Эксперимент - страница 234

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Yousufkhodja Sultonov #:

Я в Москве, тел +7 (923) 677 28 49

Уже в Москве набираете группу? 

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov #:

Я в Москве на самризоляци до 15 09 21г., тел +7 (923) 677 28 49

Я понял, на самоизоляции. Какой пароль будем использовать?
 
Marat Zeidaliyev #:

Уже в Москве набираете группу? 

Злесь-жк записываемся.

 
Vladimir Baskakov #:
Я понял, на самоизоляции. Какой пароль будем использовать?

Придумайте сами, я рассмотрю. Всё должно быть в пределах правил форума.

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov #:

Придумайте сами, я рассмотрю. Всё должно быть в пределах правил форума.

Юстас-Алексу-Виват?!
 
Vladimir Baskakov #:
Юстас-Алексу-Виват?!

Пусть будет так

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:


 


Опять ждём пополнения...  Это уже какое по счёту будет?

 
Олег avtomat #:

 


Опять ждём пополнения...  Это уже какое по счёту будет?

Не требуется.
Очень скоро движуха.
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Не требуется.
Очень скоро движуха.

А зачем ты опять мониторинг спрятал?

 
Олег avtomat #:

А зачем ты опять мониторинг спрятал?

система у него сама все делает)

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