Эксперимент - страница 234
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Я в Москве, тел +7 (923) 677 28 49
Уже в Москве набираете группу?
Я в Москве на самризоляци до 15 09 21г., тел +7 (923) 677 28 49
Уже в Москве набираете группу?
Злесь-жк записываемся.
Я понял, на самоизоляции. Какой пароль будем использовать?
Придумайте сами, я рассмотрю. Всё должно быть в пределах правил форума.
Придумайте сами, я рассмотрю. Всё должно быть в пределах правил форума.
Юстас-Алексу-Виват?!
Пусть будет так
Опять ждём пополнения... Это уже какое по счёту будет?
Опять ждём пополнения... Это уже какое по счёту будет?
Не требуется.
А зачем ты опять мониторинг спрятал?
А зачем ты опять мониторинг спрятал?
система у него сама все делает)