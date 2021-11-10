Эксперимент - страница 239

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Renat Akhtyamov #:

кстати, счет реальный, причем баксовый

баланс - там скоро вообще не будет бабосов

я торгую на экви

ahahahahahahahahahahahahah !!!!!!!!!

это не грааль, а просто фича даже сказать очень специфичная и ограниченная в своем пространстве

счет реальный, но для того чтобы поиграть пару соткой

а если депо там будет 10000?, а если еще больше на один ноль.. с 50% просадкой, висяк на 50 штук? то ли еще веселье будет, ну я бы никогда так..ни ни )

тем более брокер идентифицирует это как запрещенную тактику, то с крупными суммами могут везде послать.

 
Renat Akhtyamov #:

потому что я спрятал мониторинг когда включил гралю свою

все впереди


Ты выше картинку мониторинга выложил, на ней линия баланса не равна нулю. 

А потом показываешь картинку с нулевым балансом в терминале.

Как так?

 
Marat Zeidaliyev #:

это не грааль, а просто фича даже сказать очень специфичная и ограниченная в своем пространстве

счет реальный, но для того чтобы поиграть пару соткой

а если депо там будет 10000?, а если еще больше на один ноль.. с 50% просадкой, висяк на 50 штук? то ли еще веселье будет, ну я бы никогда так..ни ни )

тем более брокер идентифицирует это как запрещенную тактику, то с крупными суммами могут везде послать.

не надо предполагать и выдавать за действительность, ладно?

это не СМЕ и не МОЕХ, а форекс, здесь по другому

 
Evgeniy Chumakov #:


Ты выше картинку мониторинга выложил, на ней линия баланса не равна нулю. 

А потом показываешь картинку с нулевым балансом в терминале.

Как так?

так будет

картинка взята с другого счета

 
Renat Akhtyamov #:
не надо предполагать, ладно

конечно, без предположений,

это факт! 

почему это фича не самостоятельная как стратегия?

другое дело без просадки показывать прибыль в плюс,

был бы другой разговор

а на СМЕ такой номер не пройдет
 
Marat Zeidaliyev #:

конечно, без предположений,

это факт! 

почему это фича не самостоятельная как стратегия?

другое дело без просадки показывать прибыль в плюс,

был бы другой разговор

на демках у меня только извращения, ну типа побаловаться от скуки

выбрось эту картинку, она для меня больше была, следить удаленно за новой прогой, чтоб в монитор не пялиться

---

и еще раз для всех

это не самая крутая стратегия из тех, которые я сделал сам

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

на демках у меня только извращения, ну типа побаловаться от скуки

выбрось эту картинку, она для меня больше была, следить удаленно за новой прогой, чтоб в монитор не пялиться

---

и еще раз для всех

это не самая крутая стратегия из тех, которые я сделал сам

Извращения произошли в твоём головном мозге. Это уже необратимо.

 
Олег avtomat #:

Извращения произошли в твоём головном мозге. Это уже необратимо.

обломался да?

не слей демку

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

обломался да?

не слей демку

;)

А ты загляни в мониторинг. Я мониторинг не скрываю.

 
Олег avtomat #:

А ты загляни в мониторинг. Я мониторинг не скрываю.

смотрел, не вижу перспектив
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