешь не только 10 раз, пополнять можно неограниченное количество раз. И картинка будет радовать твой глаз.

ты лучше научись сам сначала

и смотри - куда ползет экви, а куда просадка

ну и про задачку про яблоки не забывай ;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

ты лучше научись сам

и смотри - куда ползет экви, а куда просадка

и куда ползут пополнения баланса   ;)))

 
Олег avtomat #:

и куда ползут пополнения баланса   ;)))

кстати, счет реальный, причем баксовый

баланс - там скоро вообще не будет бабосов, выведу все что вложено под ноль

я всегда торгую на экви

потому и говорю, посчитай процент прибыли к балансу, который равен нулю - бесконечность, бл...!!!!!!

и как то говорил, что экви можно планировать, ты возразил почему то тоогда

а ведь это реально ;)

ahahahahahahahahahahahahah !!!!!!!!!

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

кстати, счет реальный, причем баксовый

баланс - там скоро вообще не будет бабосов, выведу все что вложено под ноль

я всегда торгую на экви

потому и говорю, посчитай процент прибыли к балансу, который равен нулю

бесконечность, бл...!

ahahahahahahahahahahahahah !!!!!!!!!

опять нервный срыв... Сходи к врачу!

 
Олег avtomat #:

опять нервный срыв... Сходи к врачу!

еще одна фома не верующая


ahahahaha
 
Renat Akhtyamov #:

еще одна фома не верующая


ahahahaha


Почему баланс 0, а на картинке мониторинга он не равен нулю?

 
Evgeniy Chumakov #:


Почему баланс 0, а на картинке мониторинга он не равен нулю?

потому что я спрятал мониторинг когда включил гралю свою

все впереди

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