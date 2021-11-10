Эксперимент - страница 239
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кстати, счет реальный, причем баксовый
баланс - там скоро вообще не будет бабосов
я торгую на экви
ahahahahahahahahahahahahah !!!!!!!!!
это не грааль, а просто фича даже сказать очень специфичная и ограниченная в своем пространстве
счет реальный, но для того чтобы поиграть пару соткой
а если депо там будет 10000?, а если еще больше на один ноль.. с 50% просадкой, висяк на 50 штук? то ли еще веселье будет, ну я бы никогда так..ни ни )
тем более брокер идентифицирует это как запрещенную тактику, то с крупными суммами могут везде послать.
потому что я спрятал мониторинг когда включил гралю свою
все впереди
Ты выше картинку мониторинга выложил, на ней линия баланса не равна нулю.
А потом показываешь картинку с нулевым балансом в терминале.
Как так?
это не грааль, а просто фича даже сказать очень специфичная и ограниченная в своем пространстве
счет реальный, но для того чтобы поиграть пару соткой
а если депо там будет 10000?, а если еще больше на один ноль.. с 50% просадкой, висяк на 50 штук? то ли еще веселье будет, ну я бы никогда так..ни ни )
тем более брокер идентифицирует это как запрещенную тактику, то с крупными суммами могут везде послать.
не надо предполагать и выдавать за действительность, ладно?
это не СМЕ и не МОЕХ, а форекс, здесь по другому
Ты выше картинку мониторинга выложил, на ней линия баланса не равна нулю.
А потом показываешь картинку с нулевым балансом в терминале.
Как так?
так будет
картинка взята с другого счета
не надо предполагать, ладно
конечно, без предположений,
это факт!
почему это фича не самостоятельная как стратегия?
другое дело без просадки показывать прибыль в плюс,
был бы другой разговора на СМЕ такой номер не пройдет
конечно, без предположений,
это факт!
почему это фича не самостоятельная как стратегия?
другое дело без просадки показывать прибыль в плюс,
был бы другой разговор
на демках у меня только извращения, ну типа побаловаться от скуки
выбрось эту картинку, она для меня больше была, следить удаленно за новой прогой, чтоб в монитор не пялиться
---
и еще раз для всех
это не самая крутая стратегия из тех, которые я сделал сам
на демках у меня только извращения, ну типа побаловаться от скуки
выбрось эту картинку, она для меня больше была, следить удаленно за новой прогой, чтоб в монитор не пялиться
---
и еще раз для всех
это не самая крутая стратегия из тех, которые я сделал сам
Извращения произошли в твоём головном мозге. Это уже необратимо.
Извращения произошли в твоём головном мозге. Это уже необратимо.
обломался да?
не слей демку
;)
обломался да?
не слей демку
;)
А ты загляни в мониторинг. Я мониторинг не скрываю.
А ты загляни в мониторинг. Я мониторинг не скрываю.